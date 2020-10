RYSTET: Epsirkhanovs sønn var en god venn av den terrormistenkte. – Jeg hørte aldri et radikalt ord fra ham, sier Adam. Foto: Raphael Lafargue

Sønnen var venn med den terrormistenkte 18-åringen: − Jeg kan ikke tro det

EVREUX (VG): Den antatte terroristen Abdullakh Anzorov (18) bodde en time fra der læreren Samuel Paty ble henrettet.

Det store spørsmålet nå er hvordan en 18 år gammel mann kunne utføre en så bestialsk handling som en halshugging. Allerede fredag kveld ble den tsjetsjenske familien til 18-åringen hentet av politiet for å avgi forklaring: Moren, faren, en lillebror og bestefar, ifølge franske medier.

Like ved familiens hjem står en gruppe fra det tsjetsjenske miljøet samlet på gaten, uforstående til hva som har skjedd.

– Vi har alle vokst opp her sammen, han vokste opp her sammen med sønnen min. Det var ingen radikalisme, heller ikke i familien, sier Adam Epsirkhanov til VG.

– Vi har aldri hørt et radikalt ord fra ham, understreker han.

UNDERVISTE OM YTRINGSFRIHET: Motivet for terrorangrepet antas å være at historie- og geografilæreren Samuel Paty (47) den 7. oktober hadde vist bilder av Muhammed-karikaturene. Foto: Privat

– For familien, for alle, så er det et stort sjokk, understreker Epsirkhanov.

Sønnen hans er en av de 11 som nå pågrepet av politiet, sammen med familien til 18-åringen. Faren sier det er fordi han hadde hatt kontakt med den terrormistenkte nylig.

Han sier han oppfordret sønnen til å melde fra til politiet. Politiet selv har ikke bekreftet identiteten til de pågrepne, men påtaleleder Jean-François Ricard sa lørdag at to av de pågrepne er folk som meldte seg for politiet og sa at de hadde vært i kontakt med Anzorov nylig.

– De møttes på morgenen dagen før, påpeker faren.

– Min sønn og en venn dro til politiet og de pågrep dem, sier Epsirkhanov, som understreker at sønnen hans ikke er radikal, har en kjæreste og en jobb.

Skal ha rekognosert nær skolen før angrepet

18-åringen Abdullakh Anzorov ble født i Moskva i 2002. Han kom til Frankrike da han var seks år, ifølge Le Parisien. Så vokste han altså opp i Evreux, en times kjøretur fra der drapet skjedde.

Dem VG snakker med, forteller at 18-åringen hadde jobb på en byggeplass.

Den dagen angrepet skjedde, skal han ifølge den franske påtalelederen Jean-François Ricard ha vært utenfor skolen på ettermiddagen og kontaktet elever, tilsynelatende for å få pekt ut læreren.

HELT TOMT: Familiens leilighet virket å være helt tom søndag. Foto: Raphael Lafargue

På 18-åringens telefon fant de ifølge påtalelederen et bilde av den halshuggede læreren med datostempelet 16.57. Angrepet skjedde altså midt på lyse dagen.

18-åringen la ut et bilde av liket adressert til den franske presidenten Emmanuel Macron, som han kalte «leder av de vantro», og skrev at han hadde «henrettet en av deres hunder som har våget å vanære profeten».

– Han er 18 år gammel, kuttet av hode og sendte et bilde av det. Ingen har snakket med ham om noe sånt, sier Epsirkhanov.

– Jeg kan ikke tro det, jeg får det ikke til, sier Epsirkhanov.

Det samme sier en annen i omgangskretsen, som ikke vil omtales med navn:

– Jeg hadde aldri trodd at han kunne gjøre noe sånt, sier mannen til VG.

Da politiet konfronterte 18-åringen løp han ifølge påtalelederen mot dem og skjøt. Han ble da selv skutt. Våpenet 18-åringen bar var imidlertid bare en airsoft-pistol. Han hadde også en mindre kniv på seg og politiet fant en 35 centimeter lang kniv i nærheten.

Søndag var det minnesamlinger over hele Frankrike til ære for den avdøde læreren.

Publisert: 18.10.20 kl. 20:09

