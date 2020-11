– Dette er Disneyland, sier investor Hans Othar Blix (55) i Boca Raton på Floridas østkyst. Men i «møkkbyen» Belle Glade er det lite som minner om fornøyelser og luksus. På trappen i en trailerpark venter Margerita Ambrozio (32) og datteren Joanna (4) på dagens matdonasjon.

Fra palmesus til fattighus

I Boca Raton står Blix foran sin NorTech-båt på 39 fot, som med sine tre motorer gir ham 1350 hestekrefter når han skal kjøre ut i kanalene som ligger mellom villaene og ut på sjøen. På en snau time kan han være på Bahamas, en populær utflukt i nabolaget.

Familien Blix har bodd her i Palm Beach fylke siden 2009. De er omgitt av luksus og velstand. I nærheten bor den norskættede milliardæren og filantropen Christine Lynn i en gigantisk villa. Utenfor ruver hennes 50 meter lange båt «Norwegian Queen».

Området er fullt av såkalte «snowbirds» som har flyttet fra kulden fra statene nordpå. At Florida ikke krever inntektsskatt, tiltrekker også mange. Husene langs hovedkanalen går fra 20 millioner dollar til svimlende 180 millioner dollar.

Gatene er vide og rene, med velfriserte busker, grønt, kortklipt gress og et par biler foran hvert hus. I Boca Raton er det ikke lov med neonskilt eller bilforhandlere. Fasaden skal være fin. Politiet patruljerer gatene daglig, og overvåkningskameraene registrerer alle biler som kjører inn i området.

– Dette er ikke det ekte USA. Det er ikke representativt, sier Hans Othars kone Kristin (54), som ikke ønsker å bli fotografert av VG.

– Det er som et paradis her, legger datteren Elsa (24) til.

Hunden Luna hviler over skuldrene hennes.

Drøye fire mil unna bor president Donald Trump i sitt enorme boligkompleks Mar-a-Lago med 128 rom og privat strand. Siden i fjor høst har dette vært han og førstedame Melania Trumps primæradresse.

I Trumps nabolag bor det utelukkende mangemilliardærer. Det er profilerte navn som har bygd seg opp en formue på hedgefond, eiendom og finans. Her bor også musikeren Billy Joel, prinsesse Alia al Hussein av Jordan og Trumps søstre Elizabeth og Maryanne.

Familien Blix lar VG komme hjem til seg for å gi et innblikk i hvordan livet er her på østkysten i sørlige Florida. De vet at de er privilegerte. At de på mange måter lever den amerikanske drømmen. Men veien hit har vært tøff for investoren. To ganger har han bygget opp store verdier, og to ganger har han mistet alt.

Hans Othar Blix arvet sin del da det farmasøytiske selskapet Nycomed, som farfaren hadde vært med å starte, ble solgt. Med årene fikk han arven til å vokse til nærmere én milliard papirkroner.

Familien flyttet til USA for å satse i 2000, men så kom børskrakket og 11. september. De måtte hjem og starte på nytt. Hans Othar var i ferd med å bygge seg opp igjen, da finanskrisen slo beina under ham enda en gang. De solgte alt de eide, før de i 2009 flyttet til USA på nytt. Nå ser alt lysere ut for Hans Othar, som investerer i en rekke små og mellomstore selskaper, med fokus på teknologi, i USA og Norge.

Familien Blix er klar over at de færreste i USA har de samme mulighetene som dem. Som barn av den norske velferdsstaten har de et annet blikk på sine omgivelser enn mange av sine naboer. De er kritiske til det de ser.

– Det er vanskelig å klatre stigen her. Man må ha utdanning, og det koster penger, sier Kristin.

– Mange blir sittende fast i en ond sirkel, sier Elsa.

Selv tar hun en master i markedsføring av mote i Savannah i Georgia, men etter årene på offentlig skole har hun sett medelever slite.

Familien Blix ser hvordan unge fra velstående familier allerede ligger et hestehode foran de mindre privilegerte når de skal starte på livsløpet i USA. For de fleste blir det umulig å hente seg inn, med mindre man er født inn i det.

– Det er blitt mye vanskeligere for folk her å oppnå den amerikanske drømmen, sier Hans Othar.

Mange i Boca Raton flagger sin støtte til Donald Trump og visepresident Mike Pence. Skiltene er festet til villavegger, båter og biler, og er satt opp i hagene. Støtteerklæringene til demokratenes Joe Biden er derimot få.

Hans Othar Blix sier han er blitt overrasket over hvor Trump-vennlig nabolaget hans er. Men han har en mistanke om hvorfor de vil ha fire nye år med den sittende presidenten:

– Det vil smelle for de rike dersom Biden blir valgt. Han vil øke skattene for alle med inntekt over 400.000 dollar. Tjener du så mye, er du deg selv nærmest. Da tar mange dessverre ikke mye sosialt ansvar, mener nordmannen, som selv ikke har stemmerett ettersom han foreløpig ikke er amerikansk statsborger.

Craig Agranoff (48), professor i politisk rådgivning ved Florida Atlantic University og rådgiver til en rekke politikere på begge sider, støtter resonnementet.

– Langs kysten stemmer folk republikansk. De bryr seg ikke om andre enn seg selv, og setter penger foran solidaritet. Vi har mange rike her, og de rike liker å holde på pengene sine. De tror demokratene vil ta fra dem inntektene, og medienes ekkokamre forsterker dette inntrykket, sier Agranoff til VG.

Selv bor han i en såkalt gated community i Boca Raton. Da vi forteller at vi skal kjøre videre inn i landet til småbyen Belle Glade for å finne motstykket til de superrike, sier Agranoff, på gebrokken norsk etter et studieopphold i Oslo for mange år siden:

– Vær forsiktig.

Drøye 45 minutter langs paddeflate veier fra all velstanden er virkeligheten en helt annen. Sukkerrørsåkrene rekker så langt øyet kan se. Men ingenting i Belle Glade er sukkersøtt. Småbyen er kjent for alt som ikke går bra. Barna som vokser opp her, har dårlige odds.

– Vi har våre utfordringer, konstaterer borgermester Steve B. Wilson da vi besøker rådhuset i byen, som tilhører Palm Beach fylke.

Han smiler bredt og vil aller helst fortelle om hvor bra fugletitting det er ved innsjøen Okeechobee, at de har 18-hulls golfbaner og mange teltplasser.

– Har du sett Disneyland? Vi trenger ikke å lage noe på liksom her, vi har alt på ekte. Bare se på innsjøen og naturen, sier Wilson.

Men borgermesteren i Belle Glade kommer ikke utenom problemene. Som at 42 prosent av de 20.000 innbyggerne lever i fattigdom, og at opp mot tolv prosent står uten jobb.

Det slutter ikke der: På 1980-tallet hadde Belle Glade den høyeste andelen AIDS per innbyggere i hele USA. I 2003 hadde de den nest høyeste kriminalitetsraten i landet. I 2010 var halvparten av alle unge menn her tidligere straffedømte.

Venninnene Anajah Graham (17) og Iyunni Phillips (18) har vokst opp i Belle Glade. Nå forsøker de å hjelpe unge vekk fra gaten.

– Vi har tenåringer som blir med i gjenger, og vi har skyteepisoder. Det er som det er, men vi har kommet en lang vei, sier Anajah, som sammen med venninnen jobber for organisasjonen Philantropy Tank.

VG blir med på kjøreturen langs de hullete veiene i Belle Glade. Folk henger på gatehjørnene og utenfor husveggene. Folk bor i falleferdige boligblokker. I noen av dem må alle dele ett toalett. Det går i øl på den nesten tomme dagligvarehandelen. Og en prat med butikkeier Roy Richards (77). Det hersker en slags tiltaksløs stillstand i den stekende varmen.

– Det er et tøft liv her. De har mange flere muligheter der i Boca Raton. Jeg ville ha forandret på hele samfunnet vårt om jeg kunne. Det er så mye vold her, fordi det er ingenting å ta seg til, sier Quanda Harrington (32).

Hun sitter utenfor en falleferdig toetasjes boligblokk sammen med flere av naboene sine. De spør om vi er her for å hjelpe dem, gi dem penger. Hvor blir det av skattepengene myndighetene krever inn, vil de vite. Her i Belle Glade har de ikke sett noe til dem. De ønsker seg en god skole til barna, en kino, kanskje en ekstra lekeplass.

Ved side av Quanda sitter naboen Travis Edwards (31) og røyker. Han var sikkerhetsvakt, men mistet jobben da coronapandemien startet. Travis sier han ikke skal stemme ved valget.

– Hvorfor skulle jeg det? Det vil ikke utgjøre noen forskjell for oss uansett.

I en trailerpark en kort kjøretur fra boligblokken mottar meksikanske Margerita Ambrozio (32) matvarer fra en lokal pastor. En av hennes fire døtre, Joanna (4), titter sjenert frem.

– Vi kom hit for tre år siden for å jobbe på gårdene i området. Mannen min dyrker salat, forteller Margarita.

For innbyggerne i Belle Glade går byen under navnet «Muck City», møkkbyen, og henspiller på det fertile jordsmonnet der sukkerrør og andre planter vokser. Området forsyner store deler av USA med sukker, men det finnes en bakside ved jordbrukseventyret:

Folk forteller at de blir syke av luften. Bøndene i Belle Glade setter fyr på sukkerrørene fra oktober til mars for å fjerne bladene rundt. Den svarte røyken legger seg over byen, skaper dårlig sikt på veiene og ender til slutt i innbyggernes lunger.

– Når de brenner ned sukkerrørene frigjøres det kjemikalier etter all sprøytingen og plantemidlene. Flere får astma og respirasjonsvansker. Noen har fått kreft, sier Kana Phillips (45), moren til Iyunni og sekretær på hjerteavdelingen på lokalsykehuset.

Hun er blitt en av flere aktivister som forsøker å få gårdseierne til å gå over til såkalt grønn høsting, der de ikke brenner sukkerrørene.

– Våre liv er mye mer verdifulle enn at gårdbrukerne tjener masse penger, sier Kana.

Solen går ned over sukkerrørsåkrene. Det er langt fra ungdommene på gatehjørnene i Belle Glade til makteliten i Det hvite hus. Men venninnene Iyunni og Anajah er overbevist om alle her kan få det bedre dersom Joe Biden blir USAs neste president.

Hvis de superrike langs kysten må betale mer i skatt, vil lokalsamfunnet her ved innsjøen får mer å rutte med, mener de.

– De inne i Boca Raton aner ikke hvordan vi her ute rammes av skattekuttene til de rike. De kan ikke fatte hvordan vi lever, sier Anajah.

– Men det er håp. Gir du opp håpet, gir du opp livet, sier 17-åringen, som en dag håper på å bli politiker.

– Det vi utsettes for, gjør at vi kjemper enda hardere.

Publisert: 01.11.20 kl. 20:07