Selv om Apodaca lever et godt liv i dag, har han ikke glemt hvor vanskelig livet kan være. Derfor har han bestemt seg for å leie ut campingbilen. Planen er at den skal kjøres til et verksted i California. Der skal bilen bli restaurert, før den skal parkeres nær Los Angeles. Alle inntektene fra utleien skal gå til veldedige organisasjoner for hjemløse.