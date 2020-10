Aleksej Navalnyj og kona Julia på balkongen på sykehuset i Berlin. Foto: Navalny Instagram

Navalnyj i stort intervju: – De ventet på at jeg skulle dø eller bli en grønnsak. Eller i det minste at sporene skulle bli borte.

Aleksej Navalnyj (44) og kona Julia (44) mener at opposisjonslederen ble holdt på sykehus i Russland i flere dager for at sporene av gift skulle forsvinne ut av kroppen.

Nå nettopp

Det kommer frem i et stort intervju som Navalnyj-paret har gjort med den kjente youtuberen og journalisten Jurij Dud. Russiske myndigheter har tilbakevist at det finnes bevis for at opposisjonslederen ble forgiftet og hevder at det er en svertekampanje mot Russland.

– Jeg skjønte at jeg måtte få ham ut fra sykehuset der, forteller Julia Navalnaja i intervjuet, som er gjort i Berlin. Den russiske politikeren og korrupsjonsjegeren ble flyttet fra Omsk i Sibir til Charité-sykehuset i den tyske hovedstaden etter to dager.

– Fordi han ikke ble godt behandlet der, spør Dud?

– Fordi de ikke ville fortelle sannheten der, svarer Navalnyjs kone.

Aleksej Navalnyj sier selv:

– Aller viktigst er det at kjemiske våpen oppløses i kroppen uten å etterlate spor. Det var nettopp derfor de holdt meg i Omsk så lenge. De ventet på at alt skulle brytes ned i kroppen, og det ikke lenger var spor etter Novitsjok. Men de misset på tiden.

Navalnyj hadde vært på reise i Sibir - der det skulle være lokalvalg - da han skulle dra hjem fra byen Tomsk til Moskva. I intervjuet forteller han hvordan han så på «Rick and Morty» på flyet, og så plutselig ble alvorlig syk da filmen hadde vart i cirka 20 minutter.

Kreml-fienden ble så syk at piloten valgte å mellomlandet i Omsk, også i Sibir, for at Navalnyj skulle komme på sykehus. Navalnyj har uttalt at dette ble helt avgjørende for at han overlevde.

FAMILIE: Aleksej Navalnyj sammen med sønnen Zahar. Faren leser «Ultimate Phantomias», mens sønnen holder et Spiegel nyhetsmagasin med bilde av Navalnyj på coveret. Foto: Navalny instagram

Derimot er han ekstremt kritisk til legene ved sykehuset i Omsk. Navalnyj selv var i koma, men sier at han uttaler seg ut fra det som kona og hans venner og medarbeidere som var til stede, opplevde.

– Det var ganske åpenbart at de først bare ventet på at jeg skulle dø, og så ventet de på at jeg enten skulle dø, eller bli til en grønnsak, eller i det minste at sporene ville komme ut av kroppen. Tanken var at jeg ikke skulle slippe ut, sier Aleksej Navalnyj.

Han har tidligere uttalt seg negativt om sykehuset i Omsk også til det tyske nyhetsmagasinet Spiegel. Den gang sammenlignet han blant annet sjefslegen Aleksandr Mukharovskij med hemmelige agenter som dreper mennesker. Fagforeningen ved sykehuset sendte da ut en pressemelding:

– Dette er en fornærmelse ikke bare for et enkelt sykehus, men for hele medisinen i Omsk. Det faktum at Navalny så raskt har kommet tilbake til det normale liv, vitner om at livet hans ble reddet i Omsk. Han må tenke på sin helse, nøkternt vurdere livets virkelighet og forbli menneskelig, het det i brevet.

UD-talskvinnen Maria Zakharova har uttalt at det ikke finnes beviser for at Navalnyj ble forgiftet, og hun har også klaget på at tyske myndigheter ikke har gitt sine russiske kolleger opplysninger som gjør at det kan være mulig å finne årsaken til at opposisjonslederen falt i koma.

– Det er for mye absurd i denne saken til å tro på noen, uttalte Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge Tass den 19.september.

Aleksej Navalnyj sier i intervjuet med Dud at han ikke vet hvordan han ble forgiftet med Novitsjok. Han sier han følte seg helt fin den morgenen han skulle dra fra Tomsk, men at tilstanden plutselig endret seg.

– Jeg forsto ikke hva som skjedde med meg. Det gjorde ikke vondt, men livet «forsvinner». Det var en overveldende følelse av at «jeg kommer til å dø», forteller han i youtube-intervjuet.

Navalnyj beskriver hvordan han gikk barbeint fra plassen sin og inn på toalettet. Der innså han at hvis han ble sittende der, ville han ikke klare å gå ut igjen.

– Jeg gikk ut og sa at «nå dør jeg». Så la jeg meg ned ved føttene til flyvertinnen.

I intervjuet blir Navalnyj også spurt om han kan ha blitt syk av å ha drukket hjemmebrent i en landsby utenfor Tomsk:

– Nei, jeg drakk ikke hjemmebrent, svarer Navalnyj. Tidligere har folkene rundt ham hevdet at han overhodet ikke rører alkohol.

Publisert: 06.10.20 kl. 11:06

Mer om Russland Aleksej Navalnyj