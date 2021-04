TROPPEBESØK: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte torsdag ukrainske styrker nær frontlinjen mot de russisk-støttede separatistene i Donbass-regionen. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / REUTERS

Store russiske troppeforflytning: Nå viser Putin muskler på grensen

I 2014 skapte Russland hodebry for Vesten da de gikk inn i Ukraina og annekterte Krimhalvøya. Nå viser Putin og co igjen muskler på grensen til nabolandet.

Av Jostein Matre

– Jeg tror de ønsker å signalisere hvilke potensiale de har for å skape en særdeles vanskelig situasjon for Vesten å håndtere, sier professor Geir Flikke ved Universitetet i Oslo.

Han har nettopp Russland og Ukraina som sine fagfelt.

Flikke viser til at Russland den siste tiden skal ha samlet tusenvis av soldater lang grensen nord og øst i Ukraina, samt på Krim-halvøyen, som de altså annekterte i 2014. Professoren sier dette er den største troppekonsentrasjonen siden den gang.

Kanskje til og med større.

KRIM-ØVELSE: Russland holdt nylig en militærøvelse på Krim-halvøyen, hvor de har flyttet stadig mer militærmannskaper til den siste tiden. Det bekymrer blant annet NATO. Foto: TASS / Sipa USA

Russerne benekter ikke troppeforflytningene, men sier de «ikke truer noen». De varsler også at de vil treffe nødvendige tiltak dersom vestlige styrker utplasseres i Ukraina.

Stor bekymring

Troppeforflytningen, som også skjer til områder man ikke tidligere har sett, skjer samtidig som det ifølge Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) de siste syv dagene har observert over 370 brudd på våpenhvileavtalen mellom de to landene. Her skal det riktig nok legges til at tallet i går gikk kraftig ned igjen.

Men disse to tingene har ført til eskalert retorikk mellom landene.

PRESIDENT: Geir Flikke mener det er grunn til å tro at Russlands president Vladimir Putin ønsker å forhindre at Ukraina dreier seg i vestlig retning sikkerhetspolitisk. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / Sputnik

Lørdag sa Ukrainas forsvarsminister, Andrej Taran, ifølge Reuters at Russlands aggresjon i det betente Øst-Ukraina kan komme til å fremprovosere en reaksjon fra Ukraina. Tidligere har det fra høyt russisk hold blitt sagt at Russland vil gripe inn dersom Ukraina foretar seg noe.

– En opptrapping vil være begynnelsen på slutten for Ukraina. Ikke et skudd i benet, men i ansiktet, sa Vladimir Putins visestabssjef Dmitrij Kozak fredag.

– Retorikken fra Moskva har vært beinhard, og er trolig ment for å avskrekke, sier Flikke, men legger til at den anerkjente russiske militæranalytikeren Pavel Felgenhauer har uttrykt stor bekymring for situasjonen.

– Han mener konfliktpotensialet er reelt, forteller Flikke.

Nylig skrev også NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, på Twitter at han er alvorlig bekymret for Russlands militære aktivitet i og rundt Ukraina.

Bjeffing og biting

Akkurat hvor betent situasjonen egentlig er synes Flikke det er vanskelig å svare på.

– Hva er retorikk og hva er signaler i internasjonal politikk? spør han retorisk, og fortsetter:

– Det er noen tydelige bjeff. «Tråkk oss ikke for nærme». Men det er ikke alltid at bjeff følges av bitt, sier eksperten.

Han mener likevel at til forskjell fra samtaler som har vært tidligere så er det klart at det nå er trukket en absolutt grense.

– Et hvert forsøk på å ta tilbake noen av disse områdene vil bli gjengjeldt resolutt. Det er det som er meldingen, forklarer professoren.

EKSPERT: Geir Flikke er professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen/UIO

Han peker på at dette er en konflikt som har vært holdt varm siden den brøt ut for ganske nøyaktig syv år siden. Mens Ukraina har hatt som vilkår for en avtale at de skal ha kontroll over sine tidligere grenser har russerne krev at Ukraina går i direkte forhandlinger med opprørerne i de to utbryterrepublikkene øst i landet, som med støtte fra Russland kjemper for å løsrive seg fra Ukraina.

– Dette har vart lenge. Et slikt problem vil alltid være utsatt for svingninger, sier Flikke.

Konflikten i regionen har kostet over 13.000 mennesker livet siden 2014, ifølge FN.

– Et alvorlig scenario

Uansett om det handler mest om markering fra russernes side, eller om faren for væpnet konflikt er reell ligger håpet ifølge professoren i at det finnes kanaler som gjør det mulig å unngå sistnevnte scenario.

– Men noe av problemet for tiden er at det kanskje ikke finnes så mange slike kanaler, forklarer Flikke.

Han tenker på coronapandemien.

– Det trauste, vanlige diplomatiet, som handler om å skape en ramme for samtaler er også satt på prøve i en tid der vi lever med en pandemi.

MILTÆR TILSTEDEVÆRELSE: En ukrainsk stridsvogn ved frontlinjen. Foto: STR / AFP

– For å stille et «konflikten for dummies»-spørsmål; Handler det for Russland til syvende og sist om å unngå at Ukraina, slik blant annet landets president Volodymyr Zelenskyj ønsker, skal finne på å bli medlem av NATO og/eller EU?

– Det korte svaret er ja. I det store sovjetiske bakteppet er Russland og Ukraina de to store, tunge republikkene. Deres vennskap var en gang limet i Sovjetunionen. Det at de nå ligger i konflikt med hverandre er et alvorlig scenario.

Presidenten twitret selv nylig til Stoltenberg, og ga uttrykk for at NATO er den eneste muligheten for å stoppe krigen. Han ønsker seg en plan for ukrainsk medlemsskap: