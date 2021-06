Da krigen i nabolandet startet, brøt helvete løs her. Først kom titusenvis av syriske flyktninger, så hundrevis av IS-krigere. Til slutt måtte ordføreren ha livvakter. Så kollapset økonomien.

Byen i dødens dal

Bevæpnede soldater vinker bilene forbi den siste veisperringen – der inne i den libanesiske byen Arsal er de overlatt til seg selv.

Den støvete fjellbyen grenser bokstavelig talt mot krigen, og konflikten her har blitt et symbol på uroen Libanon har stått i de siste årene.

Fortsetter man noen kilometer lenger inn på fjellveiene kommer man inn i Syria, der den blodige borgerkrigen nå har vart i ti år.

Libanon, med sine 5,9 millioner innbyggere, har tatt imot halvannen million syriske flyktninger – en fjerdedel av befolkningen er altså flyktninger.

Krigen i nabolandet har endret alt for Arsal, og kastet byen og dens innbyggere ut i et blodig kaos.

Midt i denne håpløsheten finner vi Bassil Hujeiri, en 47 år gammel borgermester med tunge poser under øynene.

– Jeg har hatt denne jobben i seks år. Men det føles som jeg er blitt 60 år eldre, forteller borgermesteren.

Først kom det noen titalls flyktninger til byen hans. Siden strømmet de på. Noen tusen her, noen tusen der.

I starten var de velkomne. De hadde jo tross alt flyktet fra krig.

Men de ble stadig flere, og til slutt var det flere syrere enn libanesere.

På det meste hadde 100 000 flyktet fra krigen på andre siden av fjellet og bosatt seg i Arsal – langt flere enn byens opprinnelige 60 000 innbyggere.

Sammen måtte de dele på jobbene som var å finne. Det gikk også hardt ut over en allerede svekket infrastruktur. Kloakksystem, vann og vei ble plutselig enda mer underdimensjonert.

Mens teltene for flyktningene ble satt opp, økte konflikten mellom de to nasjonalitetene. «Syrerne stjeler jobbene våre», sier mange i byen.

Borgermesteren forsøkte å megle og skape fred. Nå har han mer eller mindre gitt opp.

– Situasjonen med flyktningene kan ikke løses. Det er utenfor min kontroll. Nøkkelen til løsningen har egentlig bare Assad eller amerikanerne.

Men for noen er Assad overhode ikke løsningen.

Solen steker i teltleiren, og nysgjerrige blikk følger med på alle som rører seg mellom de hvite teltdukene.

Syriske Abdullah Mahdam (45) er blant dem som bor i uvisshet borte fra sitt eget hjemland.

På spørsmål om hvorfor han dro fra Syria, blir han stille.

Så løfter han opp genseren.

To dype arr strekker seg fra skuldrene og ned mot slutten av ribbeinene.

– De brukte kniver i fengselet, forteller han kontant.

45-åringen ble arrestert i Syria i 2012, året etter revolusjonen startet. Tiden i fengselet beskriver han som et helvete. Fremdeles er tre av hans brødre fengslet.

Kanskje er de i live, kanskje ikke.

Han og resten av de ni familiemedlemmene deler noen få kvadratmeter i det provisoriske teltet, innpakket i plast og en centimeter med isolasjon.

– Om vinteren er det kaldt her, og om sommeren altfor varmt, forteller han.

– I teltleiren er det både dem som er for og mot Bashar al-Assads regime. De krangler og setter fyr på teltene til hverandre.

Abdullah sier han ikke kan reise hjem til Syria slik situasjonen er nå. Reiser han tilbake, vil han bli arrestert, hevder han.

– Bare gi meg en vei ut. Bare gi meg en mulighet til å skape noe annet for familien min enn å sitte fast her.

Det er denne håpløsheten mange trekker frem. De har ikke penger eller mulighet til å komme seg til Europa, og reiser de hjem til Syria, risikerer de å bli arrestert.

Så da er de her i Arsal, mens tiden går og verdenssamfunnet lukker øynene.

– Det er ikke et godt liv her i leiren, og vi har ikke råd til å kjøpe klær, forteller Jourie (12) med lillbroren Neiah (1) på armen. – Vi leker her mellom teltene, men vi må være stille. Hvis vi lager mye lyd, blir vi kjeftet på. 60 000 syrere bor i fjellbyen Arsal. Mange i slike provisoriske telt. – Du må skynde deg å ta bilde før mannen vår ser deg. Han kommer ikke til å like at du snakker med oss, forteller de to kvinnene, som er gift med samme mann. Stemningen er fortsatt spent i Arsal etter de siste årene med uro.

2014: I august hadde IS og al-Qaida tatt kontrollen over Arsal i Bekaadalen. De hadde krysset fjellkjeden som skiller Libanon og Syria, og fått fotfeste i den libanesiske byen.

Området var mest kjent for vin- og hasjproduksjon, men nå skapte terrorgruppen IS overskrifter verden over.

Libanon ble terrorisert av kidnappinger, snikdrap og bilbomber av IS-sympatisører.

Frykten var at IS, som da var på sitt sterkeste, skulle erobre enda større landområder - også utenfor fjellbyen Arsal.

For libanesiske Makkia el Hojaj (41) skulle tiden under IS-kontroll endre hennes liv for alltid.

Det startet med at fembarnsmoren så firehjulstrekkere utenfor vinduet sitt i Arsal. På lasteplanet satt det væpnede, maskerte menn.

Hun visste først ikke hvem det var, men en nabo fortalte henne at «mennene er IS».

Noen av dem som ble minst likt av IS, var libanesiske soldater, og det var akkurat det ektemannen hennes Khaled jobbet som.

En dag hadde IS kommet til huset deres og lett etter libanesiske soldater. Da hun ikke ville åpne døren, hadde de svartkledde mennene truet med å sprenge huset hennes.

Gjennom gardinene i fløyelsgull kunne hun skimte de bevæpnede mennene utenfor, før de knuste vinduet og ropte:

«Vi kommer sterkere tilbake!»

Familien flyktet fra Arsal, og var på drift fra by til by i to år. Men savnet etter stedet de hadde bodd hele livet, ble for sterkt, så de flyttet hjem.

«Det er tryggere nå», sa naboer.

En sannhet med modifikasjoner, for ofte var det skuddvekslinger i byen, og granater ble skutt mellom IS-krigere og det libanesiske militæret. Ofte kunne det ligge drepte mennesker i gaten – ofre for IS’ brutalitet.

Ektemannen turte aldri å gå med militæruniformen sin i Arsal, og pendlet til hovedstaden Beirut for å tjenestegjøre.

– Vi hadde et vanlig liv, men jeg hadde alltid en frykt inni meg for at noe skulle skje med oss, forteller hun.

En kveld i 2016 hadde den 36 år gamle ektemannen hennes gått til butikken like ved for å kjøpe godteri til barna.

Etter en stund hørte hun roping på gaten.

– Khaled er drept!, ropte en nabo.

Hun fikk aldri se liket av ektemannen.

Naboene ville skåne henne. IS hadde skutt han så mange ganger.

Familien på syv var blitt til seks.

– Før var det glede, men nå er livet mitt uten glede. Livet mitt er ingenting mer. Tiden bare går, forteller hun.

Nå er hun alenemor for den store ungeflokken.

Hun er opprørt over at hun som libaneser ikke får støtte. Pensjonen hun får etter at ektemannen ble drept, er stadig mindre verdt etter den økonomiske kollapsen i landet.

– Jeg har tak over hodet, men ingen sikkerhet. Flyktningene får støtte fra organisasjoner, men vi libanesere får ingenting.

– Da syrerne kom hit, kom også alle problemene deres med dem.

Hun forteller at hun får utbetalt i underkant av 1000 kroner i måneden.

– Barna mine ville ha fisk her om dagen, men jeg hadde ikke råd til fisk til alle. Så da fikk barna fisk, mens jeg spiste litt salat.

Der familien el Hojaj mistet noe av det kjæreste de hadde og nå sliter økonomisk, kjente også borgermesteren på frykten IS spredte.

Borgermesteren i den libanesiske byen beskriver tiden under IS som lovløs. Ofte kunne han se personer som var blitt drept av terrorgruppen.

– Ingen kunne stoppe dem, hverken politi eller militæret. Det var ekstremt vanskelig å være borgermester her da, sier Bassil Hujeiri.

Han forteller hvordan han hadde flere titalls bevæpnede livvakter som forsøkte å beskytte ham døgnet rundt, og han kjørte tre biler i kortesje – med en motorsykkel i front for å sjekke om kysten var klar.

– IS hadde meg på drapslisten sin. De ønsket meg død fordi de mente jobben min truet deres makt.

Borgermesteren overlevde en bilbombe som var ment å drepe ham, og et attentatforsøk.

Innimellom kom det libanesiske militæret inn i byen og gjorde raid for å forsøke å arrestere IS-krigerne, men da forsvant IS-krigerne inn i samfunnet igjen – inn i bakgater, smug og hus.

Først i 2017 klarte det libanesiske militæret og sjia-militsen Hizbollah å drive IS helt ut av byen.

Flere titalls sivile ble drept som følge av kampene, blant dem to spedbarn.

Selv om terrorgruppen forsvant, har nye problemer kommet til.

I slutten av 2019 begynte økonomien i Libanon å kollapse. Økonomisk inflasjon har gjort at valutaen, det libanesiske pundet, har mistet nær 90 prosent av verdien sin målt mot den amerikanske dollaren.

I et land som er avhengig av import, gjør det at folks kjøpekraft har stupt, samtidig som prisene har skutt til himmels.

Den økonomiske krisen ble av Verdensbanken nylig kalt en av de verste verden har sett siden 1800-tallet.

Strømbruddene er nærmest kontinuerlige, arbeidsledigheten økende, tilgang på bensin krympende og fattigdommen prekær for mange.

Nå lever over halvparten av befolkningen under fattigdomsgrensen.

Det har også rammet libaneserne i Arsal hardt.

– Det er ingen jobber her. Folket dør, sier taxisjåfør Mohammed Jarieh (22). – Så lenge valutaen og økonomien er som dette, blir situasjonen bare verre og verre, forteller han. – Økonomien dør. Jeg har en liten gård, men nå er det også mindre frukt og dermed dårlig økonomi. Vi får ingen hjelp, forteller Ali Al Hojeire (65). – Jeg eier et steinhuggeri, men det er i ingenmannsland mot grensen til Syria. Det er fremdeles farlig der, forteller Ahmed (56).

Men noe av det som bringer penger inn i fjellandsbyen, er steinen den er bygget på.

Store hvite klosser med stein hugges ut av fjellet, kuttes opp, poleres og selges videre

– Vi får inn penger, men vi selger steinen til halv pris av hva vi gjorde før, forteller libanesiske Mohammed Rayed (50).

Han eier et av steinhuggeriene. Under skyggen fra et tre byr han på kaffe, mens syrerne han har ansatt, fortsetter å kutte stein.

– Nå kan vi i det minste jobbe, men da IS var her, var det vanskeligere. Jeg kunne jo for eksempel ikke røyke under IS, sier han og tar et trekk.

Inne på huggeriet er det fullt av hvitt, finkornet støv. Det legger seg som et belegg på klær, vegger og i øynene.

De syriske flyktningene som jobber her, jobber uten noe beskyttelsesutstyr.

Slike strøjobber er vanlig, forteller hjelpeorganisasjoner. De fleste jobber uten kontrakt, har lange dager og jobbene er risikable.

Etter ti år med krig i Syria er situasjonen blitt stadig mer uholdbar, forteller talsperson Anders Aalbu i FNs høykommissær for flyktninger.

Ni av ti syriske flyktninger lever i dag i fattigdom.

– Det er blitt stadig vanskeligere å skaffe seg noen form for inntekt og konsekvensen blir at det ikke finnes penger til å dekke helt grunnleggende behov. Mange har nå passert den nedre grensen for det vi anser som levelige kår.

Han forteller at 64 000 kvoteflyktninger er blitt flyttet fra Libanon til tryggere land siden 2011.

– Samtidig er det viktig å minne om at Norge og det internasjonale samfunnet må fortsette å jobbe for å finne løsninger på de konfliktene som fører til at mennesker tvinges til å legge ut på flukt.

Åtte tusen av de totalt 5,6 millioner menneskene som har flyktet fra krigen i Syria, har fått opphold i Norge.

Situasjonen for flyktningene i Libanon beskrives som stadig mer prekær. Libanesiske myndigheter strammer stadig grepet for å få flyktningene til å returnere. De som har forsøkt å bygge litt mer solide hjem for seg selv, med murstein, har fått revet dette ned av myndighetene fordi de ikke ønsker at de skal bli boende der permanent.

Fremdeles er flere hundre tusen palestinske flyktninger bosatt i Libanon etter at de ble fordrevet da staten Israel ble opprettet i 1948.

Syriske flyktninger er blitt banket opp, torturert i fengsel og får ikke tilgang på offentlige tjenester som skolegang eller lovlig oppholdstillatelse.

Derfor er mange helt avhengige av hjelpeorganisasjoner.

Den libanesiske regjeringen begrenser flyktningers mulighet til å oppnå lovlig opphold, dermed mangler flertallet av syriske flyktninger en juridisk status i Libanon.

– Som et resultat unngår flyktninger å forlate hjemmene sine av frykt for forvaring ved sjekkpunkter, noe som ytterligere begrenser deres mulighet til å finne arbeid eller få tilgang til viktige tjenester, forteller talsperson for Flyktninghjelpen i Libanon, Racha El Daoi.

Hun forteller at menneskene er helt avhengige av hjelpeorganisasjoner både for husly, men også for å få tak i mat.

Dafer Bertauwi (40) byr på te i det lille teltet i flyktningeleiren.

Han forteller at han savner nesten alt ved hjemlandet Syria.

Huset hans i utkanten av Damaskus med den frodige hagen. Aprikos, poteter, kirsebær og reddik dyrket familien.

– Jeg husker huset mitt som fredfullt og alltid full av kjærlighet.

– Jeg savner alle minner som er i veggene. Minner fra barndommen min, den første dagen etter bryllupet, min mor som bodde der.

Huset er der fremdeles, men nedbrent. Noen visste at han hadde tjenestegjort for det syriske militæret. Derfor skal de ha satt fyr på huset.

Bertauwi var i det syriske militæret da demonstrasjonene brøt ut i 2011. Men da han så hvor hardt de slo ned på de fredelige demonstrantene, valgte han å legge ned våpenet.

– Det jeg så militæret gjøre mot demonstrantene, var ikke rettferdig. Det var så brutalt, og de ønsket ikke å beskytte folket, kun Assad, forteller han.

Han ble etter hvert med i demonstrasjonene mot regjeringen han en gang hadde jobbet for. Det skulle bli for farlig, så han flyktet over fjellet og til Libanon.

Selv om flere titalls tusen flyktninger allerede har returnert fra Arsal til Syria, er ikke det mulig for Bertauwi.

Fordi han er avhopper fra militæret, tror han at han blir dømt til døden hvis han returnerer til Syria. Situasjonen er helt fastlåst for både ham og hans familie, forteller han.

– Assad fikk landet til å brenne med folket inni. Jeg håper det internasjonale samfunn kan finne en løsning og få rettferdighet i Syria – uten Assad ved makten, forteller Dafer.

– Jeg ønsker en annen fremtid for mine barn og meg. Hva som helst er bedre enn situasjonen jeg er i nå.

VG I LIBANON: Journalist Kyrre Lien rapporterer fra Libanon. Foto: Khaled Bashashi, VG

Fakta Libanon og Syria Både al-Qaida og IS var aktive i Arsal, men lokalbefolkningen nevner begge grupperinger som IS.

Det politiske systemet i Libanon bygger på en maktfordeling mellom landets ulike religiøse grupper.

Libanons president skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og lederen for nasjonalforsamlingen skal være sjiamuslim.

Libanon sliter i dag med stor gjeld og stort budsjettunderskudd, høy arbeidsledighet og omfattende korrupsjon.

Krigen i Syria har også skapt store problemer for landet. Hver sjette innbygger er syrisk krigsflyktning. Landet er fra før hjem for mange palestinske flyktninger.

5,6 millioner mennesker har flyktet fra Syria, og 6,7 millioner mennesker er internt fordrevne ifølge tall fra mars 2018.

I Syria har det har vært en prisvekst på 260 % det siste året. Hyperinflasjon og covid-19 har gjort forholdene enda verre for befolkningen.

90 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen i Syria.

2,4 millioner barn går ikke på skole i Syria.

Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) trolig kostet hele 586.000 mennesker livet. Kilde: NTB, FNs høykommissær for flyktninger og UNICEF. Vis mer

Fikser og tolk Khaled Bashashi har bidratt i felt til denne artikkelen.