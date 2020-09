«THE TRUMPMOBILE»: Vincent Fusca tok fredag i forrige uke turen til Shanksville i sin «Trumpmobile» sammen med venninnen Dana Wise. Foto: Thomas Nilsson / VG

De støtter Trump i tykt og tynt: – Han er et ærlig menneske

PENNSYLVANIA (VG) Donald Trump har den siste tiden blitt bombardert med kritikk. Det preller rett av presidentens mest entusiastiske tilhengere.

– Vi går «all in» i vår støtte til presidenten og det han gjør.

Det sier Vincent Fusca fra Pittsburgh i Pennsylvania til VG. Han tror historien vil huske Trump som en strålende president.

Han kjører rundt i en bil han har døpt til «The Trumpmobile». Den hvite Ford Transiten er en rullende hyllest til presidenten med sine Trump-slagord og Trump-bilder. Vi skal komme tilbake til Fusca, som er langt fra alene i sin entusiasme.

11. september 2019 mente litt over 41,7 prosent av den amerikanske befolkningen at presidenten gjorde en god jobb, ifølge nettstedet FiveThirthyEight. Siden den gang har han blitt stilt for riksrett, arbeidsledigheten har skutt i været, økonomien har stupt og nærmere 200.000 har mistet livet av coronaviruset. For å nevne noe.

Likevel har ikke Trump tapt støtte. Tvert imot. Nøyaktig et år senere, altså fredag forrige uke, melder samme nettsted at 42,5 prosent av amerikanerne mener at han gjør en god jobb.

Last og brast

De som støtter ham ser ut til å gjøre det nærmest uansett – selv etter det eksperter mener er skandaler som nærmest ville ha tilintetgjort tidligere presidenters sjanse for gjenvalg. Trumps kjernevelgere ser det ikke på samme måte. De står last og brast med sin mann.

Heller ikke de siste ukers saker ser ut til å rokke ved det. Enten det er påstandene om at han skal ha kalt folk som tjenestegjør i militæret for «tapere», eller at han i et intervju med journalisten Bob Woodward i februar fortalte at han offentlig bevisst dysset ned faren ved coronaviruset for å unngå å skape panikk.

I et ekstremt politisk splittet land, der mange får sine nyheter fra medier med en politisk agenda, forklares dette blant annet med at mange er blitt så lojale til sitt parti at all kritikk som kommer mot dem blir avfeid som løgn og «fake news».

Mener alt blir vridd på

VG møtte en rekke av presidentens kjernevelgere i Pennsylvania i forrige uke. Her er hva noen av dem sier om hvorfor de elsker Trump.

– Det er ingen tvil om at Trump-velgerne er mer entusiastiske enn Biden-velgerne. Det er fordi vi tror på at han kjemper for Amerika og for oss. Han er en hardtarbeidende, patriotisk amerikaner, som får ting gjort. Akkurat som oss. Vi liker ham fordi vi kjenner oss igjen i ham. Men media hater ham fordi han ikke er en tradisjonell politiker, sier Bernie McConnell (52), som er daglig leder av et salgs- og markedsførings firma.

TRUMP-VENNER: Lori Loesekan (66) og Bernie McConnell (52). Foto: Thomas Nilsson / VG

VG møter ham og student-datteren Josi (19), samt den pensjonerte sekretæren Lori Loesekan (66) like ved minnesmerket for der et fly styrtet i bakken 11. september 2001. På dagen 19 år etter har de og hundrevis av andre Trump-supportere samlet seg her sørøst i delstaten.

Presidenten skal besøke stedet og de er alle kledd opp i Trump-effekter for å vise sin støtte til mannen de håper skal få fire nye år i Det hvite hus. Loesekan forklarer hvorfor hun stemmer Trump:

– Han er et ærlig menneske. Han er milliardær, men likevel har han tatt på seg denne jobben fordi han bryr seg om oss. Han trengte ikke gjort det.

TRUMP-KVINNE: Lori Loesekan holder opp et rosa «Women for Trump»-skilt. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Du sier han er ærlig, men i sommer meldte faktasjekkere i Washington Post at han per da hadde kommet med over 20.000 falske, eller misledende påstander siden han ble president. Er det greit at en president lyver så mye?

– Jeg tror bare ikke at det er sant. Man kan vri på alt. Den andre siden er eksperter på det. Som det Woodward-greiene de holder på med nå, svarer hun, og viser til boken fra Washington Post-journalist Bob Woodward.

– Jeg synes man skal se på de løftene han har holdt. De var ikke løgner. Han har levert på det han sa han skulle få til. Det tror jeg han vil fortsette med de neste årene, skyter studenten Josi inn.

– Han har styrket militæret, han har sikret grensene, han kjemper for veteraner og før pandemien bygde han opp økonomien. Det vil han gjøre igjen, legger pappa Bernie til.

Tror ikke han har svertet militær-folk

– Bob Woodward har lydopptak av presidenten som sier han vil dysse ned hvor farlig viruset er. Medisinske eksperter har de siste dagene sagt titusener av liv kunne vært reddet dersom folk hadde gjort ting som å holde avstand fra hverandre og bruke munnbind. Er det akseptabelt for dere at en president holder tilbake informasjon som kunne spart så mange liv?

Bernie svarer:

– Dr. Fauci sa i starten at man måtte spare munnbind til helsearbeidere. Trump er åpen og ærlig på at han ikke ville skape panikk. Man lærer stadig mer om dette viruset underveis. Men media kommer til å vri på dette og finne de negative tingene. Husk at gjennomsnittsalderen på de døde er 78 år og 94 prosent av dem har hatt underliggende sykdommer.

KLARE I TALEN: Bernie McConnell og datteren Josi McConnell (i bakgrunnen) håper og tror på fire nye år for Donald Trump i Det hvite hus. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dere sier han har gjort mye for militæret, men han ble nylig beskyldt for blant annet å kalle de som tjenestegjør for «tapere». Er det respektfullt overfor dem som har ofret livet i krig?

– Vi tror ikke på at han har sagt det, kommer det unisont fra alle tre.

Men Bernie McConnel avviser at det er slik at Trump-tilhengerne aldri mener at presidenten sier eller gjør noe galt. På spørsmål om det er noe han er kritisk til, trekker han frem et tilfelle der han er misfornøyd med at Trump gjorde noe som ga folk en mulighet til å kritisere ham:

– Da jeg hørte hele greia med Woodward – selv om jeg visste at det bare var fullstendig bullshit – så tenkte jeg «Du er smartere enn dette. Hvordan i alle dager kunne du gjøre det intervjuet. Også nå? Slik at forfatteren får tid til å slippe en bombe før valget. Det er galskap!».

«America first, baby!»

Også tidligere nevnte Vincent Fusca møter vi nær 11. september-minnesmerket. Han har parkert «The Trumpmobile» på en liten åpen gressflekk. Bare minutter senere flyr presidentens helikopter «Marine One» bare noen få titalls meter over bilen, på vei til landing.

Trolig kunne Donald Trump se bilde av seg selv på panseret og Fusca og hans venninne som vinket. Hans forklaring på at han også i dette valget skal stemme på Trump er at han mener presidenten elsker folket.

– En elsker den amerikanske smeltedigelen. Uansett om du er av italiensk avstamning, som meg, eller om du er gresk, irsk, norsk, svart, latinsk, eller hva som helst. Jeg tror det meste av kritikken fra venstresiden, som at han er rasist, er rent oppspinn.

VIL HA FIRE NYE ÅR: Vincent Fusca reiser land og strand rundt i bilen sin for å hjelpe Trump til gjenvalg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han sier han ikke er bekymret for kritikken Trump har fått de siste ukene. Heller ikke han tror på påstandene om hva Trump skal ha sagt om folk i militæret. Når det gjelder Woodward-boken sier han det vil være urettferdig av ham å dømme presidenten når han ikke kjenner alle detaljene.

– Dessuten har han hele tiden måtte balansere håndteringen av viruset opp mot økonomien i landet. Vi ser hvordan den har lidd etter at ting har måtte stenge ned.

– Finnes det en grense han kan tråkke over som gjør at du ikke lenger kan støtte ham?

– Foreløpig har han ikke krysset en slik grense for meg. Og min spådom er at han heller ikke kommer til å gjøre det, fordi det viktigste for ham er «America first, baby!».

fullskjerm neste SIGAR FOR TRUMP: Ed Thomas var en av mange som fredag stilte seg opp langs veien like ved 11. septemeber-minnsmerket i Pennsylvania i forkant av at Donald Trump besøkte stedet.

Tror demokrater vil drepe Trump

I nesten motsatte ende av Pennsylvania, ved det lille tettstedet Shaverton møter vi Diane McCabe (64) i en hage med et titalls ulike Trump-skilt satt opp i gresset. Den livslange republikaneren eier og driver et eiendomsmeglerfirma fra huset, sammen med ektemannen.

– Jeg støtter Donald Trump fordi han er abortmotstander, han elsker militæret, han fikk ned skattenivået, han er en lov og orden-president og han er pro Israel.

I likhet med flere Trump-tilhengere VG har møtt, kommer hun i intervjuet med en rekke påstander uten rot i virkeligheten:

Hun hevder blant annet at Biden, som hun konsekvent omtaler som Obiden, som en referanse til at han var Barack Obamas visepresident, blir styrt av folk fra ytterste venstre fløy, at han er for abort helt frem til fosteret er ni måneder, og at demokratenes ledere i Kongressen, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, planlegger å få Donald Trump drept dersom han blir gjenvalgt.

TRUMP-FAN: Diane McCabes hageskilt viser tydelig hvem hun støtter. Naboen over veien har satt opp Black Lives Matter-skilt i sin hage. – Vi snakker ikke samme, sier McCabe. Foto: Thomas Nilsson / VG

På spørsmål om hvor hun har disse tingene fra, gir hun ikke noe klart svar. Hun sier derimot at hun ikke stoler på CNN.

– De hater Trump. De er «fake news». Jeg sier til alle jeg kjenner at de heller må se på Fox News.

– Er det noe du ikke liker med presidenten?

– Leser du bibelen? Der står det at folket i Israel er Guds utvalgte. Israel trenger USAs støtte. Det får de med Trump som president. Han har for eksempel flyttet ambassaden vår til Jerusalem. Det er Gud som har plassert Donald Trump i Det hvite hus. Han er Guds utvalgte, svarer McCabe på det spørsmålet.

