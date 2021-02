Byretten avviser Navalnyj-anke – korter likevel ned straffen

Anken til opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ble avvist lørdag, han må likevel sone to år og seks måneder.

Av Lars Hægeland

Byretten i Moskva avviser anken, men korter ned dommen mot opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj med én og en halv måned, det melder Reuters.

Russeren ble 2. februar dømt til tre og et halvt års fengsel for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014.

Opposisjonspolitikeren hadde da allerede vært nesten ti måneder i husarrest. Dommen innebar derfor han måtte sone to år og åtte måneder i fengsel.

Med dagens rettsavgjørelse må opposisjonslederen dermed sone rett i overkant av to år og seks måneder.

Navalnyj lå selv på sykehus i Tyskland etter å ha blitt utsatt for nervegassen Novitsjok da han skulle ha meldt seg.

I retten lørdag avviste Navlnyj avgjørelsen om fengsling, siden han mener han var helt åpen om hva han gjorde i Tyskland. Han påpekte også at han returnerte til Russland frivillig dagen han ble arrestert.

– Spørsmålet er, gjemte jeg meg eller ikke?, sa Navalnyj i retten.

– Jeg kjøpte billett og fortalte alle at jeg skulle hjem. Dette er absurd.

Brudd på menneskerettigheter

Onsdag denne uken krevde Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) at Russland med «umiddelbar effekt» løslater Navalnyj.

Domstolen advarte samtidig om at det vil kunne bli vurdert som et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen om kravet ikke tas til følge.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har tidligere fordømt giftangrepet på det sterkeste.

– Nyheten om at den fremtredende russiske opposisjonspolitikeren og korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj er forgiftet med nervegift, er dypt urovekkende, sa utenriksministeren til VG i september.

NATO-sjef Jens Stoltenberg har også fordømt angrepet.

LIKE FØR: En mann som hevder å være medpassasjer på flyet, la ut dette bildet på sin Instagram-profil før avgang dagen Navalnyj ble forgiftet. Flyet måtte senere nødlande da Navalnyj ble syk. På bildet drikker russeren av en plastkopp. Ifølge hans sekretær var det eneste han inntok denne morgenen en kopp med te. Foto: Privat

Ny domsavgjørelse lørdag

Det er også ventet avgjørelse i enda en sak mot president Putins politiske rival.

Opposisjonspolitikeren står tiltalt for å ha ærekrenket 95-åringen som deltok i en reklamefilm som oppfordret folk til å stemme ja til lovendringen som gjør at Vladimir Putin kan sitte som president på livstid.

Navalnyj delte videoen i sosiale medier og omtalte både krigsveteranen og de andre medvirkende for «en skam for landet», «forrædere» og «uten samvittighet». Under rettssaken avviste han anklagene og mente saken var politisk motivert.

Statsadvokaten har bedt retten om å bløtlegge Navalnyj 950 000 rubler, tilsvarende rett i overkant av 100 000 norske kroner.

Rettelse: Reuters meldte først at straffen ble kortet ned til 1,5 måneder i fengsel. Det var ikke riktig, den ble kortet ned med 1,5 måneder. VG rettet feilen i sak og nyhetsvarsel 20.02.21 klokken 10.12.