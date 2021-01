LEDET KAPPLØPET: Vaksinen til Universitetet i Oxford og AstraZeneca så lenge ut til å lede vaksinekappløpet, men ble «slått» av vaksinene til Pfizer/BioNTech og Moderna. Nå har selskapet produksjonsproblemer. Foto: Owen Humphreys / PA Wire

EU krever AstraZeneca-doser : − En moralsk forpliktelse

I en uttalelse krever EUs helsekommissær at AstraZeneca leverer flere vaksinedoser - og sier at selskapet er nødt til å ta doser fra fabrikken som leverer til Storbritannia og gi dem til EU.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg ber AstraZeneca om å engasjere seg til det fulle for å gjenoppbygge tillit, gi fullstendig informasjon og levere på sine kontraktsmessige, samfunnsmessige og moralske forpliktelser, sier helsekommissær Stella Kyriakides i uttalelsen.

Diskusjonen om leveranser oppstod etter at selskapet AstraZeneca forrige uke meddelte at vaksinedosene til EU i februar blir langt færre enn planlagt.

Dette fører blant annet til at vaksineringen i Norge kan bli opp mot to måneder forsinket.

EU mener at AstraZeneca har forpliktet seg til å levere som avtalt. AstraZeneca mener på sin side at de hele tiden har sagt at de skal levere etter «best effort».

– Ikke noe hierarki

Forsinkelsen skyldes at en av fabrikkene som skal lage vaksine til EU, ikke klarer å produsere like mye som de som lager vaksine til Storbritannia, har direktør Pascal Soriot sagt i et intervju med italienske storavisen La Repubblica.

Samtidig går produksjonen av dosene til Storbritannia så det suser, fordi disse dosene produseres på en fabrikker som klarer å få mer ut fra produksjonen.

Men EU mener kontrakten med vaksineleverandøren AstraZeneca innebærer at selskapet nå må ta doser fra fabrikken som leverer til Storbritannia og gi dem til EU-landene.

– Det er ikke noe hierarki mellom de fire fabrikkene som er nevnt i forhåndskjøpsavtalen. To ligger i EU, og to ligger i Storbritannia. Vi kommer til å forsvare integriteten i våre investeringer, og skattebetalernes penger som har blitt investert, sier Kyriakides i uttalelsen.

Hun skriver også at det ikke er noen prioritetsklausul i kontrakten.

I et intervju med den italienske avisen La Repubblica på tirsdag, sa derimot direktør Pascal Soriot at det ikke er aktuelt å ta fra Storbritannia-produksjonen.

– Den britiske regjeringen har sagt at avkastningen fra den britiske produksjonskjeden skal gå til Storbritannia først. Sånn er det. I EU-avtalen er det nevnt at produksjonen fra produksjonssteder i Storbtiannia er en mulighet for EU, men bare senere, sa han.

– Bindene forpliktelse

Kyriakides skriver i uttalelsen at det har vært møter mellom EU og AstraZeneca om situasjonen, og at EU ikke er fornøyde med forklaringene fra selskapet.

– La meg være krystallklar: De 27 EU-medlemslandene står samlet om at AstraZeneca er nød til å levere på forpliktelsene i vår avtale. Vi er i en pandemi. Vi mister folk hver dag.

I intervjuet med italienske La Repubblica, sa AstraZeneca-direktør Soriot at avtalen med EU fra august ikke innebærer en forpliktelse i hvor mange doser selskapet må levere.

– Det er ikke en forpliktelse vi har med EU - det er «best effort». Grunnen til at vi sa det, er at Europa på dette tidspunktet ønsket å få mer eller mindre samtidig som Storbritannia, selv om kontrakten ble signert tre måneder senere. Så vi sa «OK, vi skal gjøre vårt beste, vi prøver men vi kan ikke forplikte oss i kontrakten fordi vi ligger tre måneder bak Storbritannia», sa han.

Men Kyriakides skriver at legemiddelselskaper og vaksineutviklere har moralske, samfunnsmessige og kontraktsmessige ansvar som må overholdes

– At selskapet ikke er forpliktet til å levere fordi vi signerte en «best effort»-avtale er verken korrekt eller akseptabelt, skriver hun.

Hun skriver at det EU signerte er en forhåndskjøpsavtale for et produkt som på det tidspunktet ikke eksisterte ennå.

– Og vi signerte den nettopp for å sørge for at selskapet bygger opp produksjonskapasiteten for å produsere vaksinen tidlig, så de kan levere et visst antall doser den dagen vaksinen blir godkjent. Logikken i denne avtalen er like gyldig nå som den var da: Vi har tilbudt en risikofri investering i forkant, for å få en bindene forpliktelse fra selskapet om å forhåndsprodusere, selv før de får en godkjenning.

Vaksinen er ventet å få en godkjenning i EU fredag.