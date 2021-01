FLERTALLSLEDER: Mitch McConnell. Foto: SAUL LOEB / AFP

New York Times: McConnell fornøyd med at det går mot riksrett

Flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, skal ifølge kilder storavisen New York Times har ha sagt til sine støttespillere at han mener Trump har begått handlinger som forsvarer å stille ham for riksrett.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Avisen skriver også at McConnell er fornøyd med at Demokratene har startet riksrettsprosessen, fordi det kan gjøre det enklere for Det republikanske partiet å distansere seg fra Trump i fremtiden.

Selv om det skulle ende med riksrettssak mot Donald Trump er det likevel langt fra sikkert at Trump vil bli dømt i en slik sak. Det krever to-tredjedelsflertall i Senatet, og i så fall må nesten 20 Republikanere stemme for det.

At Mitch McConnell har sagt til sine støttespillere at han mener Trump har begått handlinger som forsvarer å stille ham for riksrett betyr ikke automatisk at hverken McConnell eller andre nødvendigvis vil stemme for å dømme ham.

Trump har på sin side tirsdag sagt at det er «fullstendig latterlig» at en ny riksrettsprosess er startet.

– Det er en fortsettelse av den største heksejakten i politikkens historie. Det er veldig farlig og skaper et voldsomt sinne, sier Trump om Demokratenes planer om å stille ham for riksrett for andre gang.

Artikkelen oppdateres.

New York Times skriver også at Kevin McCarthy, republikanernes mindretallsleder i Kongressens andre kammer, Representantenes hus, har forhørt seg med noen av sine partifeller om han bør be Trump trekke seg i etterkant av angrepet mot Kongressen i forrige uke.

McCarthy har for øvrig uttalt at han er motstander av riksrett, men skal ha bestemt seg for ikke å bruke sin makt til å be andre republikanere i huset om å stemme «nei».

Dette skjer samtidig med at Demokratene i Huset i natt kommer til å stemme for å be visepresient Mike Pence avsette presidenten ved hjelp av det 25. grunnlovstillegget.

Det er ikke ventet at Pence vil gjøre dette. Derfor har Demokratene allerede startet riksrettsprosessen, og det er ventet at Representanenes hus vil stemme over å stille Trump for riksrett allerede onsdag.

Demokratene skal allerede være sikre på at de har minst de 218 stemmene som trengs for dette. I så fall går saken altså til Senatet. Det er uklart om de vil føre en riksretssak før eller etter Trump uansett har gått av 20. januar, ettersom Senatet i utgangspunktet nå har pause frem til 19. januar.

– Vil hjemsøke Biden

Donald Trump ga for sin del tirsdag uttrykk for at han ikke frykter å bli avsatt ved bruk av det 25. grunnlovstillegget.

Tirsdag kveld norsk tid talte han i Alamo i delstaten Texas, foran grensemuren mot Mexico:

– Ytringsfriheten er under angrep som aldri før. Det 25. grunnlovstillegget er ingen trussel mot meg. Det vil slå tilbake på og hjemsøke Biden og hans administrasjon, fremholdt Donald Trump i Alamo.

Presidenten viste til et halvkvedet ordtak:

– Som uttrykket går, vær forsiktig med hva du ønsker deg...

Før avreise til Texas nektet presidenten å ta selvkritikk, og mente han ikke hadde oppildnet tilhengerne sine til å angripe Kongressen, slik til og med hans tidligere stabssjef John Kelly mener han gjorde.