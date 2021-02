DEMONSTRERER: En av demonstrantene foran påtente bildekk i Port-au-Prince på søndag. Foto: JEANTY JUNIOR AUGUSTIN / Reuters

Diktaturfrykt utløser demonstrasjoner i Haiti

President Jovenel Moïse nekter å gi fra seg makten, slik opposisjonen mener han må. Store demonstrasjoner skal ha blitt møtt med vold fra politiet på Haiti.

Av Jostein Matre

Bilder fra hovedstaden Port-au-Prince viser hvordan demonstrantene den siste tiden blant annet har satt fyr på barrikader laget av bildekk og annet skrot.

Dette skal ifølge BBC ha blitt møtt med skudd med gummikuler fra politiet, noe som skal ha skadet flere.

Også i andre byer skal tusenvis av mennesker møtt opp til demonstrasjoner i helgen.

Ifølge Vice.com skal flere ha mistet livet etter å ha blitt angrepet av politiet. Dusinvis skal ha blitt skadet.

POLITI: Væpnet politi er satt inn mot demonstrantene. Foto: Orlando Barria / EFE

Nettstedet skriver også at politiet blant annet bevisst har gått etter journalister. To fotografer skal ha blitt skutt på mens de tok bilder av demonstrasjonene forrige uke. En av dem skal angivelig fremdeles ligge kritisk skadd på sykehus.

– Politiet skjøt tåregass mot meg, sier Chery Dieu-Nalio, som jobber som fotograf for nyhetsbyrået AP.

Feiltolket grunnloven?

Konflikten bunner i at opposisjonen på den karibiske øystaten mener at Moïses presidentperiode er utløpt.

52-åringen selv mener han er president frem til 7. februar neste år. Noe hans politiske motstandere sier er feil. De mener han har feiltolket grunnloven, og at hans periode er over allerede nå, fire år etter hans innsettelse.

PRESIDENT: Jovenel Moïse leder landet enn så lenge. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES / Reuters

Presidenten vant ifølge NTB første omgangen av et valg i 2015, men den andre omgangen ble utsatt og senere avlyst. I november 2016 ble det holdt et nytt valg, og Moïse tiltrådte som president 7. februar 2017 – på dagen ett år etter at den forrige presidentens periode utløp. I mellomtiden hadde landet en midlertidig president, Jocelerme Privert.

Opposisjonen og Moïse er uenige om hvilken dato hans femårsperiode skal regnes fra; Den dagen han tiltrådte, eller den dagen den midlertidige presidenten overtok.

fullskjerm neste TUSENVIS: Demonstrantene beskylder presidenten blant annet for å ønske være diktator.

Kupp?

Sistnevnte hevder nå at opposisjonen forsøker seg på et kupp. Han har også hevdet seg utsatt for drapsforsøk. Opposisjonen har på sin side utpekt en tidligere dommer som midlertidig president, og mener Moïse ikke kan kalle det et kupp så lenge han – slik de tolker det - ikke lenger har rett til å være president.

23 personer, inkludert en høyesterettsdommer som angivelig først ble pekt på som midlertidig president, har blitt fengslet for det angivelige kuppforsøket. Andre dommere har fått sparken.

Jovenel Moïse presidentperiode har vært preget av uro. Han har gjentatte ganger blitt beskyldt for korrupsjon, både av opposisjonen, religiøse grupper og menneskerettighetsorganisasjoner.

fullskjerm neste URO: Det er urolige tider i Haiti. En rekke demonstrasjoner har blitt holdt de siste dagene.

De hevder blant annet at Moïse er skyld i å ha utsatt parlamentsvalget fra oktober 2019 til 2021 og sier at det fattige landet opplever stadig mer kriminalitet under den sittende presidenten.

De frykter også at han ved en planlagt folkeavstemning om grunnloven vil forsøke fjerne regelen som sier at en president bare kan sitte én periode.

FN-støtte

Både USA og FN ser ut til å mene at det beste for å unngå mer uro er at Moïse sitter et år til som president, men under forutsetningen av at han sørger for at det blir holdt frie og rettferdige valg i løpet av året.

Dette skal enkelte mediekommentatorer i Haiti å reagert på, og kaller det ifølge BBC for en «misforstått internasjonal støtte til et grunnlovsstridig statsoverhode».