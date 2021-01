SATTE SEG I SJEFSSTOLEN: En av opprørerne tok seg til rette på kontoret til leder av Representantenes hus Nancy Pelosi (D). Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Se dramaet fra innsiden

WASHINGTON, D.C. (VG) Trump-tilhengere tok seg inn i Kongressen da valgmannsstemmene ble telt opp onsdag. Det tok fire timer før okkupasjonen av den demokratiske prosessen var over.

Publisert: Nå nettopp

Det startet som en politisk markering utenfor Det hvite hus, der president Donald Trump og hans støttespillere ville vise avsky mot prosessen som skulle foregå onsdag kveld lokal tid.

Valgmannsstemmene skulle telles opp, og påtroppende president Joe Biden skulle etter planen bli formelt, sikkert, og endelig erklært som USAs neste president.

Les også: Hva foregår egentlig i USA nå?

Foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Vi skal gå ned til Capitol, og vi skal heie på våre modige kongressmenn- og kvinner, men vi heier nok ikke på alle av dem, fordi man får aldri tatt tilbake landet vårt ved å vise svakhet, man må være sterk, sa Trump til sine tilhengere fra podiet foran Det hvite hus.

På dette tidspunktet hadde de allerede begynt marsjen mot barrikadene.

Foto: Thomas Nilsson

De brøt ned stålgjerder og kom seg gjennom flere barrierer bemannet av politiet. De klatret opp vegger, og kjempet seg frem.

Til slutt kom de seg inn i selve Kongress-bygningen.

Foto: Kevin Dietsch / REUTERS

Den formelle opptellingen av valgmannsstemmene var i gang, og kongressmedlemmene debatterte stemmene fra delstaten Arizona da det ble klart at opprørerne hadde tatt seg inn.

Politikerne, ansatte og journalister på innsiden fikk beskjed fra de sikkerhetsansvarlige om å holde seg unna innganger og vinduer. Opprørene spredte glass utover de gamle steingulvene da de knuste vinduer på sin vei.

Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

På innsiden møtte de motstand fra politi og sikkerhetsstyrker, men de var maktesløse. Det var rett og slett for mange Trump-tilhengere å håndtere. Det ble flere sammenstøt, men til slutt vant opprørerne frem.

Visepresident Mike Pence ble eskortert ut av Senatskammeret, samtidig som opprørerne beveget seg innover i lokalene. Flere av dem bar flagg og brukte skuddsikre vester.

Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kort tid etter at demonstrantene inntok bygningen og samlet seg utenfor dørene til salen til Senatet, tvitret Trump:

– Mike Pence hadde ikke mot til å gjøre det som skulle blitt ha blitt gjort for å beskytte landet vårt og grunnloven, ved å gi statene en sjanse til å sertifisere riktige fakta, ikke de falske og unøyaktige som de ble bedt om å sertifisere tidligere. USA krever sannheten!

Rundt femten minutter senere tvitret Trump igjen:

– Vær så snill og støtt politiet. De er virkelig på samme side som landet vårt. Forbli fredelige!

Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Alarmen gikk inne i de to kamrene, hvor politikerne er samlet for å formelt avgjøre presidentvalget.

De skulle stemme over hvorvidt valgmannsstemmene skal godkjennes, som kun er en seremoniell prosess.

Foto: Andrew Harnik / AP

Politikerne forsøkte å fortsette avstemningen, men til slutt måtte de gi opp. Demokratene og Republikanere fikk ordre om å legge seg på bakken, ta på gassmasker og holde seg nede.

Samtidig sto opprørerne utenfor døren og ville inn.

Foto: J. Scott Applewhite / AP

Sikkerhetsvakter siktet på opprørerne som sto utenfor et av kamrene. Til slutt kom Trump-tilhengerne inn i det aller helligste. En av dem tok seg til rette i stolen som er reservert for lederen.

Foto: WIN MCNAMEE / AFP

De som har vært på jobb i de to kamrene ble fraktet ut og plassert i hemmelige rom, borte fra opprørerne.

Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Samtidig kom flere av opprørerne seg inn i kontorene til representantene. Der ligger det dokumenter som de nå har fått tilgang til. Hva slags informasjon som kan være på avveie vites ikke.

Noen etterlot en beskjed på pulten til leder av Representantenes hus Nancy Pelosi (D).

– Vi vil ikke gi oss, står det skrevet på papirmappe.

Foto: SAUL LOEB / AFP

Flere delstater stilte sine Nasjonalgarder til disposisjon for borgermesteren i Washington, D.C.

Også føderale agenter fra FBI og SWAT-team ble kalt inn. De var tungt bevæpnet når de entret kongressbygningen.

Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Fire timer etter at den første meldingen om at Trump-tilhengerne hadde tatt seg inn i Kongressen, meldes det at okkupasjonen er over.

En kvinne ble skutt og drept, og flere personer ble skadet. Blant dem flere politifolk.

Foto: Drew Angerer / AFP

Det tok enda lengre tid før Trump-supporterne ble helt fjernet fra området, til tross for at det ble innført et portforbud.

Videoer og bilder fra grøntarealene utenfor Kongressen viser sammenstøt mellom Nasjonalgarden og opprørerne, som også går til fysisk angrep på mediene.

Kongresskamrene samlet seg på nytt, rett etter klokken 02 norsk tid, og fortsatte seremonien.

– Demokratiets tempel har blitt skjendet i dag, oppsummerte toppdemokraten Chuck Schumer.