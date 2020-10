SMITTET: Den amerikanske presidenten hadde på seg ansiktsmaske da han besøkte støttespillere i bil utenfor sykehuset søndag. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Trump sier han forlater sykehuset: - Ikke vær redd for covid

Kort tid før Donald Trumps lege skulle orientere pressen, annonserte den amerikanske presidenten selv at han forlater sykehuset.

– Jeg kommer til å forlate det flotte Walter Reed-sykehuset klokken 18.30. Føler meg veldig bra. Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt. Vi ha utviklet, under Trump-administrasjonen, noen virkelig flotte medisiner og kunnskap. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for 20 år siden, skriver han på Twitter.

Etter å ha blitt bekreftet smittet, fikk Trump først høy feber og tett nese, samt en uvanlig utmattelse, ifølge Trumps egen lege, Sean Conley. Sist gang feberen var høy, var fredag. Dagen etter ble han innlagt på Walter Reed militærsykehus.

Mengden oksygen i Trumps blod falt både fredag og lørdag til bekymringsfulle lave nivåer, ifølge Conley. Oksygenmetningen har vært nede i 93 prosent, og alt under 95 prosent tyder på at pasienten enten har alvorlig eller en moderat form for covid-19, ikke en mild form.

Tidligere mandag meldte CNN at Trump var ivrig etter å forlate sykehuset og at han ifølge kilder var redd for at det å være innlagt skulle få ham til å virke svak.

Smitteutbruddet i Det hvite hus har dominert nyhetsbildet i USA de siste dagene. Så langt er 17 av den amerikanske presidentens nærkontakter bekreftet smittet - sist pressesekretær Kayleigh McEnany og to i staben hennes.

Utbruddet ble først kjent da rådgiver Hope Hicks ble smittet. Få timer senere ble det klart at også presidenten og førstedamen Melania Trump hadde avlagt positiv prøve.

Det er ikke kjent hvor utbruddet startet. Det hvite hus har ikke oppgitt når Trump gjennomførte sin siste negative test.

USA er det landet i verden som er verst rammet av coronaviruset, målt i antall smittede og døde. Så langt er det meldt om nærmere 7,5 millioner smittede og over 210.000 døde.

