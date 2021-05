JAKTES: Belgiske politi- og militærstyrker leter etter yrkesmilitære Jürgen Conings. Foto: Belgisk politi/ Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Politijakt etter væpnet soldat i Belgia

En 46-årig soldat som har kommet med drapstrusler mot en kjent belgisk virolog jaktes med store styrker i en nasjonalpark i Flandern.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert:

Belgiske Sud Info skriver torsdag at det er observert skuddveksling i området der 400 politifolk og militære jakter på Jürgen Conings. Føderale myndigheter tror Conings har forskanset seg i nasjonalparken Hoge Kempen i Limburg-provinsen, og de har lett der siden onsdag kveld.

PATRULJERER: En av soldatene ved inngangen til nasjonalparken torsdag. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

– Det er 250 politifolk og 150 soldater på bakken. Det er indikasjoner på at han befinner seg i dette området. Det er et veldig stort og vanskelig tilgjengelig område. Vi prøver nå å identifisere et område der han skjuler seg, sier talsperson for myndighetene Wenke Roggen torsdag.

Hun vil ikke kommentere påstander om skuddveksling, men sier myndighetene antar at soldaten fortsatt er i live.

Tirsdag ble det funnet to avskjedsbrev. Jakten har pågått siden tirsdag kveld og natt til onsdag fant de et våpenlager i bilen hans som blant annet besto av fire rakettkastere, et automatvåpen, et håndvåpen og en skuddsikker vest. The Bussels Times skriver at våpnene skal være stjålet fra en militærbase.

Myndighetene tror også han har flere våpen med seg.

Den navngitte soldaten er ifølge Deutsche Welle en mistenkt ytre høyre-ekstremist som er anklaget for å ha truet flere profilerte personer, deriblant virologen Marc Van Ranst.

Justisminister Vincent Van Quickenborne sa til belgiske VTR tirsdag kveld at soldaten sto på listen til antiterror-etaten OCAD og utgjorde en «akutt trussel».

Talsperson for påtalemyndigheten, Eric Van Duyse, opplyste til AFP at soldaten er godt trent og har et høyreekstremt tankegods.

ETTERLYST: Jürgen Conings. Foto: HANDOUT / BELGIAN FEDERAL POLICE

Sud Info hevder internasjonal presse kaller soldaten «Den belgiske Rambo» siden han antas å være tungt bevæpnet og skal ha satt opp feller.

Nasjonalparken har vært stengt etter at de fant bilen i utkanten av den rundt 12.000 hektar store parken med flere innganger. Siden onsdag kveld har også et politihelikopter sirklet over skogen Dilserbos i området der Conings bor.

Politiet sendte ut en offisiell etterlysning onsdag der de beskriver Conings som «rundt 1,80 høy og muskuløs. Han er skallet og har flere tatoveringer, deriblant på overarmene.» De ber videre enhver som får øye på mistenkte om å ikke ta kontakt med ham, men melde fra til politiet. De skriver at han kan være bevæpnet.

TRUET: Virologist Marc Van Ranst, her på laboratoriet i Leuven i Belgia i februar 2020. Foto: Francisco Seco / AP

Virologen Van Ranst er under politibeskyttelse og også forsvarsminister Ludivine Dedonder har fått økt beskyttelse, opplyser myndighetene til nyhetsbyrået Belga torsdag.

Onsdag tvitret Van Ranst: «La én ting være klart: Slike trusler gjør ikke det minste inntrykk på meg.»