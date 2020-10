SPENTE: Studentene Trevor (20) og Dylan (20) kommer syklende forbi Curb Event Center i Nashville, der president Trump skal møte utfordrer Biden til debatt. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Førstegangsvelgere før presidentdebatten: − Jeg håper de stiller de viktige spørsmålene

Unge amerikanere i Nashville har flere ting de mener burde stå i fokus når Trump og Biden møter hverandre til debatt natt til fredag.

Oppdatert nå nettopp

VG møter studentene Trevor (20) og Dylan (20) på elsparkesykkel utenfor Curb Event Center i Nashville, Tennessee.

– Jeg håper virkelig at de følger reglene. Begge kandidatene burde leve opp til en viss standard, sier Trevor.

Innenfor dørene bak dem er det duket for at Joe Biden og Donald Trump møter hverandre i deres andre, og siste presidentdebatt før presidentvalget avholdes 4. november.

les også Den egentlige presidentdebatten

Etter den første debatten i Ohio ble kaotisk med hyppige avbrytelser, og oppfølgeren 15. oktober ble avlyst, er det knyttet stor spenning til den siste debatten – som går av stabelen klokken 03 natt til fredag i norsk tid.

Debattkommisjonen i USA annonserte nylig at de kommer til å ta i bruk nye regler under kveldens begivenhet. Det skal blant annet være mulig å skru av mikrofonene dersom Trump eller Biden ikke oppfører seg.

Begge kandidatene har mye å vinne på opptredenen sin i kveld. Selv om Biden stadig leder på meningsmålingene, er forspranget hans i ferd med å krympe ovenfor motstanderen Trump.

les også Presidentdebatten: – Et snøskred av løgner

Håper på færre avbrytelser

Studentene har aldri stemt ved presidentvalget før, og de ser frem til å følge med på debatten torsdag kveld, amerikansk tid. Trevor håper de nye mikrofonreglene får en innvirkning mot at det blir færre avbrytelser denne gangen.

– Jeg håper de stiller de viktige spørsmålene. Blant annet angående skattebetalingen til presidenten. Jeg betalte mer inntektsskatt enn det Donald Trump gjorde, sier studenten.

Han nevner også innvandring, BLM-bevegelsen, og abort som temaer han gjerne ønsker blir tatt opp under kveldens debatt. I tillegg ønsker studentene at Trump og Biden kommer med mer konkrete planer på hvordan de kan håndtere coronapandemien.

– Vi får se om de kan komme med noen nye ideer til hvordan vi kan kontrollere utbruddet og redusere tallene, sier Trevor.

USA har blitt rammet hard av viruset, med over 220.000 coronarelaterte dødsfall, noe Trump har mottatt mye kritikk for. Staten Tennessee, der de unge mennene befinner seg, satte nylig sin egen rekord på antall sykehusinnleggelser med covid-19.

Dylan sier at han på sin side har forståelse for hvorfor presidenten har håndtert utbruddet slik han har gjort.

– Det er helt nytt, og jeg tror han har gjort sitt beste, sier tyveåringen.

les også Joe Bidens forsprang har krympet: Peker på tre utfall

Nashville: «et blåbær»

Paret Rob og Virginia er ute på sykkeltur. De har tatt med seg hjemmelagde skilt der det blant annet står «Bye Don». De forklarer at Nashville er det man kaller «et blåbær», nemlig at det er en blå by i den ellers røde delstaten Tennessee.

Under presidentvalget i 2016 stemte hele 60 prosent på Donald Trump som president. I Nashville, som er den mest folkerike byen i delstaten, bikket likevel stemmene i Hillary Clintons’ favør.

Begge sier at de har lave forventninger til debatten, etter at den forrige ikke gikk helt slik den skulle.

– Basert på den forrige så har standarden blitt satt svært, svært lavt for meg, sier Rob.

– Jeg tror ikke Trump klarer å holde munn. Vi får se hva som skjer, sier Virginia.

FLAUE: Rob (61) og Virginia (59) sier de er flaue over at Donald Trump er landets ansikt utad, og at de synes tonen i valgkampen har vært særdeles dårlig. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Rob mener at håndteringen av pandemien burde være begge motstandernes førsteprioritet.

– Vi kan ikke gjøre noe i dette landet, eller i verden, før vi har alt det der bak oss, sier han.

I tillegg nevner han økonomien og innvandring som viktige spørsmål Trump og Biden burde snakke om. Virginia skyter inn at det burde være mer snakk om miljøutfordringene.

Begge to synes tonen i valgkampen har vært særdeles dårlig, spesielt fra den ene siden.

– Jeg synes Trump er den som går hardest ut, og han går etter familien til motstanderne. Biden kunne lett ha gjort det samme, men det gjør han ikke, sier Virginia.

– I den forrige debatten tok Trump og at Biden har en sønn som er dopavhengig. Alle kjenner noen som har et familiemedlem som har slike utfordringer, sier Rob.

60-åringen tipper at det sistnevnte blir dratt frem i kveld også, men han tror ikke Biden biter på.

– Biden er mer classy, sier han.

Foretrekker Harris

Samantha (21) og Kieler (21) sier de kommer til å stemme på Biden i november, men at de begge foretrekker visepresidentkandidaten Kamala Harris.

– Hun har noen kvaliteter som tiltrekker meg mer, sier Samantha.

Begge studerer ved Belmont University, som befinner seg like ved siden av der debatten skal foregå i natt.

STRENGE REGLER: Samantha og Kieler forteller at de har strenge smittevernregler på Belmont University i Nashville. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

De forteller at de er spente på å høre hvilke coronaplaner presidentkandidatene har. Samantha tror det lokale utbruddet i Nashville delvis kan forklares med at smittede turister kommer på besøk til byen, og at enkelte deler av befolkningen ikke bruker munnbind.

– På skolen så har vi veldig strenge regler, og vi får maks lov til å være i grupper på ti. Vi er ganske beskyttet i boblen vår, sier hun.

– Jeg hadde også likt å høre mer om klimaendringene i kveldens debatt, legger hun til, noe studentvenninnen er enig i.

Publisert: 22.10.20 kl. 22:57 Oppdatert: 22.10.20 kl. 23:08