HULL: En russisk atomubåt til høyre for et hull hvor den trolig har skutt gjennom isen. Foto: AFP / Satellite image ©2021 Maxar Tech

Nye satellittbilder: Her tester Russland «skrekkvåpen»

Satellittbilder viser oppgraderte russiske militærbaser i Arktis, og det russiske forsvaret tester både nye våpen og oppdager nye områder når isen trekker seg tilbake i nordområdene.

Romforskningsselskapet Maxars satellittbilder viser oppgraderingen av russiske militærbaser som Nagurskaja på Aleksandra Land, Olenya Guba på Kolahalvøya og basen på Kotelnijøya.

På samme tid som isen trekker seg tilbake, øker russerne tilstedeværelsen og aktiviteten i nord.

MISSIL: Test av våpen på Aleksandra Land i Arktis. Foto: Forsvarsdepartementet i Russland

Poseidon

Spesielt uroer utviklingen av våpen som Poseidon i Vesten. Med en lengde på over 20 meter er det den største torpedoen som noe land har utviklet.

– Den norske etterretningstjenesten har vurdert Poseidon til å være blant de kjernefysiske våpnene som skal ha en avskrekkende effekt, sier Norges etterretningssjef Nils Andreas Stensønes til amerikanske CNN.

Russlands president Vladimir Putin kom med lovnader om det kjernefysiske, undersjøiske våpenet i 2018. Det har siden vært under utvikling, og den førerløse torpedoen skal ha rekkevidde til å krysse Nord-Atlanteren etter utskyting i det arktiske farvannet nord for Russland.

NAGURSKAJA: Russisk base på Aleksandra Land. Foto: Skjermdump, Google Maps

Forsker peker på tre felt

Jakub M. Godzimirski jobber med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han kaller våpen som Poseidon «skrekkvåpen som skal sikre Russlands posisjon internasjonalt».

Forskeren peker på tre felt som gjør Arktis interessant:

Det er et geografisk område i endring gjennom isens tilbaketrekking, noe som fører til nye muligheter.

Det antas at det finnes store olje- og gassforekomster i Arktis, men det er samtidig usikkert om de kan utvinnes på grunn av vanskelige klimatiske og markedsrelaterte forhold.

Siden 2008 har Russland modernisert forsvaret og våpenarsenalet.

– Fra 2008 til 2016 satset Russland stort på å renovere forsvaret sitt. Siden 2016 har de måtte redusere det med rundt 20 prosent, på grunn av oljeprisen.

FORSKER: Jakub M. Godzimirski hos NUPI. Foto: Christopher Olssøn / NUPI

To tredjedeler på Kolahalvøya

Store deler av denne satsingen finner sted i nord. Godzimirski anslår at to tredjedeler av Russlands strategiske ubåter har sin base i Murmansk-området på Kolahalvøya, både på grunn av klimatiske forhold og fordi de definerer NATO som en sikkerhetspolitisk trussel.

– Russland har problemer med å bygge opp konvensjonelle styrker siden det koster så mye penger. Derfor satser de tungt på kjernefysiske våpen for å øke terskelen for at noen vil angripe dem.

GJENNOMBRUDD: Atomubåt vel gjennom isen. Foto: Forsvarsdepartementet i Russland

Godzimirski viser hvordan Russland prioriterer de nye våpnene:

– Rundt 80 prosent av de kjernefysiske våpnene er modernisert, mot rundt 70 prosent av utstyret i det konvensjonelle forsvaret.

TILSTEDEVÆRELSE: Atomubåter i nordområdene. Foto: Forsvarsdepartementet i Russland

Forskeren er ikke veldig bekymret for Russlands globale ambisjoner som stormakt:

– De har satset på en aggressiv utenrikspolitikk, men Russlands økonomi er på størrelse med Italias. De kjernefysiske våpnene er viktig som avskrekking, men mange tror ikke de er så anvendelig i konflikt. En ulykke for det kjernefysiske utstyret er trolig mer sannsynlig enn at de brukes i krig. Disse basene i nordområdene har noen hundre soldater. De kan like gjerne spille en rolle hvis skipsfarten i større grad skal bruke Nordøstpassasjen i fremtiden, sier Jakub M. Godzimirski hos NUPI.