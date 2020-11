VELGERSANKING: Wendy Caldwell-Liddell i samtale med Kevin George, som allerede hadde avgitt sin stemme. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Mange fra det svarte samfunnet er møkklei

DETROIT, MICHIGAN (VG) En har laget musikkvideo. Den andre har startet sin egen organisasjon. Målet er å få svarte i Detroit til å stemme Donald Trump ut av Det hvite hus, men Demokratene gjør det ikke lett for dem.

Oppdatert nå nettopp

– De har altfor lenge tatt oss for gitt. Hvert fjerde år ber de om våre stemmer, for de trenger oss for å vinne. Og de vet at de fleste av oss stemmer på dem uansett. Men når vi ber om at de tar vare på våre interesser, snur de ryggen til oss frem til neste valg, sier Wendy Caldwell-Liddell (29), på både inn- og utpust, til VG.

Hun har mer på hjertet:

– Mange fra det svarte samfunnet er møkklei dette, og vi ser at flere nå kommer til å stemme på Trump for å straffe demokratene. Selv om jeg ærlig talt ikke tror de liker ham. Jeg kaller det «Blackslash» (ordspill som kan oversettes til «svart tilbakeslag» journ.anm).

les også Svarte, stolte og kanskje avgjørende – slik vil de vinne vippestaten

De siste ukene har tobarnsmoren sprunget rundt på kryss og tvers av Detroit sentrum. Hele tiden med ett mål for øyet: Unngå at Donald Trump får fire nye år som president.

Det gjør hun også denne frostige høsttorsdagen. På busstasjonen oppkalt etter USAs kanskje mest kjente busspassasjer, Rosa Parks, haster hun fra den ene personen til den andre. Så godt som alle her er svarte.

De har ikke råd til å kjøre egen bil. Man trenger ikke ha grunnfag i økonomi for å skjønne at disse menneskene hører til den fattige delen av befolkningen.

Unik dokumentarserie: Se fra innsiden av valgkampen

ENGASJERT: Wendy Caldwell-Liddell har travle dager. Småbarnsmoren bruker all sin fritid på å hjelpe Demokratene å vinne valget. Foto: Thomas Nilsson / VG

Redd for sinnet

Caldwell-Liddell forstår at mange fra byens svarte samfunn er frustrerte og oppgitte over Demokratene. Hun mener det hersker en apati, og hun tror den apatien var grunnen til at Donald Trump vant den viktige vippestaten Michigan i 2016.

Det gjorde han med marginale 10.704 stemmer. Det er en så lav prosentandel at den nesten ikke er til å måle. Og en viktig grunn til at han vant Michigan var at Hillary Clinton fikk rundt 76.000 færre stemmer i Wayne county, hvor Detroit – som er USAs største by med et svart befolkningsflertall — ligger, enn hva Barack Obama gjorde fire år tidligere.

Også i år ser det ut til å bli jevnt, selv om Biden på mange målinger har en forholdsvis stor ledelse i delstaten:

Caldwell-Liddell har forståelse for at mange er lei av å vente på å få «betalt» for stemmen sin til tross, mest av alt frykter hun konsekvensene av det.

– Jeg er redd for at det sinnet kommer til å forandre landet vårt for alltid. Ting blir definitivt ikke bedre for oss med Trump som president. Jeg er urolig for hvor ille det kan bli, og fremtiden til mine barn, dersom han får fire nye år. Det skremmer livet av meg, for å være ærlig. Men det er den frykten som gjør at jeg er her ute, sier Caldwell-Liddell, som startet organisasjonen Mobilize 313, nettopp for å mobilisere folk til å gå ut og stemme.

Les og lær: Dette er vippestatene som avgjør valget

forrige











fullskjerm neste MØTER POTENSIELLE VELGERE: Wendy Caldwell-Liddell og Myya Jones deler ut t-skjorter, buttons og flyers til folk som venter på bussen på Rosa Parks-busstasjon i Detroit.

– Gjør meg trist

En av de som springer rundt med henne på busstasjonen, er Myya Jones (25). Hun deler venninnens bekymring.

– Det gjør meg trist at en del av den svarte befolkningen i byen her er så sure på Demokratene, fordi de føler seg ignorert, at de kommer til å stemme på Trump, sier hun.

Hun er på ingen måte noen stor Joe Biden-fan, og skulle helst sett en mer liberal kvinne som Demokratenes presidentkandidat, men hun mener likevel det nå er viktig å jobbe for å få den 77 år gamle, hvite mannen valgt inn i Det hvite hus.

Amerikanere i økonomisk krise: − Hele situasjonen er galskap

VEGGMALERI: En gatekunstner i Detroit oppfordrer folk til å bruke stemmeretten sin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Såpass at hun i sommer spilte inn og lagde en musikkvideo til en rap-låt hun skrev i fjor. Den heter beskrivende nok «Dump Trump (Get Out and Vote)». Det er med andre ord liten tvil om budskapet.

– Jeg skriver som regel musikk når jeg er forbannet på noe i samfunnet. Så jeg var nok ekstra sint på Trump da jeg skrev denne. Håpet er at den vil motivere folk til å stemme, smiler hun mens hun deler ut buttons, t-skjorter og flyers til ventende busspassasjerer.

Hør Myya Jones’ låt og se musikkvideoen her:

Tror det er mulig

At det trolig finnes flere svarte i Detroit som kan komme til å stemme på Trump i år enn tidligere har likevel ikke tatt bort optimismen helt fra Caldwell-Liddell og Jones. For de vet at tross alt stemmer de aller fleste svarte på Demokratene,

– Veldig mange av de vi møter sier de har stemt, eller skal stemme. Det er bra. Jeg tror det skal være mulig å snu Michigan igjen, sier Jones.

Splittet av Trump: Søsknene Kim og Phillip har ikke snakket på tre år

HAR STEMT: Kevin George forteller at han er urolig for hva som vil skje dersom valget blir jevnt. Foto: Thomas Nilsson / VG

En av de som får seg en t-skjorte er Kevin George (64). Med galant blå hatt og blå frakk skulle man kanskje ikke tro at en hvit Biden/Harris-t-skjorte var av interesse for ham, men han er glad for å se damene som er ute og forsøker overbevise andre om å gjøre det han allerede har gjort; Stemme på Joe Biden.

Han mener det er avgjørende for det svarte samfunnet å bli kvitt Donald Trump.

– Men jeg vil gjerne få si at jeg ikke lar meg irritere over ham, selv om han er en dårlig president, men jeg blir irritert på de som stemmer på ham, for uten dem kan han ikke vinne, sier George.

TRUMP-SUPPORTER: Micah Trigg skulle på et arrangement for svarte velgere for Trump, men det viste seg å være avlyst. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Stemt på autopilot

Micah Trigg (30) er en av de som gjør det. Hun møtte torsdag kveld opp for å delta på et Black Voices for Trump-arrangement, en underavdeling av Trump-kampanjen, like utenfor sentrum av Detroit.

Det gjorde også VG, men det skulle vise seg at arrangementet til Triggs skuffelse var avlyst. Før hun setter seg i bilen og kjørte hjem igjen forteller hun derimot at hun alltid har vært konservativ, og at hennes støtte til Trump ikke handler om en protest mot Demokratene.

De støtter Trump i tykt og tynt: − Han er et ærlig menneske

– Men jeg vet at det er en god del svarte her i Detroit som tenker slik. De har stemt demokratene på autopilot, men nå er de lei av at ting ikke blir bedre for dem. Jeg ser det i facebook-feeden min hele tiden, sier 30-åringen.

Wendy Caldwell-Liddell er redd de folkene skader sine egne interesser om de proteststemmer på presidenten.

– Det jeg håper er at folk ser hvordan de siste fire årene har vært og føler dårlig samvittighet for at de ikke møtte opp i 2016, noe som hjalp Trump med å vinne.

Publisert: 01.11.20 kl. 11:35 Oppdatert: 01.11.20 kl. 11:45