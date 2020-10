TATT: Slik så det ut før Peter Madsen ble pågrepet tirsdag. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Peter Madsen tok ansatt som gissel

Under fluktforsøket tok drapsdømte Peter Madsen fengselspsykologen som gissel med en pistollignende gjenstand.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter formannen i fengselforbundet i Danmark, Bo Yde Sørensen, til Ekstra Bladet. Han opplyser videre at det er snakk om en kvinnelig, sivilt ansatt.

– Våpenet var livaktig, så fengselsbetjenetene i porten turte ikke ta noen sjanser i forhold til gisselet, som de vurderte at var i livsfare. De velger å lukke ham ut av porten. Det er en avgjørelse jeg støtter. Vi skal ikke risikere at noen blir drept og så må vi finne vedkommende etterpå, sier han til avisen.

Drapsdømte Peter Madsen ble tirsdag tatt etter et fluktforsøk fra Herstedvester fengsel. Madsen skal ha kommet seg 4-500 meter vekk fra fengselet før han etterhvert ble pågrepet.

Ekstra Bladet og andre danske medier har skrevet at Madsen truet med en bombe, men dette er ikke bekreftet. Bildet som er publisert i Ekstra Bladet, viser at Madsen har det som kan minne om et bombebelte rundt livet.

Politiet sperret av et stort område rundt stedet. Dansk politi rykket ut med både skarpskyttere, bombegruppe og kommandosentralen.

Bilder fra stedet viser to skarpskyttere som lå på bakken og holdt øye med Madsen som satt inntil en busk, midt i et boligområde.

Madsen ble i 2018 dømt til fengsel på livstid for mishandlingen og drapet på Kim Wall, en svensk journalist som var invitert med på tur i ubåten Madsen hadde bygget selv.

Madsen har selv kun erkjent å ha partert liket av Wall, og mener han handlet i panikk. Han har forklart at hun døde som følge av forgiftning om bord i ubåten.

I en fersk dokumentar fra danske Discovery Networks skal Madsen derimot tilstå å ha stått bak drapet.

– Det har ikke noe å gjøre med hvem sin skyld det er. Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld, fordi jeg begikk forbrytelsen. Alt sammen er min skyld, sier han i en telefonsamtale med en journalist i programmet «De hemmelige opptagelser» på Discovery.

Saken oppdateres fortløpende.

Publisert: 20.10.20 kl. 14:13 Oppdatert: 20.10.20 kl. 14:31

Les også

Mer om Peter Madsen Danmark