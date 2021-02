RIVALER: Aleksej Navalnyj (t.v) og Vladimir Putin. Foto: [MLADEN ANTONOV, TIZIANA FABI] / AFP

Putin mener Navalnyj-protester skyldes corona-misnøye

Vladimir Putin (68) mener at utenlandske makter prøver å utnytte misnøye og frustrasjon som følge av corona-pandemien for å få til protestene til støtte for opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44).

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i et møte som den russiske presidenten har hatt med redaktører i store medier - og som blir offentliggjort av russiske medier søndag morgen.

Søndag kveld har Navalnyjs folk planlagt en støtteaksjon for den fengslede opposisjonslederen for tredje gang. Denne gang handler det bare om en mobiltelefonlys/lighter-aksjon.

«Utenlandske makter prøver å utnytte frustrasjon over fallende levestandard som følge av covid-19-pandemien for å få til protester til støtte for den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj», summerer det Kreml-kontrollerte mediet RT presidentens uttalelser.

les også Navalnyj krangler med dommeren: – Du har ingen rett til å avbryte meg

Nok en gang nekter Putin å ta navnet «Navalnyj» i sin munn. Han mener at protestene ikke bare skyldes støtte til «denne personen».

– Det er når folk blir slitne og det samler seg irritasjon. Misnøye oppstår. Forholdene de lever under. Inntekten. Livet er blitt dårligere. Hvem er skyldig? Vel, myndighetene får sin del. Det er ingenting du kan gjøre med det.

– Selvfølgelig prøver de å utnytte dette i Europa og andre land. Og USA. Denne situasjonen brukes av alle rivaliserende makter. Og de prøver å utnytte det også hos oss. Og har utnyttet det, sier president Putin, gjengitt av nyhetsbyrået Tass.

les også Russland: Norske aktiviteter truer regional sikkerhet

Presidenten hevder at «ambisiøse, makthungrige» mennesker som Navalnyj blir dyrket og brukt av utenlandske makter for å undergrave og beherske Russland, skriver RT.

– Vi har hatt mye suksess, og det irriterer dem. Det er der isolasjonspolitikken, inkludert i økonomien, kommer fra.

Det har vært protester mot fengslingen av Aleksej Navalnyj den 23. og 31. januar. Tusenvis av mennesker har blitt pågrepet i disse demonstrasjonene, som ikke har vært godkjent av myndighetene. Enorme politistyrker har blitt brukt for å stoppe demonstrantene.

Aleksej Navalnyj ble pågrepet på flyplassen i Moskva da han kom tilbake til Russland midt i januar. Han hadde da vært fem måneder i Tyskland, der han fikk behandling og kom seg etter å ha blitt forsøkt giftmyrdet i Sibir.

les også Russisk UD kaller Navalnyjs folk for NATO-agenter

Tirsdag den 2. februar bestemte en domstol i Moskva at en dom som var betinget, skal gjøres om til fengselsdom for Navalnyj. Det handler om en sak fra 2014 der straffen var tre og et halvt år. Navalnyj er klar på at dommen den gang er rent politisk betinget.

Fredag klaget Navalnyjs forsvarere til Europarådet, fordi domstolen i Moskva ikke fulgte avgjørelsen i den europeiske menneskerettighetsdomstolen om at dommen mot Navalnyj var politisk motivert.