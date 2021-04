REDNINGSARBEID: Mannskaper i gang med redningsarbeidet ved Meron-fjellet. Foto: David Cohen-JINIPIX/ REUTERS

Politisjef tar ansvar for katastrofen

Politisjef Shimon Lavi sier fredag morgen at han bærer det overordnede ansvaret etter at minst 44 mennesker døde etter at det brøt ut panikk på en tribune ved Meron-fjellet i Israel.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens myndighetene hadde godkjent at maksimalt 10.000 personer kunne være inne på selve festivalplassen for den religiøse feiringen, skriver Times of Israel (TOI) at arrangørene sent torsdag kveld anslo at rundt 100.000 var samlet i hele området da og at de ventet ytterligere 100.000 fredag morgen.

les også Minst 44 døde etter tribunekaos: – Det er en av Israels verste katastrofer

TOI skrev flere saker torsdag om hvor mange som var samlet, at politiet mistet kontrollen med coronarestriksjonene og at helsemyndighetene advarte mot et nytt masseutbrudd samt andre helseproblemer med så mange samlet i en hetebølge.

En annen tragedie manifesterte seg da det brøt ut panikk og masseflukt fra en tribune ved festområdet etter midnatt natt til fredag. 44 er bekreftet omkommet.

Ambulansetjenesten Magen David Adom oppgir at de behandlet 150 skadede på stedet. Seks skal være kritisk skadet, 18 alvorlig skadet og rundt 80 lettere skadet. Barn skal være blant de døde og skadede.

Politisjef tar ansvar

Shimon Lavi er leder for Israels nordlige politidistrikt og hadde oppsyn med sikkerhetstiltakene ved Meron.

– Jeg bærer det overordnede ansvaret, på godt og vondt, og jeg er forberedt på en etterforskning, sier han til pressen fredag morgen ifølge TOI.

Han understreket samtidig at årsaken til katastrofen så langt er uklar.

Hevder katastrofen kunne vært unngått

Helsesjef Sharon Alroy-Preis uttrykte tidligere bekymring for smittefaren ved samlingen, og fredag morgen sier hun til Army Radio at katastrofen kunne vært unngått om politiet hadde opprettholdt restriksjonene for hvor mange som kunne samles.

– Det var ikke mulig å komme til enighet om hvem som håndhever reglene ved Meron-fjellet. Jeg minner om at antall mennesker som har lov å samle seg utendørs er 100 – det er politiets ansvar å håndheve lovene i Israel, sier hun.

Under den religiøse høytiden Lag Baomer feirer man rabbi Shimon bar Yochai og skriftene han står for. De mange ortodokse jødene samles for å feire, besøke graven og tenne bål. Torsdag kveld var det massesamling på et inngjerdet område.

En representant for politiet har ifølge TOI sagt at dusinvis av publikummere på en konsert hadde sklidd mens de gikk langs en overfylt gangbro. Dette skal ha skapt en dominoeffekt.

Advarte mot katastrofe

I 2018 skal den ultraortodokse journalisten Arye Erlich ha oppfordret til at man utvidet den eneste utgangen fra det inngjerdede området, som skal være en trang flaskehals.

«Hvem vil forhindre katastrofen under en opptenningsseremoni?» skal ifølge TOI ha vært en overskrift på den ortodokse nettsiden Haredim10 for tre år siden.

Se flere bilder fra tragedie her (OBS: Sterke inntrykk):

forrige













fullskjerm neste

Fredag morgen gjenstår det fremdeles å identifisere mange av ofrene, og familiene er derfor ikke underrettet, sier minister for offentlig sikkerhet, Amir Ohana.

En talsperson for ambulanseselskapet Zaka beskriver til Army Radio hvordan mobiler kontinuerlig ringer i området.

– Telefonene til de døde stopper ikke å ringe og vi ser «Mamma» og «Min kjære kone». Det er ufattbart, sier han.

Fredag skal også store masser av menn, kvinner og barn stå fast på Meron-fjellet på grunn av trengsel. Siden mange ble busset inn, er det kaos for å komme seg ut.