TILBAKE: Donald Trump ga en hilsen da han returnerte til Det hvite hus mandag. Foto: Alex Brandon / AP

Trump om coronaviruset: – En velsignelse fra Gud at jeg fikk det

I en ny videohilsen takker Trump sykdommen sin for at han fikk prøvd det eksperimentelle medikamentet fra Regeneron. Den amerikanske presidenten har tidligere eid aksjer i selskapet, og har kjent sjefen i flere år.

Da USAs president Donald Trump var lagt inn på sykehuset Walter Reed, fikk han en rekke medisiner – blant annet en høy dose av den eksperimentelle antivirus-cocktailen til selskapet Regeneron.

I etterkant har legemiddelselskapet fått en betydelig oppsving på børsen: Mandag økte aksjen med 7 prosent. Ifølge CNN nådde den sitt høydepunkt da Trump tvitret at han ville forlate sykehuset mandag kveld. Fra mandag til tirsdag falt aksjen igjen, og prisen er i skrivende stund 2,98 prosent høyere enn før helgen.

Nå kan den imidlertid stige igjen. Stående utenfor Det hvite hus onsdag, kom Trump nemlig med en ny video-hilsen til velgerne. Her skryter han kraftig av det eksperimentelle medikamentet, som han nå vil ha godkjent for bruk på coronasyke i USA.

– Hei, kanskje dere kjenner meg igjen, det er deres favorittpresident, begynner han sin hilsen, før han forteller at han raskt følte seg bedre etter at han ble innlagt på sykehuset Walter Reed med Covid-19.

– Jeg vil at alle skal få samme behandling som deres president, for jeg føler meg flott, perfekt. Jeg tror det var en velsignelse fra Gud at jeg fikk det, en velsignelse i forkledning, fortsetter presidenten, som sier han ikke ville fått prøvd medikamentet dersom han ikke var blitt syk.

Samtidig har Donald Trump flere bånd til Regeneron, som står bak den eksperimentelle cocktailen: Han har kjent sjefen for selskapet i mange år, ifølge CNN og New York Times. Selskapets sjef Leonard Schleifer har vært medlem av Trumps golfklubb i Westchester.

– Len og president Trump er bekjente fra da de begge bodde i Westchester-området i mange år, men har ikke hatt jevnlig kontakt frem til i år hvor de av og til har diskutert saker rundt Covid-19, sier Regeneron i en uttalelse til CNN.

Regeneron fikk 450 millioner dollar i offentlig finansiering i juli som del av «Operation Warp Speed», en plan for å raskt utvikle en vaksine eller behandlinger for Covid-19.

Trump eide nylig aksjer i selskapet selv, skriver CNN og USA Today. Han eide også aksjer i Gilead Sciences, produsenten av Remdesivir som Trump også tar. Begge disse opplysningene kom frem i et skjema over Trumps finansielle opplysninger fra 2017.

I senere år har de to selskapene ikke stått på listen.

Eksperimentell behandling

Det finnes ingen godkjente medisiner mot Covid-19, men Regeneron-behandlingen er en av de mest lovende kandidatene ved siden av en annen antistoffbehandling utviklet av selskapet Eli Lilly, skriver The New York Times.

Lederen for selskapet, Leonard Schleifer, sier til avisen at Trumps medisinske team tok kontakt og ba om tillatelse til å bruke medisinen, og at det ble godkjent av FDA (Food and Drug Administration).

SJEF: Leonard Schleifer i Regeneron Foto: AP

Regenerons behandling består av en cocktail av antistoffer mot Covid-19. Antistoffene har som formål å etterligne antistoffene som kroppen selv produserer for å bekjempe sykdommen.

Medisinen lages ved å hente ut antistoffer fra smittede, for så å reprodusere disse syntetisk. Regeneron understreker på sin hjemmeside at legemiddelet er under utprøving.

Tidsskriftet Science skriver at det ikke er avdekket noen store bekymringer knyttet til antistoffcocktailen Trump har fått. De skriver samtidig at forsøk har vist at behandlingen kun funket for dem som ikke hadde antistoffer i kroppen fra før, og at den også fungerte best for dem som hadde høyere nivåer av viruset. Det har ikke blitt offentliggjort hvorvidt Trump faller innenfor disse kriteriene.

Anestesilege Laake sa mandag til VG at han håper bruken av de de eksperimentelle medisinene i behandlingen av presidenten skjer som en del av en vitenskapelig studie.

– Hvis ikke blir det rart og lite edruelig at man hiver på så mye rart i behandlingen, sa han.

Flere medisiner

President Donald Trump ble ifølge hans eget legeteam satt på følgende medisinsk behandling:

Remdesivir – antiviralt medikament som gjør det vanskeligere for viruset å reprodusere seg

Deksametason – et betennelsesdempende steroid som kan redusere dødelighet hos alvorlig syke pasienter

En eksperimentell «cocktail» av ulike antistoffer – medikamentet er utviklet av det amerikanske legemiddelselskap Regeneron, og skal hjelpe immunforsvaret med å bekjempe viruset.

Cocktailen har dokumentert effekt hos dem som ikke hadde viruset før de startet, i motsetning til Trump, som først har startet på medisinen etter å ha blitt smittet.

Vitamin D, sink, melatonin, aspirin og famotidin – ulike legemidler uten noen dokumentert effekt i behandling av Covid-19

Oksygentilførsel ved minst én anledning

Publisert: 08.10.20 kl. 00:16

