LOVE: Slik har Nin Bell stått hver eneste lørdag ettermiddag siden juni.

Stemte på Trump i 2016: Nå deltar hun i «Black Lives Matters»-protester

PARKSIDE, PENNSYLVANIA (VG) Hun unnskyldte de sexistiske kommentarene med «garderobeprat», var fan av TV-serien «The Apprentice» og tenkte at Donald Trump kom til å styre USA som en businessmann.

Nå angrer hun.

Tobarnsmoren Nin Bell står midt i et trafikkert veikryss noen hundre meter fra hjemmet sitt i Parkside, som er en forstad utenfor Philadelphia. Over hodet holder hun en plakat hvor det står «love» på den ene siden og «BLM» på den andre siden.

– Jeg skammer meg for at jeg stemte på Donald Trump i 2016, sier hun til VG.

STÅR SAMLET: Nin er ikke alene denne lørdag ettermiddagen.

I 2016-valget utgjorde kvinner 53 prosent av stemmene. Velgergruppen er med andre ord ytterst viktig for både demokratenes presidentkandidat Joe Biden, og republikanernes Donald Trump.

Ifølge en fersk meningsmåling foretrekker nå kun 32 prosent av alle kvinner Donald Trump som president.

I 2016 var tallet 47 prosent for hvite kvinner og 39 prosent uavhengig av hudfarge.

– Jeg kan ikke skjønne hva jeg tenkte på da jeg stemte på ham, og mitt engasjement nå handler om at jeg føler at jeg må gjøre opp for meg ved å ha stemt på ham, sier Nin.

Rundt henne tuter bilene i ett sett. Både hvite og svarte henger ut av vinduet og jubler for den fredelige protesten som Nin og et 20-talls andre gjennomfører denne lørdags ettermiddagen.

Slik har hun stått hver eneste lørdag siden juni.

– Dette er så viktig. Millioner av mennesker har de siste månedene gjennomført fredelige protester. Dessverre er det noen som ødelegger for flertallet, og presidenten ender opp med å kalle oss alle stygge ting, men måten han har håndtert George Floyd-drapet på har vært grusom, sier hun når vi kommer inn i huset hennes.

fullskjerm neste DELT NABOLAG: Pennsylvania blir en av de viktigste delstatene for Biden og Trump. I nabolaget til Nin Bell er det tydelig at det er delte meninger.

Viktig vippestat

Rundt plenen er det plassert flere Biden-skilt. Rett over gaten i nabohuset henger det et stort Trump-flagg. Kanskje ikke så rart, siden Pennsylvania er en av de viktigste vippestatene i dette valget.

Selv om meningsmålingene nå viser at delstaten går i favør av Joe Biden er det tydelig at nabolaget er delt.

– Jeg stemte på ham fordi han ikke var en typisk politiker. Han var en kjendis jeg hadde sett på TV gjennom serien «The Apprentice», og han styrte en stor bedrift. Jeg tenkte at det kunne vært smart å ha en businessmann i Det hvite hus, sier hun og setter seg ned i sofaen.

Slik ser det ut på siste målinger fra delstaten:

Hun sier hun vet om flere kvinner som sier til sin republikanske mann at de skal stemme på Trump, men som egentlig vil stemme på Biden.

– Jeg pleier å si til dem; Det er ingen som vet hva du stemmer på. Bare si at du skal stemme på Trump, også stemmer du på Biden. Jeg vet at det er mange som er i en sånn situasjon.

Trump har i lengre tid forsøkt å spre budskapet sitt om «lov og orden» i håp om å appellere til kvinnelige velgere. Dette er ikke et budskap som faller i god jord hos Nin. Hun forsto allerede på valgnatten at hun hadde stemt feil.

– Jeg trodde at han kom til å endre oppførsel, og ta jobben seriøst. Men det skjedde aldri. Til den dag i dag tar han det ikke seriøst.

– Slik USA ser ut nå trenger vi en president med empati. Trump har null av det, spesielt mot folk med en annen bakgrunn.

SNUDD: Nin Bell har i dag flere skilt til støtte for demokratene og Joe Biden utenfor huset sitt. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Løgnene hans er livsfarlige»

USA har siden pandemien startet mistet mer enn 215.000 personer til coronaviruset. Det er mer enn noe annet land i verden. Nin jobber i begravelsesbyrå-bransjen og er kritisk til hvordan Det hvite hus har håndtert pandemien.

– Mens Trump sto på talerstolen og fortalte det amerikanske folket at han hadde viruset under kontroll, og at det kom til å gå bort, tok jeg imot opptil 70 dødsfall om dagen. Før corona var det tallet rundt 20, sier hun.

– Hvordan opplevde du det?

– Det er hardt å ikke kunne stole på sin egen president. Jeg visste hva som foregikk, og jeg visste at han ikke fortalte sannheten.

– Hvordan er det da å se en coronasmittet president oppsøke steder hvor han potensielt utsetter andre for risiko?

– Jeg kjenner folk som har trodd på alt han har sagt og gjort. Det er farlig, rett og slett livsfarlige løgner.

Flere snur

Fra hele USA sender nå vanlige republikanere, som har vendt seg mot presidenten, inn hjemmelagde selfie-videoer til Republican Voters Against (RVAT), forteller Connor Metz i RVAT til VG. De beste videoene gjør de om til TV- og Facebook-reklamer, i tillegg til å poste dem på organisasjonen sin nettside.

Metz mener at grunnene til at flere har snudd – både kvinner og menn – er mange, men at det som går igjen er følgende:

– Noe av det vi hører oftest er hans håndtering av coronapandemien, hans respons på demonstrasjoner i kjølvannet av politivold mot svarte amerikanere og hans manglende respekt for militæret.

«STEMTE FEIL»: Tobarnsmoren har vokst opp i nabolaget i Parkside Pennsylvania. Hun er åpen med familie og venner om at hun mener at hun stemte feil i 2016. Foto: Thomas Nilsson / VG

I boligen Nin deler med tenåringssønnene henger det hjerter i regnbuens farger på ytterdøren, og i stuen henger det et prideflagg.

– Som kvinne, hva tenkte du om at det før valget i 2016 ble kjent at Trump har kommet med flere sexistiske kommentarer slik som «Grab 'em by the pussy».

– Jeg hadde hørt om kommentarene i mediene, men jeg valgte å ignorere det, som alle andre kvinner som stemte på ham gjorde. Hvis jeg ble konfrontert med dette før valget i 2016, argumenterte jeg alltid med at det kun var «garderobeprat», og at «alle menn snakker sånn».

– Jeg hadde skylappene på, og jeg angrer veldig på dette i dag, sier hun.

HÅPER PÅ BIDEN: I huset i Parkside, Pennsylvania bor også tenåringssønnene Mitchell (16) og Sammy (14). Hun opplever at tenåringssønnene kan bli litt flaue av morens engasjement. Men forteller at det er viktig for henne at de engasjerer seg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det var heller ikke aktuelt for Nin å stemme på Hillary Clinton, som kunne blitt USA sin første kvinnelige president.

– Jeg likte henne bare ikke. Hun snakket ikke til meg som kvinne.

– Har det noe å gjøre med at hun er kvinne?

– Jeg er for å ha en kvinnelig president, og jeg håper å kunne se at vi får det i løpet av min levetid. Men ikke en kvinne som Hillary. For meg er hun nesten som en republikaner, og hun ville blitt en ny utgave av Bill Clinton, sier hun og forteller at hun stemte på Barack Obama begge gangene før hun stemte på Trump i 2016.

Slik ser det ut på siste målinger:

