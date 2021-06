HELDIG: Erick De Moura jobber hjemmefra og pleier å sove hjemme, men valgte å overnatte hos kjæresten den natten bygningen på Miami Beach kollapset. Foto: Privat til VG

Kjæresten kan ha reddet livet til Erick

Erick De Moura (40) skulle hjem for å sove i egen leilighet, men kjæresten hadde en annen idé.

Publisert: Nå nettopp

Elleve personer er bekreftet omkommet og 150 fremdeles savnet etter at Champlain Towers South-bygningen på Miami Beach kollapset i forrige uke.

Erick De Moura bodde i dette bygget, men akkurat denne natten var han ikke hjemme. I stedet oppdaget han en bråte med ubesvarte anrop og tekstmeldinger da han var oppe for å gå på do i 05.30-tiden.

– Jeg er glad jeg er i live, sier De Moura til VG.

Han skjønte at noe måtte ha skjedd da han så tekstmeldingen fra den ene dørvakten i Champlain Towers, som spurte om han var ok. «Å, herregud, du er i live!» utbrøt dørvakten da han ringte henne opp.

Han forsto ikke hva hun mente med at «bygningen hadde kollapset» før hun sendte ham bilder, skriver The Washington Post.

LANGVARIG JOBB: Redningsarbeidere søker etter savnede i ruinene av Champlain Tower South. Foto: GIORGIO VIERA / AFP

Jobber hjemmefra

De Moura er selvstendig næringsdrivende og arbeider ofte i sin egen leilighet i tiende etasje. Brasilianeren har bodd på turistpopulære Miami Beach i tre år og kjente mange av naboene ganske godt.

Dagen før kollapsen arbeidet han som vanlig hjemmefra. Ettermiddagen gikk med til å lage feijoada, en brasiliansk bønnegryte, som han tok med seg til kjæresten, Fernanda Figueiredo, i 18.30-tiden. De hadde invitert noen venner fra Colombia for å se Brasils landskamp mot nettopp Colombia.

Etter landskampen spilte de selv fotball i bakgården, helt til ballen falt i en vannkanal. Etter at vennene dro hjem fortalte Erick til Fernanda at han måtte dra hjem, siden han skulle tidlig opp og ikke hadde med seg klesskift.

– Jeg skulle tidlig opp dagen etter. Jeg var vår fordi jeg hadde hoppet i vannet. Hun spurte to ganger om jeg kunne bli. Hun overtalte meg ikke, jeg bare adlød. Jeg er veldig egenrådig. Hvis jeg vil gjøre noe, er det vanskelig for andre å overbevise meg om å gjøre noe annet, men det reddet livet mitt, forteller 40-åringen til VG.

– Det var egentlig ingen grunn til at jeg skulle bli. Jeg ser på det som et mirakel.

I dagene etterpå har han følt seg nummen, sint og forvirret, forteller han. Hver dag har han reist bort til Collins Avenue for å se på ruinene av sitt tidligere hjem.

– Jeg mistet alt. Leiligheten min eksisterer ikke mer. Jeg var nettopp på kjøpesenteret for å kjøpe undertøy.

Han anser seg som heldig som er i stand til å gå på kjøpesenteret. Det fryktes at antall døde vil stige kraftig fra de elleve som mandag kveld er bekreftet omkommet. 150 er fremdeles ikke gjort rede for.

– Jeg føler smerten til familiene til de savnede. Det er dessverre ingen i live der, frykter Erick De Moura.

Starter etterforskning

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til den tragiske rasulykken. Ordfører i Miami-Dade fylke, Daniella Levina Cava, gjorde det mandag klart at delstaten vil etterforske hva som har skjedd:

– Vi kommer til å iverksette full etterforskning på hva som har forårsaket denne tragiske hendelsen. Akkurat nå er første prioritet å fortsette søket, finne og redde ut mennesker, sa Cava under en pressekonferanse.

Allerede samme dag har etterforskere fra den føderale institusjonen NIST kommet til Miami for å undersøke bygningen, sa Florida-guvernør Ron DeSantis.

les også Blokk-kollapsen i Miami: – De sa at bygningen ikke var i dårlig stand

Ifølge professor Shimon Wdowinski ved miljøinstituttet hos Floridas internasjonale universitet, så man på 1990-tallet at bygningen sank med to millimeter per år fra 1993 til 1999. Han sier til CNN at dette kan ha bidratt til kollapsen, men neppe var hovedårsaken.

Et bygningskonsulentfirma konstaterte i 2018 at bygningen hadde betydelige sprekker i betongen og fastslo at det burde gjennomføres omfattende renovering.

Borgermesteren i Surfside lover full åpenhet om tidligere bygningsinspeksjoner.

- Vi skal være hundre prosent gjennomsiktige, sier Charles Burkett ifølge CNN.