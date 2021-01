Melania Trump tar farvel som førstedame

I en video publisert mandag kveld tar hun farvel med Det hvite hus og som førstedame.

To dager før innsettelsesseremonien til Joe Biden utenfor kongressbygningen i Washington D.C., tar Melania Trump avskjed.

Videoen på rundt syv minutter, er publisert på «FLOTUS»-kontoen på Twitter – den offisielle kontoen til «First Lady of the United States».

– Mine medamerikanere: Det har vært den største æren i livet mitt å tjene som førstedamen av USA, starter hun.

– Jeg har blitt inspirert av fantastiske amerikanere over hele landet, som løfter opp samfunnet vårt gjennom vennligheten, mot, godhet og nåde.

– De siste fire årene har vært uforglemmelige. Samtidig som Donald og jeg avslutter tiden vår i Det hvite hus, tenker jeg på alle menneskene jeg har tatt inn i hjertet – og deres utrolige historier om kjærlighet, patriotisme og pågangsmot, fortsetter hun.

I avskjedstalen påpeker førstedamen også at «vold aldri er svaret og aldri vil være berettiget», med en tydelig henvisning til opprøret i Kongressen 6. januar.

– Ingen ord kan uttrykke hvor takknemlig jeg er over å ha tjent som deres førstedame. Til alle mennesker i dette landet: Dere vil være i hjertet mitt for evig – takk, sier hun i slutten av talen.

Avtroppende president Donald Trump har foreløpig ikke kommet med en tilsvarende avskjedsavtale, men vil holde en avskjedsseremoni onsdag på en militærbase.

Etter angrepet mot Kongressen sa Melania at «nasjonen vår må heles på en sivilisert måte». Også her trakk hun frem at «vold aldri er akseptabelt».

Donald Trump holdt i forkant av angrepet en tale der han oppfordret tilhengerne å marsjere mot kongressbygningen.