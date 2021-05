TALLSTERKE: Det var flere tusen trumptilhengere som gikk til Kongressen 6. januar. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Mener propaganda førte til kongressangrepet

Flere av dem som nå må møte i retten for sin deltagelse under kongressangrepet i januar vil argumentere for at tidligere president Donald Trump og hans støttespillere oppmuntret dem til å gjøre det.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg høres litt ut som en idiot når jeg sier det nå, men jeg hadde troen på ham, sier Anthony Antonio til AP.

Han er en av mange som nå stilles for retten i kjølvannet av kongressangrepet 6. januar i år. Antonio er blant annet anklaget for ulovlig adgang til, og hærverk i, Kongressen.

Flere av forsvarsadvokatene til dem som er tiltalt i tilknytning til kongressangrepet sier til nyhetsbyrået AP at de vil legge til grunn at feilinformasjon rundt presidentvalget og konspirasjonsteorier, som ofte ble spredd av tidligere president Trump, har stor skyld i klientenes handlinger.

– Jeg mener de gjorde en god jobb med å overbevise folk, sier Antonio og viser til konservative TV-kanaler og høyreorienterte miljøer på sosiale medier.

Tre av advokatene sier til AP at de som «spredde feilinformasjonen har like mye ansvar for volden som ble utført som de som faktisk deltok i angrepet».

les også Republikanerne setter stopper for gransking av kongressangrepet

ET SISTE FARVEL: Den republikanske senatoren Mitt Romney foran urnen til politimannen Brian Sicnick under en minneseremoni i kongressbygningen 3. februar. Sicnick døde som følge av skader han ble påført under kongressangrepet. Foto: DEMETRIUS FREEMAN / POOL / THE WASHINGTON POST/POOL

Påstander og fiksjon

Allerede før presidentvalget i 2020 begynte daværende president Donald Trump å så tvil rundt valgprosessen. Da Trumps tap ble et faktum nektet han og hans allierte å anerkjenne nederlaget, og spredde for alvor konspirasjonsteorier om valgfusk.

Forsvarsadvokatene argumenterer med at de grunnløse påstandene om falske stemmesedler og tukling med data slo rot hos deres klienter, og førte dem til Washington, D.C. den 6. januar.

Den dagen satt medlemmene av kongressen og avholdt den siste seremonielle opptellingen av stemmene fra presidentvalget for å endelig erklære president Joe Biden til USAs nye president.

TALTE TIL TILHENGERNE: Samtidig som valgtapet ble endelig, fortsatte Trump å oppildne de fremmøtte med konspirasjonsteorier om valget. Foto: JIM BOURG / X90054

Samtidig avholdt daværende president Trump, hans familie og støttespillere en samling foran Det hvite hus.

Tematikken for talene var at valget hadde blitt stjålet fra Trump. Han avsluttet samlingen med å oppfordre tilhengerne sine om å gå mot Capitol Hill, der Kongressen er.

Se det historiske øyeblikket her:

Opptøyer og ødeleggelser

Flere tusen personer gikk fra gressplenen foran Det hvite hus og opp mot Kongressen. Til slutt kommer folkemengden seg gjennom politiet og barrikadene som sto utenfor bygget.

Bilder og video fra innsiden viser at mange av dem som tok seg inn virrer rundt og tar bilder, som om de er turister.

Samtidig blir de folkevalgte i Kongressen evakuert.

Noen av dem går derimot inn på kontorer og ødelegger det de kan. Dokumenter og elektronikk blir stjålet, vinduer knuses, og noen tar seg også inn Senatet.

Det tar seks timer før situasjonen er avklart.

RØMMER: En person blir eskortert ut av Underhuset mens trumptilhengere banker på døren og vil inn. Foto: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også Ny og unik video viser kongressangrepet fra innsiden

Blant bevismaterialene FBI har samlet inn mot Antonio er avskriften av et intervju han skal ha gitt til rett etter kongressangrepet. På spørsmål om hva planen var ved å innta Kongressen, svarer han:

– Vi, folket, må bli hørt. Vi er ferdige med falske valg. Vi er ferdig med at valg blir stjålet.

Til FBI skal Antonio senere ha forklart at han kom til Washington, D.C. den dagen fordi daværende president Trump «sa han skulle gjøre det».

ANKLAGET: FBI mener Anthony Antonio blant annet brøt seg inn i kongressbygningen og utførte hærverk. Foto: FBI

Antonio skal videre i avhøret ha sagt at han ikke visste det skulle skje noe viktig i Kongressen den dagen, at han trodde det kun ville være politi i bygget.

Han skal også ha sagt at han kun gikk til Kongressen «fordi Trump sa han skulle stå på trappene» til bygget.

Tidligere i mai forklarte hans advokat Joseph Hurley at hans klient Antonio mistet jobben i 2020 på grunn av pandemien, og brukte de påfølgende seks månedene med å se på Fox News.

– Han ble helt hektet og ble interessert i det politiske aspektet og begynte å tro på det han ble foret med.

SJAMANEN: Jacob Chansley med andre på innsiden av kongressbygningen. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Det er også dette advokaten til Jacob Chansley, kjent som QAnon-sjamanen, vil bruke i sitt forsvar.

Til AP sier advokaten hans, Albert Watkins, at prosessen som førte hans klient til Kongressen den dagen kan sammenlignes med hjernevasking eller å bli medlem av en kult.

– Gjentatte eksponeringer til løgner og oppildnet retorikk førte til slutt at min klient ble overveldet, og ute av stand til å skille ut hva som var virkelig, sier Watkins.

I et intervju med Talking Points Memo sier Watkins at de som nå er tiltalt for angrepet mot Kongressen ikke er dårlige mennesker.

– I over fire år ble de utsatt for en propagandamaskin vi ikke har sett maken til siden Hitler, sier Watkins ifølge The Daily Beast.