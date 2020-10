Trump på bedringens vei: Vurderer utskriving i morgen

President Donald Trumps hadde høy feber og fikk oksygentilførsel to ganger. Men nå skal han være på bedringens vei.

Oppdatert nå nettopp

– Presidentens tilstand er blitt bedre, opplyste presidentens lege Sean P. Conley på en pressekonferanse utenfor militærsykehuset Walter Reed søndag ettermiddag norsk tid.

President Trump testet positivt for corona fredag morgen og ble overført til sykehus for overvåkning natt til lørdag norsk tid.

Fikk oksygen to ganger

Conley fortalte at Trump hadde fått oksygen to ganger siden han ble bekreftet smittet, men la til at oksygennivået i blodet ikke hadde vært under 90 prosent.

Presidentens lege opplyste at Trump hadde hatt høy feber og var utmattet fredag morgen.

– Jeg var utrolig for sykdomsutviklingen og anbefalte at vi forsøkte å gi oksygen. Men han var ganske ubøyelig om at han ikke trengte det, sa Conley.

Trump skal likevel ha fått oksygen fredag morgen. Doktor Shaun Dooley opplyste at Trump har vært feberfri siden fredag.

– Han klager ikke over å være kortpustet og beveger seg uten begrensninger, sa Dooley.

LEGER: Presidentens lege Sean P. Conley svarer på spørsmål søndag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Brian Garibaldi, en annen av Trumps leger, fortalte at presidenten lørdag kveld fikk sin andre dose Remdesivir. Legene planlegger å gi ham Remdesivir i fem dager.

Remdesivir hemmer virusets formering og forkorter sykdomsforløpet.

Behandles med steroid

Trumps leger la til at han også blir behandlet med et steroid kalt dexamethasone etter at oksygenmetningen i blodet falt ved et par anledninger.

Ifølge BBC demper dexamethasone betennelsen som kan utløses av coronainfeksjonen i lungene og beroliger immunsystemet fra å gå i høygir.

– I dag føler han seg bra. Vi planlegger å gi ham mat og drikke og holde ham ute av sengen så mye som mulig, sa doktor Garibaldi på pressekonferansen.

Det var Garibaldi som fortalte om planene for utskriving.

LØRDAG: President Trump arbeider angivelig med et dokument mens han er innlagt på sykehus. Foto: JOYCE N. BOGHOSIAN / The White House

Pressekonferansen i går, lørdag, endte i full forvirring. I etterkant måtte presidentens lege rette opplysningene han selv hadde gitt om hvilken dag Trump testet positivt.

Etter møtet med pressen beskrev stabssjef i Det hvite hus Mark Meadows situasjonen fredag som «svært urovekkende» og sa at de neste 48 timer var «kritiske».

Rasende på stabssjef

Meadows var først en ikke navngitt kilde, men ble senere identifisert av flere amerikanske medier.

Amerikanske medier meldte søndag at Donald Trump skal ha blitt rasende på Meadows, fordi han beskrev presidentenes helsetilstand som verre enn Det hvite hus ville innrømme.

Doktor Conley forklarte søndag hvorfor han dagen i forveien nektet å bekrefte at Trump hadde fått oksygentilførsel i Det hvite hus fredag.

– Jeg forsøkte å reflektere den optimistiske holdningen som presidenten og hans team hadde omkring sykdommen. Det kom ut som om vi forsøkte å skjule noe, men det var ikke meningen, fremholdt Conley på pressekonferansen.

Det hvite hus publiserte søndag bilder som viser Trump i arbeid med dokumenter fra presidentsuiten ved militærsykehuset Walter Reed.

President Donald Trump bekreftet tidlig fredag morgen norsk tid at han og førstedame Melania hadde testet positivt for covid-19.

– Føler meg mye bedre

Han ble gitt en eksperimentell cocktail av antistoffer samme dag, men ble overført til sykehuset utenfor Washington D.C. natt til lørdag norsk tid.

Amerikanske medier melder at den 74 år gamle, overvektige presidenten skal ha fått tilførsel av oksygen før han ble sendt til sykehus, fordi han hadde problemer med å puste.

I en video lagt ut på Twitter sent lørdag kveld norsk tid uttalte Trump:

– Jeg kom hit og følte meg ikke så bra. Jeg føler meg mye bedre nå.

Publisert: 04.10.20 kl. 17:57 Oppdatert: 04.10.20 kl. 18:26

