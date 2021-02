FØR SYRIA-FERDEN: Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø. Foto: PRIVAT

IS-kvinnens far til VG: Dro til Syria for å hente datteren

Faren til den tiltalte IS-kvinnen sier at han oppsøkte datteren i Syria, og at hun fortalte ham at hun ville forlate landet. Det var i 2014. Men først fem år senere klarte han å kjøpe datteren fri fra IS.

Av Nilas Johnsen

Den 8. januar 2014 var den norsk-pakistanske faren til den nå terrortiltale kvinnen i Syria:

Han leter etter sin datter, for å bringe henne hjem til Norge. Det har kostet mye penger og satt ham i betydelig fare å komme seg inn i det borgerkrigsherjede landet. Han er avhengig av hjelp fra personer han ikke kan være trygg på.

Det går dårlig. Men mannen fra Oslo føler at han må prøve.

Hjemme i Norge venter en yngre søster nervøst på beskjed. Hun sender faren en melding på den krypterte tjenesten WhatsApp, hun vil vite hvor han er og hvordan det går. Et svar tikker inn:

Datteren som faren vil hente hjem dro inn i Syria et knapt år tidligere, i februar 2013, for å gifte seg med jihadisten Bastian Vasquez. Familien er blitt overbevist om at hun vil hjem, dersom de kan få henne trygt til grensen mot Tyrkia.

Under oppholdet i Syria får faren fra Norge kontakt med datteren, men logistikken er vrien, og han vet at familien hjemme i Norge er bekymret for ham.

Ti minutter etter meldingen gjengitt over, sender han denne:

Faren møtte ekstremisten Vasquez allerede mens de alle var i Norge. Han ville ikke at datteren skulle gifte seg med ham, og forsøkte å arrangere et annet ekteskap i stedet.

Da han er i Syria, vet faren at han trenger Vasquez’ godkjennelse til å hente ut datteren. Han er sikker på at datteren vil forlate Syria, men usikker på om det er mulig. I en ny melding forsøker han å forklare situasjonen til den yngre datteren som venter på ham i Norge:

– På det tidspunktet meldingene ble sendt, var jeg fortsatt inne i Syria. Jeg hadde kontakt med datteren min som var i IS-området. Hun ville hjem, men fikk ikke lov av omgivelsene, sier faren til VG i dag.

Han er helt overbevist om at det han skrev i meldingen den gangen er riktig, og at datteren ville ha forlatt Syria på egen hånd dersom hun hadde kunnet gjøre det.

– Hvis ikke jeg og familien var helt sikre på at hun ville ut, så hadde vi ikke orket å kjempe i så mange år for å få henne hjem, sier han.

I SYRIA: Den norske kvinnen (30) rett etter at hun slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars. Foto: 2019 FREE BURMA RANGERS

Rettssaken mot kvinnen starter i Oslo tingrett mandag. Hun nekter straffskyld, og ble mandag løslatt etter ett år i varetekt.

– En helt nødvendig og riktig avgjørelse, sier kvinnens advokat Nils Christian Nordhus til VG.

I dag, over syv år etter meldingene fra faren ble sendt, vil et hovedspørsmål i rettssaken være om kvinnen var et aktivt medlem i IS, eller om hun var ufri og ble nektet å forlate IS av sine ektemenn.

– Farens møte med datteren inne i Syria er sentralt å få belyst i retten. Både hva faren observerte om situasjonen datteren var i, og hva hun selv fortalte faren om hvordan hun hadde det, er viktig informasjon når retten skal ta stilling til om vår klient var situasjonstvunget, sier kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus til VG.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Tiltalen mot kvinnen tar utgangspunkt i hennes ekteskap med tre IS-krigere under seks år i Syria, fra 2013 til 2019. Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la hun til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen ISIL, mener påtalemyndigheten.

Det er satt av en hel dag i retten til forklaringen fra faren og den yngre søsteren, hun som mottok meldingene VG har fått tilgang til.

Jihadistkrigeren Bastian Vasquez var en norsk-chilensk konvertitt til islam. Han døde i Syria i 2015.

POSERING: Her er fremmedkrigerne Bastian Vasquez (t.h) og to andre Syria-farere fra Norge avbildet sammen med en ukjent mann et sted i Syria. Foto: POLITIET Foto: Politiet

Farens forsøk på å hente hjem datteren ved å selv dra til Syria i januar 2014 mislyktes.

I et tidligere intervju med VG har faren forklart hvordan han ble hindret av datterens ektemann da han forsøkte å hente ut datteren.

– Jeg lot meg smugle inn i Syria, for å møte Bastian og min datter, men han nektet meg å ta henne med tilbake. Min datter har vært klar på at hun mistet retten til å bestemme over seg selv i det øyeblikket hun kom til Syria, har faren sagt.

Noen måneder senere, i mai 2014, hadde faren på ny kontakt med datteren i Syria.

I den meldingsutvekslingen beskriver hun hvordan Vasques nektet henne å forlate Syria og dra tilbake til «de vantros land»; hun forklarer at hun angrer, og ber om farens tilgivelse for at hun dro til Syria.

Først i mars 2019 lyktes faren med å få datteren ut av IS-området, etter å ha betalt 20.000 kroner i løsepenger.

Den norsk-pakistanske kvinnen ble hentet fra Syria sammen med sin to barn i januar i fjor. Regjeringen besluttet å hente hjem familien på grunn av det ene barnets antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.