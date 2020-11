FØRSTEDAME: Dr. Jill Biden blir USAs nye førstedame. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

USAs nye førstedame – kan fortsette fulltidsjobben som lærer

Når Joe Biden blir president i USA, byttes også Melania Trump ut av Det hvite hus. Dr. Jill Biden blir landets nye førstedame, og brenner for utdanning og kampen mot brystkreft.

Oppdatert nå nettopp

– Mens nåværende førstedame Melania Trump dekker over presidentens feil, fremhever Dr. Jill Biden sin ektemanns beste instinkter, skriver journalist Robin Givhan i The Washington Post i en kronikk.

Hun viser til eksempel på at fru Biden har kommet med innspill til Joe på scenen, og ikke har vært redd for å bruke stemmen sin.

– Hun har ikke stått på scenen sammen med sin mann som en rekvisitt, men som en person i et partnerskap. Hun var til stede, og forsikret seg om at han ble sett i sitt beste lys, skriver Givhan videre.

Les også: Joe Biden utpekes som USAs neste president

Utdanning en hjertesak

Den kommende førstedamen kan bli den første i rollen som fortsetter å jobbe fulltid utenfor Det hvite hus. Da hun fra 2009 til 2017 var andredame mens Joe Biden var visepresident, fortsatte hun i lærerjobben ved en offentlig høyskole i Delaware.

Offentlige høyskoler er en av hennes fremste hjertesaker, og hun har kalt disse «USAs best gjemte skatter», ifølge biografien om henne på Det hvite hus’ hjemmesider fra da hun var landets andredame.

Selv underviser hun i engelsk, og har en doktorgrad i pedagogikk. Hun har også to mastergrader.

MUNNBIND: Både Jill og Joe har gjennom valgkampen vært bevisst på å bruke munnbind i offentligheten. Foto: Alexandra Wimley / Pittsburgh Post-Gazette

En annen av hennes hjertesaker er kampen mot brystkreft. På 90-tallet ble fire av hennes nærmeste venner diagnostisert med brystkreft. Hun stiftet da organisasjonen Biden Breast Health Initiative.

Organisasjonen jobber med bevisstgjøring hos unge jenter rundt brystkreft, og om viktigheten av å bli diagnostisert tidlig.

Hverandres andre ekteskap

Jill har vært aktiv i ektemannens valgkamp, både i 2020, men også da han stilte som visepresidentkandidat i 2008 og 2012 sammen med Obama.

Hun er Joe Bidens andre kone. De to giftet seg i 1977, etter at Joes første kone døde i en bilulykke i 1972. Hun har også et tidligere ekteskap fra før, men skilte seg i 1975.

LANGT EKTESKAP: Joe og Jill Biden giftet seg i 1977. Begge har vært gift én gang før. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ekteparet har datteren Ashley sammen, og Jill har dessuten vært stemor for Joes barn Hunter og Beau i deres oppvekst. Beau døde av hjernekreft i 2015.

– Det var knusende. Livet mitt forandret seg momentant. Gjennom hele sykdomsforløpet, trodde jeg han ville overleve. Helt frem til han lukket øynene, i den selvbiografiske boken «Where The Light Enters» utgitt i 2019.

Etter at Beau kom tilbake fra å ha tjent i Irak-krigen, begynte hun å engasjere seg i den veldedige organisasjonen Blue Star Mothers of America. Organisasjonen gir støtte til mødre med barn i militæret.

Paret har dessuten hele syv barnebarn i flokken.

Publisert: 07.11.20 kl. 18:18 Oppdatert: 07.11.20 kl. 18:40

Les også