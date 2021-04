Ny malaria-vaksine kan redde millioner

Ny vaksine kan redde millioner For første gang viser en vaksine seg å være effektiv mot malaria. Over 400.000, flest barn og unge, dør hvert år av sykdommen. Kari Aarstad Aase Av Publisert 29. april, kl. 18:52 STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Det mangeårige arbeidet med å utvikle en malariavaksinen førte også til at en vaksine mot covid-19 kunne utvikles mye raskere, skriver professor og vaksine-ekspert Adrian Hill ved universitetet i Oxford, i the Conversation.

I over 100 år har man forsøkt å lage en malariavaksine, og fler enn 140 vaksiner er testet ut - uten hell.

Nå tror man gjennombruddet endelig er kommet . Vaksinen viser seg i forsøk å være 77 prosent effektiv for barn. Kravet fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er minimum 75 prosent effekt.

Antagelig er fire ganger så mange døde av malaria som av covid-19 i løpet av det siste året når pandemien har herjet, skriver professor Hill i The Conversation

Foto: SIA KAMBOU / AFP

Gjennombruddet for malariavaksinen kom etter at den ble testet på 450 barn i Burkina Faso. Vaksinene viste seg trygg og effektiv i løpet av en 12 måneders oppfølging. Nå skal den testet 5000 barn til.

Årsaken til at man ikke har hatt samme suksess med malariavaksinen som med covid-19-vaksine, er blant annet at malariaparasitten er svært kompleks, men over 5000 gener. Til sammenligning har viruset som forårsaker COVID-19, har bare 12 gener, forklarer Hill i sin artikkel i The Conversation.

Foto: ROBERT THOMPSON / SANARIA INC

Malaria er en parasitt som overføres til mennesker via myggbitt. Sykdommen man utvikler med feber, hodepine og frysninger kan både forhindres og behandles.

Likevel var det ifølge WHO 229 millioner registrerte tilfeller i verden i 20919. Over 400 000 av dem døde.

Foto: JIM YOUNG / X90065

Professor Hill mener utviklingen av covid-19 vaksinen har vist veden hva som er mulig hvis man virkelig vil, og håper det fører til rask produksjon og utsending av den livsviktige malariavaksinen.

– Det er viktig ikke bare for malaria-trusselen, men også fordi det kan hjelpe oss å være bedre forberedt på den neste pandemien, sier professor Adrian Hill.