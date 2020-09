USAs president Donald Trump la frem sin distribusjonsplan for en corona-vaksine onsdag. Foto: Evan Vucci / AP

Trump motsier helsetopps vaksine-uttalelser: – Jeg tror han var forvirret

Sjefen for USAs føderale folkehelseinstitutt sa at det vil ta tid før en corona-vaksine blir klar for folk flest. Det er ikke riktig, mener USAs president Donald Trump.

Under en høring i Senatet onsdag sa Robert Redfield, leder for Centers for Disease Control and Prevention, at folk flest ikke skal forvente å kunne vaksinere seg med det første.

En vaksine kan foreligge i november eller desember, sa han, men den vil ikke bli tilgjengelig for massene før neste vår eller sommer. Etter vaksinen blir godkjent, vil det ta seks til ni måneder før den kan distribueres til hele landet, forklarte Redfield, ifølge NPR.

Dette strider mot løftene fra Trump, som har sagt at en coronavaksine vil være klar allerede i høst, kanskje allerede til presidentvalget 3. november.

SMITTEVERNEKSPERT: Leder for USAs nasjonale smittevernsenter (CDC), Robert Redfield, snakket under en høring i Senatet om coronavirus-responsen onsdag. Foto: Andrew Harnik / POOL / AP POOL

Under en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag kveld, ble Trump konfrontert med uttalelsene fra folkehelse-sjefen, og svarte med å avvise uttalelsene som «uriktige».

– Jeg var veldig overrasket, men det spiller ingen rolle. Det som betyr noe er at vi er klare til å distribuere en vaksine umiddelbart når den er klar. Det kan være i oktober, det kan være i november, sa presidenten.

– Men han var klar i sin tale ta han sa det? spurte en reporter under pressekonferansen.

– Jeg tror han var forvirret. Når en vaksine er klar, vil vi starte distribusjonen umiddelbart. Uttalelsen var ikke riktig. Jeg spurte han hva han mente med det, og jeg tror han gjorde en feil – jeg tror han misforsto spørsmålet.

– Munnbind beskytter mer enn vaksine

Under høringen i Senatet sa Redfield også at det å bruke munnbind «er det viktigste og mest kraftfulle verktøyet vi har» i møte med corona.

– Jeg kan til og med gå så langt å si at dette munnbindet er mer garantert å beskytte meg mot covid enn når jeg tar en covid-vaksine, sa helsetoppen, ifølge NPR.

Over 196.000 amerikanere har mistet livet etter å ha blitt smittet av coronaviruset, ifølge VGs oversikt.

Spørsmålet om munnbind er blitt høyst politisert i USA. President Donald Trump lenge nektet å bruke munnbind, mens en rekke demokrater har gått i bresjen for munnbindpåbud.

President Trump mener imidlertid at Redfield gjorde en feil også da han uttalte seg om dette temaet.

– Da jeg ringte Robert i dag, spurte jeg «hva er greia med munnbindene?» Han sa at han trodde han hadde svart feil på spørsmålet. Du har to spørsmål, kanskje han misforsto begge?

Robert Redfield har foreløpig ikke kommentert uttalelsene fra Trump, og hvordan han reagerte på telefonsamtalen Trump hevder de har hatt.

Skal gi gratis vaksine

USA har sagt blankt nei til å bli med i den globale alliansen som vil sikre rettferdig fordeling av coronavaksiner, et arbeid der Norge står i fronten. USA har i stedet forhåndsbestilt flere hundre millioner vaksinedoser fra ulike leverandører, for å sikre amerikanerne.

Denne uken leverte føderale helsemyndigheter og forsvarsdepartementet en rapport til Kongressen med planer om hvordan hele befolkningen skal få gratis vaksine, med oppstart enten i januar eller før nyttår.

– Vaksineringen av den amerikanske befolkningen vil ikke bli en sprint, men en maraton, heter det i rapporten, ifølge NTB.

Det kan bli aktuelt å ta i bruk godkjente vaksiner fra flere ulike produsenter. De fleste vil måtte settes to ganger, med et mellomrom på 21 til 28 dager.

Publisert: 17.09.20 kl. 00:10