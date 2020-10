CORONASYK: Donald Trump hadde på seg ansiktsmaske da han hilste på støttespillere utenfor sykehuset søndag. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

CNN: Trump krevde å få komme tilbake til Det hvis hus søndag

Den amerikanske presidenten har vært lagt inn på militærsykehuset Walter Reed siden fredag. Det skal ha vært svært motvillig.

Det melder to kilder til CNN mandag.

– Han er ferdig med sykehuset, sier den ene kilden.

Den andre kilden opplyser til den amerikanske kanalen at Donald Trump frykter at det får ham til å virke svak.

Det er ventet at det kommer en avgjørelse på hvorvidt Trump skrives ut fra sykehus mandag. Hans stabssjef Mark Meadows sa til Fox News at han er optimistisk til at presidenten kan returnere til Det hvite hus fordi skal være på bedringens vei.

Lav oksygenmetning

Det var natt til fredag at Trump selv bekreftet at han og kona Melenia var coronasmittet. Det skjedde etter at rådgiveren hans Hope Hicks avla en positiv coronatest.

Ifølge Det hvite hus-legen Sean Conley sa fredag at symptomene var milde. Senere på dagen fikk Trump høy feber og en lavere oksygenmetning. Han ble da gitt oksygen. Senere ble presidenten gitt en antistoff-cocktail samt flere andre medikamenter og vitaminer.

Han ble sa fraktet til Walter Reed-sykehuset for overvåkning.

Der ble han satt på en femdagers-kur med det antivirale medikamentet remdesivir. Det er ventet at dette medikamentet forkorter sykdomsforløpet til coronasyke.

Hilste på støttespillere

Lørdag gikk igjen oksygenmetningen til presidenten ned til under 95 prosent. Han ble da gitt et annet medikament. På kvelden tvitret Trump en video hvor han sa at han var i ferd med å føle seg bedre.

Samme dag sendte Det hvite hus ut et bilde der han tilsynelatende var i full aktivitet bak et skrivebord.

Helsetilstanden til presidenten fortsetter å bedres søndag, ifølge hans behandlere. Trump tar derfor en kjøretøy med Secret Service for å hilse på støttespillere utenfor sykehuset.

Det utløste krass kritikk fra en av legene ved sykehuset, som kalte det «galskap».

Senere søndag tvitret Trump en ny video hvor han sa han hadde lært mye.

Nå gjenstår det å se om den amerikanske presidenten er frisk nok til å skrives ut fra sykehuset.

Publisert: 05.10.20 kl. 17:12

