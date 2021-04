ARLINGTON: Det antatt største sportsarrangementet målt i antall fysisk tilstedeværende tilskuere under den amerikanske pandemien fant sted i forrige uke i Texas. Det var en baseballkamp mellom Toronto Blue Jays og Texas Rangers i byen Arlington. Foto: Brandon Wade / AP

Texas etter åpningen: − Tidlige tegn til ny bølge

AUSTIN (VG) 38.000 møttes nylig for å se en baseballkamp i Texas. Fem uker etter guvernørens åpning flater nedgangen i smitte ut – og øker nå svakt.

Av Erlend Ofte Arntsen

Siden den siste toppen i januar, falt alle pandemiens kurver drastisk i USA gjennom vinteren. Samtidig skjøt vaksineringen fart.

Nå står landet på vippen. Smittetallene har flatet ut og ligget stabilt høyt de siste ukene. Den nasjonale kurven har begynt å peke svakt oppover.

Enkelte stater opplever en ny bølge. Andre åpner gradvis opp og har fortsatt lave smittetall.

HOUSTON: Folk spiser og drikker i på ølstedet Truck Yard i Houston. Bildet er tatt 9. april. Foto: FRANCOIS PICARD / AFP

11.000 færre innlagt

Texas skiller seg ut med den republikanske guvernøren Greg Abbott som 10. mars fjernet alle påbud om maske og restriksjoner. Det ble kalt galskap og møtte sterk motstand.

I byen Arlington møttes nylig 38.000 fans tett i tett for å se baseballkampen mellom The Texas Rangers og Toronto Blue Jays – trolig den største folkemengden på et sportsarrangement siden pandemiens start.

På det verste under vinterbølgen i januar hadde Texas over 20.000 nye smittetilfeller hver dag. På gjenåpningsdagen dette falt til var et syv dagers gjennomsnitt på rundt 3000 smittetilfeller daglig, mot rundt 2450 nå fem uker senere.

Antall innleggelser på sykehus har sunket mer, fra toppen på rundt 14.000 i januar, ned til 4450 dagen Texas åpnet 10. mars – og videre ned til rundt 3000 nå, ifølge The Texas Tribune.

Dødsfall har også sunket med to tredjedeler fra over 180 hver dag til rundt 60. Tallene på døde fortsetter å synke.

Samtidig er andelen fullvaksinerte i delstaten med 29 millioner innbyggere nå over 20 prosent.

FORSKER: Spencer Fox jobber med Universitetet i Texas sitt «covid-19 Modeling Consortium». Foto: UNIVERSITETET I TEXAS

– Sakte økning i smitte

Spencer Fox er en av direktørene ved Universitetet i Texas sitt «Covid-19 Modeling Consortium», som blant annet forsker på ulike statistiske sider ved pandemien.

– Har gjenåpningen vært en suksess?

– Jeg tror det fortsatt er for tidlig å si, sier Fox til VG.

De siste par ukene har utviklingen flatet mer og mer ut. De aller siste dagene har tallene begynt å peke feil vei i Texas.

– Det vi ser nå er en sakte økning i antall smittetilfeller den siste uken og noen tidlige tegn til at sykehusinnleggelser også ser ut til å øke i staten, sier Fox.

74 flere var innlagt på sykehus sammenlignet med for en uke siden.

DALLAS: En sosialt distansert påskesøndagsgudstjeneste i St. Bernard of Clairvaux Catholic Church i Dallas i Texas. Bildet er tatt 4. april. Foto: SHELBY TAUBER / REUTERS

– Tegn til ny bølge

– Etter den første bølgen og nedstengningen i fjor vår åpnet Abbott staten. Da så vi at det tok en måned før vi begynte å se økning i smitte og innleggelser, sier Fox.

Deretter kom den store sommerbølgen.

– Det vi ser nå, er de tidlige tegnene til en ny bølge, sier Fox.

Men ved Universitetet i Texas tror de at den i så fall vil se annerledes ut.

– Mange av de mest sårbare har blitt vaksinert, så det er mulig at vi vil se en stor økning i antall smittede, men at det ikke vil resultere i samme tall for innleggelser og død fordi de som kunne fått alvorlig sykdom har blitt vaksinert, tror Fox.

FREDERICKSBURG: Gjester nyter en pils innendørs uten maske samme dag som guvernøren fjernet alle påbud i feriebyen Fredericksburg. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Texanere fortsatte med forholdsregler

Det er stor forskjell på hvordan den republikanske guvernøren og de demokratisk styrte millionbyene Houston, Dallas og Austin forholder seg til smittevern.

Selv om Abbott sa at delstaten skulle åpne 100 prosent, holdt en rekke byer og områder igjen. Det har ført til oppgjør i retten.

I byene bruker grunnskolebarn munnbind hele skoledagen, i halvfulle klasser fordi mange fortsatt holder barna hjemme. Om du står i en kø utendørs, eller venter på en buss, får du også beskjed om å bruke munnbind.

– Jeg tror det er mange faktorer som spiller inn i trendene vi ser. En av dem er definitivt at selv om retningslinjer forandres, så vil det ikke påvirke smitten hvis ikke befolkningens atferd også forandrer seg. Generelt vet mange av byene og individene hva de må gjøre nå for å forhindre spredning, sier Fox.

– Vi har sett at texanere har fortsatt å ta forholdsregler og at det har redusert sannsynligheten for smitte, fortsetter han.

Den britiske varianten

Den britiske varianten har blitt oppdaget hyppigere og hyppigere siden februar i delstaten.

I slutten av mars dukket den opp i rundt to av tre påviste smittetilfeller, ifølge selskapet Helix, som utfører såkalt gensekvensering.

– Variantene er den ukjente faktoren nå, sier Fox.

– Ut ifra en modell vi har laget hvor vi kombinerte en gjenåpning med en vekst i varianter, og regnet inn vaksinasjoner, så vi at det kunne bli en større bølge. Det fortsatt er for lite immunitet, sier han.