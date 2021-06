forrige





fullskjerm neste VAKSINE-SHOPPING: Det er satt opp vaksinasjonssentre på flere kjøpesentre i Moskva. Her står folk i kø for å vaksinere seg i varemagasinet GUM fredag.

Russland gjør vaksinering obligatorisk for flere: − Har presset seg selv inn i et hjørne

Russiske myndigheter går drastisk til verks for å sørge for at befolkningen blir vaksinert. I flere regioner blir det nå obligatorisk for arbeidere i flere sektorer å vaksinere seg.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Russiske myndigheter har hatt som mål at 30 millioner av landets over 142 millioner innbyggere skulle være fullvaksinert innen midten av juni. For å oppnå det har de, som USA, blant annet tatt i bruk vaksinelotterier og reklamekampanjer.

Men ifølge nyhetsbyrået AP ligger de langt unna målet: 16,7 millioner mennesker, rundt 11 prosent av befolkningen, er nå fullvaksinert. 20,7 millioner mennesker, rundt 14 prosent av befolkningen, har fått én vaksinedose.

Smitten i Russland har økt kraftig i løpet av juni. Mens det tidlig i juni ble meldt om rundt 9000 nye smittetilfeller om dagen, ble det fredag meldt om over 20.000 tilfeller. Nesten halvparten av dem er i områdene rundt storbyene Moskva og St. Petersburg.

Også antallet sykehusinnleggelser har økt, skriver Moscow Times. Onsdag var 130.000 russere innlagt med covid-19, og ytterligere 519.000 følges opp av lege.

Nå prøver myndighetene i flere regioner pisk i stedet for gulrot for å få folk til å vaksinere seg: I minst 14 områder er vaksinering ifølge AP nå obligatorisk for ansatte i flere sektorer. Dette skal blant annet gjelde folk som jobber på myndighetskontorer, i matbutikker, med helse eller utdanning, og ansatte ved restauranter, treningssentre og skjønnhetssalonger.

Myndighetene i hovedstadsområdet Moskva har også bedt selskaper om å permittere ansatte som ikke følger kravet, og innen 15. juli truer de også med å midlertidig stanse driften ved selskaper der færre enn 60 prosent av de ansatte har fått minst én vaksinedose.

Tatjana Moskalkova, som er myndighetenes menneskerettighetskommissær, sier til AP at uvaksinerte har fortalt om diskriminering på arbeidsplassen, og enkelte har også sagt at de er blitt truet med oppsigelse eller med at de ikke vil få utbetalt bonuser.

Dimitrij Peskov, som er talsperson for Kreml, presiserer at myndighetene fortsatt mener at det er frivillig å vaksinere seg: De som ikke ønsker vaksine, kan søke seg til en annen arbeidsplass.

Også andre regioner har tatt grep: Hotellene i Krasnodar, der feriedestinasjonen Sotsji ligger, vil fra og med 1. august bare ta imot vaksinerte gjester, skriver Moscow Times.

President Vladimir Putin har tidligere sagt at Russland ikke vil gjøre vaksinasjon obligatorisk.

– De har presset seg selv inn i et hjørne, og nå har de ikke noe valg, sier Judy Twigg, som er professor i statsvitenskap ved universitetet Virginia Commonwealth, til AP.

Hun har global helse som spesialfelt.

– De har hypet denne vaksinen så mye at folk ikke stoler på den. Så gjorde de flere ting som åpenbart var ment å skulle gi en beskjed om at myndighetene hadde alt under kontroll, at pandemien ikke var noen «stor greie». Og nå er de ikke overraskende i denne situasjonen, der en lav vaksinasjonsgrad har gitt en åpning for Delta-varianten.

Med sin Sputnik-vaksine var Russland det første landet i verden som godkjente en coronavaksine.

Les om produksjonen av Sputnik-vaksinen her: Det hemmelige vaksine-kappløpet

Ifølge det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada Center er likevel så mange som 60 prosent av befolkningen i Russland lite villige til å la seg vaksinere.

– Jeg hører ofte fra folk som svarer på undersøkelser at de ikke vil ta den, at de er redde og så videre. Men dersom det innføres restriksjoner, og de kreves for å reise, for å få tjenester fra staten eller på jobb, da vil de si ja, sier lederen for senteret, sosiologen Denis Volkov til AP.