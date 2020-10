ANTITRUMP-INNHOLD: Det sosiale mediet TikTok har fjernet flere videoer der influencere har fått betalt for å dele politisk innhold. Foto: AP / NTB

Influencere på TikTok postet anti-Trump-innhold uten å si at de fikk betalt

TikTok har fjernet en rekke videoer etter at BBC avslørte at influencere har fått betalt for å poste innhold mot Trump uten å oppgi det.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Millioner av unge TikTok-brukere skjønner kanskje ikke at noen av de morsomme og rare videoene de ser, blir betalt for av folk med politiske interesser, skriver BBC.

Markedsføringsselskapet Bigtent Creative vil få folk til å stemme ved å betale for innhold i sosiale medier. Men mange av dem som har fått betalt, har også postet innlegg med politisk innhold mot Trump.

Oppfordret folk til å ikke merke videoer

TikTok forbyr politiske annonser, men oppfordring om å stemme regnes ikke som en politisk reklame. TikTok krever også at man merker innhold som er betalt med «#ad», «#sponsored» eller lignende, i tråd med retningslinjer fra amerikanske myndigheter.

Markedsføringsselskapet Bigtent sier imidlertid at de betaler kun for at folk skal stemme, og mener det ikke faller innenfor TikTok eller amerikanske myndigheters definisjon for politisk reklame.

Flere videoer fra influencere som er blitt betalt av dem, har likevel oppfordringer om å få Trump ut av Det hvite hus.

Selskapet sier samtidig at de oppfordrer sine partnere til ikke å merke innholdet som annonse, fordi de vil at videoene skal fremstå som autentiske. Minst én av influencerne BBC har vært i kontakt med, sier de ikke var klar over at videoen skulle vært merket.

Det er nå to uker igjen til valget i USA, og førstegangsvelgere kan bli avgjørende. Bigtent sier de har hjulpet med å registrere 25.000 velgere så langt, rundt halvparten av dem fra TikTok.

Publisert: 19.10.20 kl. 13:01

Les også