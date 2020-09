MÅ HANDLE: Budskapet fra statsminister Erna Solberg til verdenssamfunnet var at man må finne løsninger for å sikre sjøfolk rettigheter. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Ber FN om å ta grep for sjøfolk

Statsminister Erna Solberg brukte taletiden foran FNs generalforsamling til å rette fokus mot strandede skipsmannskaper.

Stengte landegrenser og karanteneregler gjør livet svært vanskelig for dem som arbeider om bord skip som seiler mellom land. Det gjør det også vanskelig å gjennomføre mannskapsbytter, noe som fører til at personell må bli værende om bord.

I et intervju med Bloomberg før hun talte til FN advarte Erna Solberg mot en humanitær -og handelskrise dersom skipsmannskap ikke får de samme rettighetene som andre med samfunnskritiske jobber.

Hun forteller at rundt 800.000 sjøfolk er strandet rundt hele verden, og brukte talen til å be verdenssamfunnet om å rette blikket mot problemet.

– Store deler av verdenshandelen skjer med skip, når det gjelder medisin, drivstoff og mat. Dersom ingenting gjøres for å frigjøre strandet personell vil shipping til slutt stoppe opp. Det kan ha stor innvirkning på verdensøkonomien, sa Solberg under talen.

Ifølge statsministeren har pandemien ført til at shippingindustrien er midt i en handels- og humanitær krise, da besetningsmedlemmer ofte ikke får gå av skipet. I noen tilfeller opp mot et år, skriver Bloomberg.

– Det er forferdelig for dem som går gjennom dette, og det er forferdelig for familiene deres hjemme. Jeg forventer at verdenssamfunnet ser på dette. Vi forventer mer handling fra både FN-medlemmer og andre land, sa Solberg.

Norges Rederiforbund har også bedt om handling. I en uttalelse skriver forbundet at rederiene har vært nødt til å forlenge kontraktene for mange tusen sjøfolk, og at mange har vært flere måneder lenger om bord enn kontraktene deres tilsier.

– Den menneskelige siden av dette begynner å bli kritisk. Vi kjenner til tilfeller hvor sjøfolk har mistet sine nærmeste, men de kommer seg ikke hjem for å kunne ta farvel. Situasjonen er en enorm belastning for den mentale helsen.

Publisert: 26.09.20 kl. 22:46