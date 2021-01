OPPVIGLERI: President Donald Trump oppildnet sine tilhengere til å marsjere mot Kongressen, da han holdt folkemøte foran Det hvite hus i Washington D.C. onsdag. Foto: John Minchillo / AP

Tolv døgn igjen som president: − Ingen grunn til å stole på ham

Etter et dramatisk døgn med sjokkerende scener fra den amerikanske Kongressen spør en hel verden seg: Hva nå, Donald Trump? Verdens mektigste mann har tolv dager igjen i Det hvite hus.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

20. januar blir Joseph R. Biden jr. (78) tatt i ed som USAs 46. president. Flere har tatt til orde for at forgjengeren Donald J. Trump (74) bør fratas presidentembetet innen den tid eller stilles for riksrett.

Da Kongressen formelt godkjente valgresultatet torsdag, lovet Trump at maktovertagelsen ville bli fredelig – selv om han dagen før hadde oppildnet sine tilhengere til å storme Capitol Hill.

– Det er ingen grunn til å stole på ham, når det gjelder noe som helst, sier forsker Asle Toje til VG.

Han er utenrikspolitisk kommentar og medlem av Nobelkomiteen, nominert av Fremskrittspartiet. Han kaller mobben som tok seg inn i kongressbygningen onsdag for Trumps siste legioner.

Se de dramatiske bildene fra beleiringen i galleriet under:

forrige





































fullskjerm neste En av pøblene veiver et Trump-flagg inne i kongressbygningen, foran et maleri av landets første president George Wasingtons kryssing av Delaware-eleven.

– Når noe så ekstremt har skjedd, skal vi være veldig forsiktige med å være sikre på at det finnes grenser for hvor langt han vil gå. Trumps vilje til å gjøre noe ekstremt kan sikkert være der. Men jeg tror evnen er svekket, sier Toje.

Han viser til at statsapparatet i Trumps presidenttid ikke alltid har vært så ivrig til å utføre hans politikk.

– Jeg vil ikke spekulere i de mest ekstreme scenarioene, for de vil avhenge av at statsapparatet følger opp. Men nå tror jeg selv ikke forsvaret vil være med på Trumps spillfekterier, sier Toje.

Tapt hundre prosent

Jusprofessor ved Universitetet i Oslo Geir Stenseth tror Trump vil holde løftet om en fredelig overføring av makten.

Han mener at Trump inntil det siste kan ha forestilt seg at Kongressen kunne komme til ikke å godkjenne Biden, enten ved å ta protestene mot delstatenes valgmenn til følge eller utsette hele prosessen.

Nå er et slikt håp ute.

VALGT: Joe Biden (78) overtar som USAs president 20. januar. Foto: Susan Walsh / AP

– Da Kongressen godkjente Biden og forsvarssjefen uttalte at de militære styrkene ville stå last og brast med grunnloven og ikke med Trump, hadde han egentlig tapt hundre prosent. Og jeg tror han innser det.

– Kan han komme til å sitte rolig og la andre gå hans ærend?

– Det er veldig uklart å se hva hans ærend er. Hittil har det handlet om valget, men nå er det bestemt at Biden blir ny president. Om Trump posisjonerer seg for senere valgkamp og mener seg tjent med mye uro, er vanskelig å si noe om, sier Stenseth til VG.

Benåde seg selv?

Asle Tolje tror vi vil se en «kritikkverdig liste» av mennesker som Trump vil benåde, de neste 13 dagene. Stenseth tror han vil bruke sine siste dager i det ovale kontor til å benåde sin nærmeste familie og eventuelt seg selv.

12 DAGER: Donald Trump har 12 dager igjen som USAs president. Foto: JIM BOURG / REUTERS

Jusprofessoren mener at hendelsene som sjokkerte verden onsdag, kan ha strafferettslige implikasjoner.

– Trump og familien kan tenkes å bli strafferettslig forfulgt, etter at han er gått av, for medvirkning til oppvigleri og angrep på selve staten. Det aktualiserer spørsmålet om benådning og om Trump kan benåde seg selv.

– Kan han det?

– I grunnloven står det bare at retten til å benåde, ligger til presidenten. Så finnes det en grunnleggende tradisjon at man ikke kan være dommer i egen sak. Men i Trumps tilfelle tror jeg det uhørte kan komme til å skje, sier Stenseth.

– Biden tilbakeholden

Han understreker at slike spørsmål er i grenselandet mellom jus og politikk.

– Politikkens vesen er at når Trump er ute, er vi ferdig med ham. Biden har da også vært tilbakeholden med å antyde at det vil være noen rettsforfølgelse av Trump i etterkant, sier Geir Stenseth.

USA-EKSPERTER: Geir Stenseth. Hilmar Mjelde og Asle Toje. Foto: Per Melbye, NORCE, Heiko Junge

Asle Toje mener skyldspørsmålet er helt klart.

– Selv med de lave standarder vi har vennet oss til, var det overraskende at Trump ville oppmuntre en gjeng demonstranter han hadde kalt sammen, fyre dem opp med usannheter og påstander om valgjuks og be dem marsjere mot Capitol.

– Det han drev med, var rent oppvigleri. Men jeg er høyst usikker på om det er politisk vilje til riksrett, sier Toje.

– Kan vinne bataljen

Kongressmedlemmer på demokratenes venstrefløy, som Ilhan Omar og Alexandria Ocasio-Cortez, har tatt til orde for riksrett.

– Det ville vært interessant, dersom ledende demokrater som Nancy Pelosi støttet tanken. Men spørsmålet er om en riksrettssak mot Trump er en god måte å bruke første fase av Bidens presidentskap på, sier Asle Toje.

RIKSRETT: Demokratene Ilhan Omar og Alexandria Ocasio-Cortez mener at Trump igjen bør stilles for riksrett. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Andre har trukket frem det 25. grunnlovstillegget, at visepresidenten overtar dersom presidenten ikke kan ivareta embetet.

– Det er jo noen i Trumps nærhet som har sagt at han ikke tenker klart lenger. Da går det an å tenke seg at Pence og et flertall i kabinettet vil komme til at han må fratas presidentmakten, sier Stenseth.

Problemet er at visepresident Mike Pence har dårlig tid – og at det til syvende og sist behøves kvalifisert flertall i Kongressen for å fravriste Donald Trump makten de neste tretten dagene.

– Trump kan ende opp med å vinne en slik batalje, og det er det mange som strategisk sett ikke vil se seg tjent med, sier Stenseth.

VISEPRESIDENT: Mike Pence i Senatet. Skulle Kongressen frata Trump makten med grunnloven i hånd, rykker visepresidenten opp inntil Biden overtar. Foto: Erin Schaff / AFP

– Trump bør fjernes

Seniorforsker Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter i Bergen mener det ville vært rimelig både å bruke det 25. grunnlovstillegget og trekke presidenten for riksrett.

– Trump bør fjernes av hensyn til demokratiet og allmenn lov og orden, sier Mjelde til VG.

Men USA-kjenneren medgir at dette er nokså kompliserte prosesser i praksis, som forutsetter at mange vetoaktører drar i samme retning. Han mener veien videre helt og holdent er opp til det republikanske partiet.

– De kan kvitte seg med Trump, slik republikanerne kvittet seg med Nixon på veldig kort tid i 1975. Med riksrett kan Kongressen også formelt nekte Trump å bli president igjen i 2024, sier Mjelde.

Han mener at Trumps jerngrep om partiet og velgermassen vil løsne.

– Hvis partieliten virkelig vil fri seg fra møllesteinen Trump, har de sjansen nå, om de vil gripe den, sier Mjelde.

UT AV KRIGEN: Asle Tolje tror Trump kan komme til å trekke de amerikanske styrkene ut av Afghanistan, som en av sine siste embetsgjerninger. Foto: DAVID FURST / AFP

Toje ser en mulighet for at Trumps siste store, politiske beslutning kan bli å trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan.

– For sin tilhengere er han presidenten som bryr seg om de fattige, avslutter idiotiske kriger og konfronterer de ekle mediene. Som sin siste gave til dem vil han kunne tvinge frem en tilbaketrekking fra Afghanistan, som ville være ille, sier Toje.

– Vil ta oppmerksomhet fra Biden

Han venter ingen høvisk maktovertagelse fra Trumps side den 20. januar, at han vil sitte rolig på æresplassen på podiet. Toje tror vi kan vente et MAGA-rally, et «Make America Great Again»-folkemøte.

– Målet vil åpenbart være å ta oppmerksomheten fra Biden og Demokratene, men også å nå frem med sitt konkurrerende budskap.

Toje tror at Trump nekter å anerkjenne valgresultatet, fordi han da skjønner at han vil være passé.

– Si hva du vil, men Trump er ikke dum. Han forstår at når han ikke lenger har makt, vil han ikke lenger ha venner.

Toje tror USA vil trekke et lettelsens sukk når Biden er innsatt.

– Det som skjedde i Kongressen onsdag, gjør det umulig for Trump å stille om fire år. Han er bare måneder unna å sitte og rase i et podkaststudio. Han vil fråde over et eller annet, men det er ikke et tegn på at han er fryktelig relevant lenger.