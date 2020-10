BÅTPARADE: Lørdag 3. oktober, på dagen en måned før valget, ble det arrangert båtparade for Donald Trump i Floirda. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

VG på båtparade for Trump i Florida: - Er det ikke fantastisk?

BOCA RATON, FLORIDA (VG) Donald Trumps mest ivrige tilhengere er overbeviste om at presidenten snart er tilbake i full jobb. I mellomtiden gjør de alt de kan for å vise ham sin støtte.

Nå nettopp

– Jeg får bakoversveis når jeg ser dette. Er det ikke fantastisk? spør Terry Delmoncao.

Dagen etter at presidenten ble lagt inn på sykehus med coronasmitte har VG fått audiens på hans båt «Redneck Riviera». Det er nøyaktig en måned til valget og i Florida er det båtparade for Trump.

Noen hundre båter glir gjennom vannet oppover kanalen like på innsiden av kyststripen mellom Fort Lauderdale og Boca Raton. Det er Trump-flagg overalt øyet kan se. Enkelte av båtene ser ut til å være mer flagg enn båt.

Amerikanske medier: Trump skal ha fått oksygen i Det hvite hus

KAPTEIN: Terry Delmonaco (i front) styrer båten. Bak ham fra venstre sitter Christina og Chris Bebrin, som viser fire fingre for fire nye år for Trump som president, og Danyel Felt. Foto: JOSTEIN MATRE

Langs kanalen står hundrevis av mennesker på bryggene utenfor mange av de gigantiske luksusvillaene. Også de med flagg og plakater. Båtfolket vinker. Landfolket vinker tilbake. I alle fall de fleste av dem. En eldre mann - uten Trump-flagg - gjør det ikke.

– Han er vel demokrat, ler dagens kaptein, som mener en av forskjellene på Biden-tilhengere og Trump-tilhengere er at sistnevnte har humor.

– Mens vi er her ute på vannet og morer oss sitter demokratene hjemme og er sinte.

«Fuck sosialistene!»

Det tutes i båthorn og musikk spruter ut av høytalere. Det drikkes og danses. Det er party. Det er Trump-party.

SE BILDER FRA BÅTPARADEN:

forrige











fullskjerm neste BÅTPARADE: Lørdag 3. oktober, på dagen en måned før valget, ble det arrangert båtparade for Donald Trump i Floirda.

Det er liten tvil om at de som liker Donald Trump, de liker ham virkelig godt. Entusiasmen blant hans kjernevelgere er enormt stor. Kanskje enda større nå enn for fire år siden.

Den pensjonerte politimannen Mike Gardner, som har vært kompis med «kapteinen» siden ungdomstiden, sier han aldri har sett maken til entusiasme for noen president, eller presidentkandidat.

– Det gjør meg stolt å se alle disse folkene som kommer ut her i dag for å feire presidenten og landet vårt.

– Dette er en feiring av frihet, skyter Delmoncao inn, før han roper «Fuck sosialistene!»

SE BILDER FRA BÅTPARADEN:

forrige











fullskjerm neste BÅTPARADE: Lørdag 3. oktober, på dagen en måned før valget, ble det arrangert båtparade for Donald Trump i Floirda.

Han fortsetter:

– Vi er definitivt mer entusiastiske enn venstresiden. Vi hater ikke landet vårt slik de sosialistene gjør.

– De hater vel ikke landet?

– Jo, de gjør det, sier han og de fire gjestene han har invitert med seg, i kor.

Tror han blir frisk

Selv om de alle tror at oppmøtet til denne båtparaden ville vært langt større om det ikke hadde vært for at det var meldt et fryktelig regnvær (en værmelding som ikke helt slo til), er de sikker på at det for mange er ekstra viktig å vise sin støtte til Donald Trump akkurat nå.

Trump: - Følte meg ikke så bra

Mindre enn et døgn før båtene samlet seg ble han lagt inn på sykehus, smittet med coronaviruset. Det skaper ekstra sympati blant tilhengerne.

– Det er trist at han er syk, men vi vet at det bare er et midlertidig tilbakeskritt. Han kommer til å overvinne dette. Vi vet at han tror på Herren, så hele landet ber for ham, sier båteierens søskenbarn Chris Bebrin.

Resten av «mannskapet» tror også presidenten er tilbake før vi har fått sukk for oss, men Bebrins kone Christina innrømmer at hun tross alt er litt bekymret.

– Jeg er jo redd for at han skal bli sykere, sier hun.

Se oversikt over Trumps mulige nærkontakter før han testet positivt her.

Oppgitte

Mens mange av presidentens kritikere mener han ikke har gjort en god nok jobb i håndteringen av coronaviruset i USA, som har tatt livet av godt over 200.000 mennesker, er våre venner på «Redneck Riviera» fullstendig uenige i det.

De gjentar i stedet Trumps egne ord om at så mange som 2 millioner kunne vært døde hadde det ikke vært for at ham og at de fleste som dør er gamle med underliggende sykdommer, og trolig snart ville vært døde uansett.

Munnbinddebatten er de mest oppgitt over. I USA er det nesten uten unntak nå slik at de som ikke støtter presidenten bruker munnbind, mens de som støtter ham ikke gjør det med mindre de er steder som påbyr det.

– Vi skjønner at viruset er farlig, men jeg forstår ikke hvorfor noen må være drittsekker mot folk som ikke bruker munnbind, sier Delmonaco.

– Det er et individuelt valg. Dersom man er bekymret så kan man bruke maske, eller holde seg hjemme, skyter Gardner inn.

At det nå viser seg at Donald Trump og mange av de rundt ham som de siste par dagene har testet positivt for viruset alle var samlet i Rosehagen i Det hvite hus for en uke siden, og få som var der brukte munnbind, har ikke endret på den holdningen.

SE BILDER FRA BÅTPARADEN:

forrige









fullskjerm neste BÅTPARADE: Lørdag 3. oktober, på dagen en måned før valget, ble det arrangert båtparade for Donald Trump i Floirda.

Ivanka for president

På vei tilbake til «kapteins» brygge, etter at båtparaden har brutt opp, sier alle at de tror presidenten får fire nye år i Det hvite hus. Det absolutt eneste de mener kan hindre dette er at Demokratene jukser med poststemmer. De ser oppriktig ingen annen mulighet for Biden-seier.

De er mer opptatt av hvilken republikaner som kan overta når han har sittet i åtte år.

Les også: Full forvirring etter Trump-legens pressekonferanse

DATTER AV SIN FAR: Ivanka Trump er presidentens datter. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Uten at de kjenner til vårt norske ordtak gir de uttrykk for at det blir som å hoppe etter Wirkola. Med andre ord nesten en umulig oppgave å leve opp til. Danyel Felt, som er Delmonacos kollega, mener å ha løsningen:

– Jeg håper og tror at Ivanka Trump blir vår første kvinnelige president, sier hun.

Som nevnt; de som liker Trump, de liker ham virkelig. Så mye at de gjerne ser makten «gå i arv» til datteren.

Publisert: 04.10.20 kl. 04:40