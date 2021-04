Navalnyjs mareritt

Publisert: Nå nettopp

Det er nådeløse dager i isolasjon fra omverdenen. Aleksej Navalnyj fortviler over sitt nye liv. Etter at en betinget dom fra 2014 ble omgjort til ubetinget fengsel i tre og et halvt år, soner han nå i den beryktede straffekolonien IK-2.



Evgeny Feldman / AP Aleksej Navalnyj sto opp mot Putins regime. Så ble han forsøkt giftmyrdet og senere arrestert. Nå er Navalnyj plassert i fryktede IK-2, som han sammenligner med en konsentrasjonsleir.

Ultranasjonalisten Dmitrij Demusjkin har selv sittet i straffekoloni nummer to (IK-2), som ligger i byen Pokrov, 100 kilometer utenfor Moskva.

Han har sagt at Navalnyj antagelig blir holdt isolert i den delen av leiren som kalles Suka («bitch»).

Ifølge ham blir fangene her nektet å snakke og å lese. De må stå eller sitte hele dagen, med hendene bak ryggen og hodet senket.

Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

– Innsatte kjenner IK-2 som det hardeste fangekolonien i hele landet. Noen kutter seg selv i blodårene eller i magen for å slippe å bli sendt dit, har Demusjkin uttalt til den uavhengige tv-kanalen Dozjd.

Det samme hevder Olga Romanova som leder organisasjonen Russia Behind Bars. Ifølge The Independent kaller hun leiren en av Russlands verste, og beskriver metodene der som «en sofistikert ydmykelse av menneskelig verdighet».

Isolasjon

For ryktet til straffekolonien handler ikke først og fremst om fysisk vold.

Konstantin Kotov, som også har vært fange i leiren, vet om fanger som ble slått på hælene med stolben. Han ble ikke selv utsatt for noe fysisk i løpet at det snaue året han var der.

– Men det er veldig strengt der. De kontrollerer alt du gjør, sier Kotov til VG gjennom den krypterte tjenesten Telegram.

36-årige Kotov ble i september 2019 dømt til fire års fengsel for å ha deltatt i protester. Han ble erklært samvittighetsfange av Amnesty. Han forteller at en vanlig dag i leiren starter klokken 06.00.

– Under oppstillingen ute er det forbudt å snakke eller røre seg. Den kan vare en time eller mer, og skjer i all slags vær og vind. Sånn sett er det også fysisk tortur.

Etter oppstillingen går de fleste fangene inn i ulike verksteder, der det foregår trearbeid, metallarbeid eller sying.

Men Kotov selv ble tatt ut av arbeidet og isolert.

– De andre fangene fikk beskjed om at de ikke skulle snakke med meg. I tillegg ble alle brev, både ut og inn, kontrollert.

Den minste ting jeg ba om, måtte gjøres skriftlig til ledelsen i fengselet

Kotov forteller at vaktene holder fangene opptatt nærmest hele tiden, men at også andre innsatte holder deg under oppsyn.

De jobber mer eller mindre for fengselsledelsen. Belønningen skal være tidligere løslatelse.

Kotov tror isolasjonen er grunnen til at Navalnyj ble plassert i nettopp denne leiren.

– Siden det var forbudt å snakke med meg, ble jeg veldig isolert, og det var tungt. Jeg kan tenke meg at de gjør det samme med Navalnyj, sier Konstantin Kotov.

Han fikk skabb under oppholdet og var også syk i lange perioder fordi han måtte være mye ute i kulden uten nok klær.

Lei klagingen

Bilder inne fra straffekolonien viser tett i tett med køyesenger på en stor sovesal.

I motsetning til en del andre straffekolonier i Russland, er ikke dette fengselet fra Stalin-tiden.

IK-2 ble etablert i 1974, altså i Sovjet-tiden, og har ifølge hjemmesiden plass til 794 fanger.

Blant de mange bygningene er en russisk-ortodoks kirke. Kuppelen og korset på toppen troner over piggtrådgjerdene når du ser leiren utenfra.

Foto: SERGEI ILNITSKY / EPA

Det ble munnhuggeri da Navalnyj i påsken fikk besøk av den Kreml-tro aktivisten Maria Butina.

Kanskje du har hørt navnet før? Hun var en av dem som ble dømt i etterforskningen av russisk innblanding i amerikanske anliggende.

Butina innrømmet å ha infiltrert våpenorganisasjonen NRA.

På TV-bildene fra RT, der hun også jobber, blir Butina omtalt som representant for et offentlig menneskerettighetsråd.

Vi hører en krangel med Navalnyj – men ser aldri opposisjonspolitikeren. Det kan se ut som om TV-folkene ikke har fått lov til å filme verken ham eller andre innsatte.

– Jeg har sittet i fengsel i USA. Jeg vet hva jeg snakker om. Dette er bedre enn mange hoteller. Det er bedre her enn i amerikanske fengsler.

På bildet under er Butina løslatt fra et fengsel i Florida og i ferd med å bli sendt tilbake til Russland.

Foto: ICE / AP

Navalnyj omtaler henne som «en stor løgn», mens Butina fortsetter.

– Tortur? Kaller du å sitte her tortur?

Denne uken skriver Maria Butina på sosiale medier:

– Jeg er lei av klagingen hans. Han sitter i en av de beste straffekoloniene i Russland.

Sultestreik

Navalnyj går ifølge hans advokater ned én kilo i vekt hver dag, og helsen hans er kraftig forverret siden han kom til kolonien i slutten av februar.

Navalnyj har heller ikke fått den legehjelpen han ønsker, og tidligere denne uken oppsøkte hans personlige lege Anastasija Vasiljeva straffekolonien. Hun og flere andre fra en legeorganisasjon ble pågrepet av politiet.

Denne uken publiserte også Navalnyjs kone et brev fra fengselsledelsen om at Navalnyj ikke fikk komme til sykehus fordi han ikke hadde passet sitt.

Navalnyj har satt i gang en sultestreik, fordi han ikke får den legehjelpen som han mener å ha rett på. Onsdag fortalte han på Instagram hvordan ledelsen i leiren latterliggjør sultestreiken.

– Det første du må tenke på når du starter en sultestreik i et fengsel, er å sjekke lommene dine. Det erfarte jeg da vi ble visitert, og jeg oppdaget at det var plassert godteri i lommene mine. De smilte ironisk og spurte «hva har du her?».

Han forteller også om hvordan det plutselig er blitt lov å grille kylling i fengselet. Og hvordan han ble «avslørt» i å gå på kjøkkenet, bare fordi han skulle hente vann i beholderen der.

– Jeg visste selvfølgelig at myndighetene ville prøve å latterliggjøre sultestreiken min. Men det er overraskende hvor primitivt det gjøres, skriver korrupsjonsjegeren.

Forgiftningen

Det var på sensommeren i fjor han ble forsøkt giftmyrdet.

20. august blir han akutt syk på en flytur fra Tomsk i Sibir, og piloten velger å lande i byen Omsk for at Navalnyj skal få legehjelp.

Kona Julia Navalnaja, som er hjemme med barna i Moskva, drar umiddelbart til Sibir og ber president Vladimir Putin om å få flytte mannen til et sykehus i utlandet.

Hun får ja, og i en norskprodusert, lukket spesialbåre blir han fraktet med ambulansefly til Berlin og lagt inn på det kjente Charité-sykehuset.

Cirka to uker ligger han i koma, og kommer seg gradvis tilbake i form.

15. september legger han ut dette bildet sammen med familien i sykesengen på sykehuset i Tyskland.

Foto: navalny instagram

Et knapt halvår senere er han tilsynelatende frisk og vil hjem til Russland.

Navalnyj er plassert på en «most wanted»-liste av russisk politi, og skjønner at han tar en stor sjanse, men mener han skylder folk å komme tilbake.



Mstyslav Chernov / AP 17. januar 2021 lander Navalnyj og kona Julia på russisk jord. Han blir stoppet allerede i passkontrollen.

Han rekker å gi Julia en god klem før han forsvinner sammen med politiet.

Putin

Da president Vladimir Putin på en pressekonferanse ble konfrontert med Navalnyjs påstander om at det er Putin og Kreml som er ansvarlig for forgiftningen, svarte han på denne måten:

– Hadde vi stått bak, så hadde vi fullført jobben.

Sagt på en annen måte: Da hadde Navalnyj vært død.

Foto: ALEXEY DRUZHININ / SPUTNIK

Putin tar ikke navnet «Navalnyj» i sin munn, men har omtalt ham som «pasienten i Berlin» og sier at han ikke er viktig nok til å være et mål for Kreml.

Presidenten legger isteden mistanken over på vestlig etterretning.

En stor journalistisk gransking avslørte åtte russiske etterretningsagenter fra FSB (den føderale sikkerhetstjenesten) som ifølge mediene har fulgt etter Aleksej Navalnyj i årevis, men Putins påstand er at disse avsløringene i virkeligheten er utført av vestlig etterretning, og at målet er å diskreditere Putin selv.

Høsten 2020 fastslo forskere ved laboratorier i Tyskland, Sverige og Frankrike, uavhengig av hverandre, at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften Novitsjok, som ble utviklet i det daværende Sovjetunionen på 1970- og 80-tallet og som er ekstremt dødelig.

Kontroversiell

Inntil i fjor var ikke Navalnyj et kjent navn for russere flest, for i de Kreml-kontrollerte mediene ble han knapt nevnt før giftsaken kom opp.

Men hans fortid er kontroversiell. I flere år deltok han i nasjonalistmarsjer, uttalte seg kritisk til innvandring og er på mange måter en populist.

Foto: Evgeny Feldman / AP

Navalnyj har for lengst tatt avstand fra sine tidligere uttalelser, som vi i Norge ville kalt rasistiske, men han uttaler seg fortsatt på en måte som vi vil kalle nasjonalistisk.

Russere flest vil heller si patriotisk. Navalnyj har for eksempel aldri tatt avstand fra den russiske annekteringen av Krim, og det ville trolig også være dumt – om han noen gang har tenkt å bli russisk president.

Etter en gjennomgang av Navalnyjs tidligere uttalelser, inkludert en video der han sammenligner innvandrere med kakerlakker, fratok Amnesty International Navalnyj statusen som «samvittighetsfange».

Menneskerettighetsorganisasjonen står likevel på at han er blitt ulovlig arrestert, og «utsatt for statsstøttet trakassering og forfølgelse for å utøve sin rett til ytringsfrihet» og står på sitt krav om at Navalnyj må løslates.

Ifølge en fersk meningsmåling fra Levada-senteret sier 82 prosent av russerne at de vet at Navalnyj har fått fengselsdom. Det betyr at han begynner å bli ganske kjent også i hjemlandet.

Nær halvparten av dem mener han har fått en rettferdig dom, 29 prosent at den ikke er rettferdig.

Men i den yngste aldersgruppen, 18–24 år, mener halvparten av de spurte at opposisjonspolitikeren ikke har fått en rettferdig dom.

Korrupsjonskriger

Aleksej Navalnyj er utdannet jurist. Han begynte som blogger, og tanken har vært å avsløre korrupsjon. Det er ikke så vanskelig i Russland.

Han har kjempet mot Kreml i over ti år og fikk et lite gjennombrudd i Russland i forbindelse med de store demonstrasjonene i 2011 og 2012 – etter parlamentsvalget og siden Putins tilbakekomst som president.

I et radiointervju i 2011 kalte han Kreml-partiet «Forente Russland» for «skurkenes og tyvenes parti». Den uttalelsen har satt seg hos det russiske folk – og brukes nok også av mange som ikke vet hvem som sa det først.

I et land der han ikke slipper til i de vanlige mediene, har YouTube og sosiale medier vært Navalnyjs arena. Der kommer han med sine avsløringer.

En film om rikdommen til tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev i 2017 lokket over 35 millioner seere.

Disse avsløringene har naturlig nok gitt ham mektige fiender.

Nå må Aleksej Navalnyj betale for det i en straffekoloni utenfor Moskva.