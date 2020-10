Drapssiktet bestefar erkjenner straffskyld for uaktsomt drap

Bestefaren til 18 måneder gamle Chloe Wiegand erkjenner skyld i uaktsomt drap etter at barnebarnet falt ti etasjer under en cruiseferie i fjor.

18 måneder gamle Chloe Wiegand mistet den 7. juli 2019 livet da hun falt ti etasjer fra et vindu på det norske cruiseskipet «Freedom of the Seas» som lå ved kaien San Juan i Puerto Rico.

Tre og en halv måned etter at Chloe falt elleve etasjer ned, tok politiet ut en siktelse mot bestefaren Salvatore Anello for uaktsomt drap. På det tidspunktet nektet Anello straffskyld for hendelsen.

Nå erkjenner bestefaren Salvatore Anello skyld, det skriver blant andre NBC News.

OMKOM: 18 måneder gamle Chloe Wiegand mistet den 7. juli 2019 livet da hun falt ti etasjer fra et vindu på det norske cruiseskipet «Freedom of the Seas». Foto: Privat

Den endrede holdningen til skyldspørsmålet skal ifølge familiens advokat Michael Winkleman ha vært et vanskelig valg for familien. Endringen betyr at Anello som bor i South Bens, Indiana i USA slipper å sone fengselsstraff, men heller kan sone prøvetid i hjemstaten.

– Familien fant sammen ut at dette var den beste løsningen slik at de kan komme seg videre og fokusere på sorgen etter Chloe, samtidig som de fortsetter kampen for bedret sikkerhet om bord på cruiseskip, sier advokaten i en pressemelding.

Falt ut av et vindu

Familien har tidligere fortalt om omstendighetene rundt den tragiske ulykken. Moren skal ha vært sammen med Chloe og bestefaren i et barneområde på ellevte dekk da hun lot bestefaren se etter barnet for en stund. Bestefaren skal ha satt fra seg ungen på et gjerde ved et vindu. Anello hevder at han ikke forsto at vinduet var åpent.

I et intervju med CBS forteller Anello om den tragiske hendelsen.

– Det jeg husker, er at jeg prøvde å finne henne på gulvet, og da så jeg henne falle. Jeg så henne falle helt ned. Jeg tror jeg var i sjokk en stund, forteller en tårevåt Salvatore Anello.

Publisert: 16.10.20 kl. 13:49

