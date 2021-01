RØYKTUNGT: Den svarte røyken gjorde det vanskelig for redningsmannskapet å få kontroll. Foto: AFP

Brann nær verdens største vaksinefabrikk

Vaksineprodusenten Serum Institute i India ble rammet av en brann på en byggeplass i dag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fabrikken, som ligger i Pune Vest i India, produserer flere millioner doser av coronavaksinen som er utviklet av AstraZeneca og Universitetet i Oxford, skriver NTB.

– Brannen kommer ikke til å påvirke vaksineproduksjonen. Det har ikke vært noe vaksinerelatert arbeid i området, og det er heller ikke lagret noe her. Produksjonen skjer et annet sted et stykke herfra, så det er ingenting å bekymre seg for, sier den lokale politikeren Chetan Tupe til India TV.

Brannen skal ha startet i tredje etasje i bygget, men årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

– Brannen er nå under kontroll og mannskapet har startet å kjøle ned bygget, sier Prashant Ranpise, som er brannsjef i Pune.

EVAKUERER: De ansatte ved fabrikken måtte rømme fra de røykfylte lokalene. Foto: Rafiq Maqbool / AP

Det var fire stykker inne i bygningen da brannen startet, men alle skal nå være reddet ut av bygget.