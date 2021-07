forrige







fullskjerm neste USTABIL: Blokken ved siden av den kollapsede blokken er så ustabil at den må rives før en storm kommer.

Resten av bygningen som kollapset i Miami rives i all hast

Lokale myndigheter frykter det som står igjen av boligblokken ikke vil tåle en tropisk storm som er på vei. Derfor kan det ende med rivning allerede søndag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag formiddag lokal tid holdt lokale myndigheter i Miami en pressekonferanse om bygningsrestene etter kollapsen i en boligblokk forrige uke.

De opplyser at de vil rive det som står igjen av blokken innen 36 timer.

Det ventes en tropisk storm i området og myndigheten er redde for at blokken som gjenstår ikke skal tåle stormen, skriver New York Times.

Guvernøren i Florida Ron DeSantis sier til avisen at et så raskt rivningsarbeid vil vanskeliggjøre situasjonen for de familiene som flyktet i all hast og etterlot det meste av eiendelene sine, men at den kommende stormen ikke gir de noe valg.





– Bygningen er for usikker til å la folk gå inn igjen. Jeg vet at det er mange mennesker som heldigvis har klart å komme seg ut der. Vi er veldig følsomme for det. Men jeg tror ikke det er noen måte du kan la noen gå tilbake til den bygningen gitt den formen den er i nå, sa guvernøren til New York Times.

Lørdag kveld norsk tid var 24 personer bekreftet døde. Det pågår fortsatt søk etter 124 mennesker som ikke er gjort rede for.

Rivningen skal gjøre det tryggere for redningsmannskapene, skriver NTB.