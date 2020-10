SMITTET: Den amerikanske presidenten hadde på seg ansiktsmaske da han besøkte støttespillere i bil utenfor sykehuset søndag. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Trump: – Ikke vær redd for covid

Donald Trumps leger sier seg enige i at den amerikanske presidenten kan forlate sykehuset hvor han har vært innlagt de siste dagene. Joe Biden sender sine bønner til de som har mistet noen til coronaviruset.

– Jeg kommer til å forlate det flotte Walter Reed-sykehuset klokken 18.30 (amerikansk tid journ. anm). Føler meg veldig bra. Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt. Vi har utviklet, under Trump-administrasjonen, noen virkelig flotte medisiner og kunnskap. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for 20 år siden, skriver han på Twitter.

Timer senere forlot han sykehuset og ble fløyet med helikopter til Det hvite hus.

USA er det landet i verden som er verst rammet av coronaviruset, målt i antall smittede og døde. Så langt er det meldt om nærmere 7,5 millioner smittede og over 210.000 døde.

Trumps politiske rival Joe Biden brukte ikke lang tid på å ta avstand fra uttalelsen.

– Jeg håper presidenten kommer seg raskt og med suksess. Men nasjonens covid-krise er langt, langt fra over. I dag går mine bønner til familiene til de 210.000 amerikanerne som har dødd av viruset, sier Biden, som også ba folk lytte til vitenskapsfolkene og til å bruke ansiktsmaske.

Fortsetter behandlingen

Like etter Trumps tweet gjorde legene hans det klart at han nå ikke har hatt feber på over 72 timer. De opplyste også at oksygenmetningen nå er som den skal.

– Legeteamet har bestemt at tilstanden hans gjør at han kan vende hjem for å få resten av oppfølgingen der, sier Trumps egen lege, Sean Conley.

De gjorde det også klart at presidenten skal fortsette behandlingen i Det hvite hus. Det inkluderer blant annet det virusdempende legemiddelet remdesivir. Siste dose av dette medikamentet gis til Trump tirsdag.

– Han er tilbake, sier Conley, som videre beskriver presidenten som en «fenomenal pasient».

VG-spesial: Smitteutbruddet i Det hvite hus

Etter å ha blitt bekreftet smittet, fikk Trump først høy feber og tett nese, samt en uvanlig utmattelse, ifølge Conley. Sist gang feberen var høy, var fredag. Dagen etter ble han innlagt på Walter Reed militærsykehus.

– Det var ikke før etter at han kom tilbake (fra pengeinnsamlingen torsdag journ. anm) at vi spurte han hvordan han hadde det, og oppdaget at han var syk, fortsatte Conley.

Lav oksygenmetning

Mengden oksygen i Trumps blod falt både fredag og lørdag til bekymringsfulle lave nivåer, ifølge Conley. Oksygenmetningen har vært nede i 93 prosent, og alt under 95 prosent tyder på at pasienten enten har alvorlig eller en moderat form for covid-19, ikke en mild form.

Tidligere mandag meldte CNN at Trump var ivrig etter å forlate sykehuset og at han ifølge kilder var redd for at det å være innlagt skulle få ham til å virke svak.

Smitteutbruddet i Det hvite hus har dominert nyhetsbildet i USA de siste dagene. Så langt er 17 av den amerikanske presidentens nærkontakter bekreftet smittet - sist pressesekretær Kayleigh McEnany og to i staben hennes.

Utbruddet ble først kjent da rådgiver Hope Hicks ble smittet. Få timer senere ble det klart at også presidenten og førstedamen Melania Trump hadde avlagt positiv prøve.

Hardt rammet

Det er ikke kjent hvor utbruddet startet. Det hvite hus har ikke oppgitt når Trump gjennomførte sin siste negative test.

Andre som er bekreftet smittet kan spores tilbake til fredag 25. september - da blant annet Ronna McDaniel, som er leder for Republikanernes nasjonalkomité, deltok.

I senere tid har den tidligere rådgiveren Kellyanne Conway, rådgiveren Chris Christie, valgkampsjefen Bill Stepien og den personlige assistenten Nicholas Luna testet positivt.

Flere andre av Donald Trumps nærkontakter, blant dem Jared Kushner, stabssjef Mark Meadows, visepresident Mike Pence, Trump nominasjon til høyesterett Amy Coney Barrett, justisminister William P. Barr, arbeidsminister Eugene Scalia, advokat og rådgiver Rudy Giuliani, helseminister Alex M. Azar, utdanningsminister Betsy Devos, utenriksminister Mike Pompeo, finansminister Steven Mnuchin og forsvarsminister Mark Esper, har avgitt negative tester.

Det har også barna hans Ivanka. Donald Trump jr., Eric og Barron Trump.

Møtes til debatt

Trump politiske motstander Joe Biden og kona Jill har også testet negativt selv om de to møttes til debatt i Cleveland 29. september, to dager før Trump ble bekreftet smittet.

Neste debatt mellom de to er planlagt 15. oktober. Tim Murtaugh, som er kommunikasjonsdirektør for Trump presidentkampanje, sier til CNN at den amerikanske presidenten legger opp til å delta som planlagt.

– Hvis forskerne sier at det trygt, og hvis avstanden er trygg, så er det greit, svarte Joe Biden på om han kommer til å delta.

I mellomtiden skal visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris møtes til debatt i Salt Lake City onsdag.

Nakstad: De fleste er syke i én uke

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad ønsker ikke å kommentere sykdomstilstanden til Trump direkte, men sier på generelt grunnlag at de fleste mellom 70–80 år vil være syke med coronaviruset i en ukes tid før de merker en tydelig bedring.

De kan likevel være stor forskjell mellom individuelle pasienter.

– I uke 2 forverres imidlertid sykdomstilstanden for noen, og omtrent 1 av 10 i den denne aldersgruppen vil da trenge sykehusinnleggelse. For de mest alvorlig syke vil det ganske raskt bli behov for intensivbehandling som ofte strekker seg inn i uke 3, legger han til.

I USA er dødeligheten blant personer med bekreftet covid-19 i overkant av 5% for aldersgruppen over 65 år, ifølge Nakstad. Høy alder og fedme er blant de største risikofaktorene.

Da Trump var innlagt på sykehuset mottak han blant annet behandling med steroidet Deksametason og det antivirale middelet Remdesivir.

– Det finnes holdepunkter for at Remdesivir kan redusere liggetiden i sykehus ved covid-19, men foreløpig er det ikke dokumentert at dødeligheten reduseres, understreker Nakstad.

