Avis: Motstand mot å beskylde Kina for folkemord

Både Trumps og Bidens regjeringer mener Kinas overgrep mot uighurene er så omfattende at det utgjør et folkemord. Men flere eksperter i det amerikanske utenriksdepartementet skal ha vært uenige.

Det rapporterer det velrenommerte tidsskiftet Foreign Policy, ansett som ett av verdens beste på amerikansk utenrikspolitikk.

USA har gjentatte ganger anklaget Kina for å drive folkemord mot uighurene. Det var noe det siste avtroppende utenriksminister Mike Pompeo gjorde, og noe av det første påtroppende Antony Blinken gjentok.

Men ifølge Foreign Policy skal jurister i utenriksdepartementet ha konkludert at overgrepene mot uighurene er forbrytelser mot menneskeheten, men ikke være av et stort nok omfang til å kalles folkemord.

Ulike syn på jusen

Sterke stemmer, deriblant tidligere FN-ambassadører fra USA som mener at de såkalte «omskoleringsleirene» i Kina brukes til et folkemord mot den muslimske minoriteten, ble stående mot departementets juridiske ekspertise.

I en intern vurdering sendt til utenriksminister Pompeo, som Blinken «arvet», skal det derfor ha vært en såkalt splittet konklusjon: Både argumenter for at det begås et folkemord, og argumenter om at folkemord er en for omfattende definisjon rent juridisk.

Såkalt «kulturelt folkemord» ble utelatt i vurderingen, og det ble påpekt at for å bruke definisjonen folkemord så må det kunne bevises at den skyldige part «bevisst forsøker å utrydde en gruppe biologisk og fysisk».

Det er altså den siste definisjonen flere av juristene mente ikke var oppfylt, ifølge Foreign Policy. At Kinas behandling av uighurene var «kriminell og horribel» ble opprettholdt av alle parter i vurderingen.

Beskyldes for terror

Den muslimske folkegruppen uighurene anklages for å drive terror med mål om selvstendighet fra Beijing for Xianjiang-regionen. Derav behovet for såkalt «patriotisk omskolering og yrkestrening», mener kommunistregimet.

Det kommer stadig nye bevis som underbygger påstander om at «omskoleringen» som kinesiske myndigheter pålegger folkegruppen, har som mål å utslette deres språk, kultur og religion.

Regimet har klart å påtvinge en drastisk nedgang i fødselsraten blant uighurer, noe blant annet Associated Press har avdekket.

Det finnes omfattende satellittbilder som viser det enorme omfanget av fangeleirer i Xinjiang. Men Kinesiske myndigheter avfeier alle anklager, gang på gang.

– Jeg sier dette tre ganger, for det er svært viktig: Det pågår ikke noe folkemord i Kina, det pågår ikke noe folkemord i Kina, det pågår ikke noe folkemord i Kina, sier det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Zhao Lijian.

VG møtte en av fangene

VG møtte i 2018 Omir Bekali, én av de første som klarte å unnslippe en av leirene for religiøs og politisk indoktrinering. Han hadde da klart å rømme til Tyrkia, der det finnes et stort antall fra folkegruppen uighurer.

– I timevis måtte vi gjenta «det finnes ingen gud», vi måtte takke kommunistpartiet om igjen og om igjen, og vi måtte innrømme at vår egen folkegruppe var mindreverdig, fortalte Bekali til VG om livet i omskoleringsleiren.

VG fortalte også historien om Atkem, som mistet mannen sin til én av disse leirene, men som også ble fratatt to barn som en følge av politikken der barn av kinesiske muslimer sendes til barnehjem, mens foreldrene får «politisk opplæring».

