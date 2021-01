EKTEPAR: Jared Kushner og Ivanka Trump. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Hevder Jared og Ivanka nektet Secret Service å bruke toaletter

Secret Service-agentene som har passet på Donald Trumps datter og svigersønn skal ha blitt nektet å bruke noen av de seks badene i deres luksushjem i Washington, D.C. Til slutt måtte de leie en leilighet for mer enn 25.000 skattekroner i måneden for å gjøre sitt fornødende.

Publisert: Nå nettopp

Da Donald Trump i januar 2017 flyttet inn i Det hvite hus flyttet samtidig hans datter Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner og deres barn inn i det fasjonable Kalorama-nabolaget i USAs hovedstad.

Med dem fulgte et team av Secret Service-agenter, som skulle sørge for sikkerhet for familien Kushner/Trump.

Ganske snart fikk de andre bekymringer enn bare eventuelle dødstrusler og andre farer som kunne lure for paret. De stod nemlig uten et sted å gå på do.

LUKSUSHJEM: Kushner, Trump og deres barn har bodd i dette huset i Washington, D.C. de siste årene. Foto: Alex Brandon / AP

Nekter for at de nektet

Ifølge Washington Post ble agentene nemlig nektet av Trump og Kushner å bruke noen av de seks (og et halvt) badene i deres luksushjem. Avisen hevder å ha gode kilder på dette. Dermed måtte de agentene dra på toalettjakt.

Det skal her legges til at en talsperson for Det hvite hus benekter at paret nektet agentene å bruke toalett i deres hus. Talspersonen sier dette var Secret Services egen avgjørelse, mens en talsperson for byrået sier de aldri kommenterer detaljer rundt sine sikkerhetsopplegg.

Uansett hvem som snakker sant ble i alle fall ingen av badene brukt av agentene.

«FESTIVALDO»: Det var et toalett av denne typen, her i forbindelse med Øyafestivalen i Oslo, agentene føst brukte. Foto: Vidar Ruud / NTB

Gjorde fra seg hos Obama

I starten ble derfor løsningen et mobilt «festivaltoalett» plassert ute på gaten. Men det syntes Trump og Kushners naboer var noe skikkelig dritt. Dermed ble toalettene fjernet.

Løsningen ble etter det at agentene bruke toalettet i garasjen til Barack Obama og hans familie.

Ja, du leste riktig; I garasjen til Barack Obama.

Ex-presidenten bor nemlig bare et par-tre minutters gange fra huset til Kushner og Trump. Akkurat kort nok til at en rekker bortom selv i et trengt øyeblikk. I garasjen til Obama-familien var det nemlig et lite bad Secret Service-agentene som passer på ham brukte.

OBAMAS HJEM: I dette huset, bare en litt laaaaaang pissestråle fra Kushner og Trump, bor Barack Obama og hans familie. Foto: Andrew Harnik / AP

Men den gleden varte ikke lenge. Et aldri så lite uhell skjedde nemlig. Noe som gjorde Obamas agenter møkklei av agentene til Trump og Kushner. Og hva var uhellet? Jo, at en av Kushner/Trump-agentene lagde «et ubehagelig søl».

Dette skal ha vært på sensommeren i 2017.

Over 850.000 kroner

Dermed måtte en igjen tenke nytt. Da ble løsningen at agenten kjørte til det som heter The Naval Observatory, som er hvor visepresidentboligen ligger. Men den kjøreturen ble i lengste laget når nøden var som verst. Noen ganger rakk man rett og slett ikke frem, og måtte heller trygle om å få låne toalettet på restauranter i Kalorama-området.

Dette var selvsagt ikke noen optimale løsninger. Og prisen for det var det skattebetalerne som betalte.

En ny plan ble nemlig klekket ut. Den endte med at Secret Service til slutt leide en kjellerleilighet hos en av naboene til presidentens datter og svigersønn.

– Jeg er glad for at jeg kunne hjelpe, sier Kay Kendall til Washington Post.

Kanskje ikke så rart. Hun og ektemannen Jack Davis har tjent dritgodt med penger for krypinnet.

3000 dollar i måneden siden september 2017. Det tilsvarer i overkant av 25.000 norske kroner, eller totalt over 850.000 kroner. Så langt.