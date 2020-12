SELVSIKKER: President Donald Trump ga i helgen inntrykk av at han fortsatt tror han kan endre valgresultatet. – Tiden renner ut, sier ekspert. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Trumps kamp: Klokka tikker mot «trygg havn»

Tiden renner ut for president Donald Trumps kamp mot valgresultatet. Resultater som er godkjent innen utgangen av tirsdag beskyttes av en lite kjent lov. – Det nærmer seg «game over» for Trump, forklarer ekspert.

Trump-kampanjen har forgjeves forsøkt å endre valgresultatet ved å kjempe i retten, og dermed gjenstår forsøket på å få delstatsmyndighetene til å sende republikanske valgmenn i strid med det offisielle resultatet.

I helgen ble det kjent at han har forsøkt å presse guvernøren i staten Georgia til å gripe inn overfor de lokale myndighetene – uten hell.

Resultatet skal «låses»

Natt til lørdag godkjente delstaten California sine valgmenn, noe som betyr at Joe Biden er sikret et flertall på minst 279 valgmenn. Tallet vil stige til 306 valgmenn for Biden mot 232 valgmenn for Trump innen valgmannsforsamlingen møtes den 14. desember.

– Biden er over det nødvendige antallet valgmenn fra stater som har ratifisert valgresultatet, slik at det ikke kan endres frem mot 14. desember, sier amerikanske Todd Landmann, professor i statsvitenskap ved University of Nottingham, til VG.

Men før valgmennene møtes i neste uke kommer en annen viktig dato, som betyr at de rettslige mulighetene innskrenkes allerede denne uken. Stater som har ratifisert sine resultater før utgangen av tirsdag 8. desember, kan ikke få resultatene overprøvd.

Datoen omtales som «safe harbour» – trygg havn – og betyr at føderale lover skal trygge valgresultatet for hver enkelt stat mot å bli utfordret på oppløpssiden. Dette er en lite kjent side ved amerikansk valglovgivning, fordi det er så uvanlig at resultatet bestrides i flere stater samtidig.

«Game Over»

Professor Todd Landman tror ikke at Trump kan vinne frem i retten i den drøye uken som gjenstår til valgmennene samles. Han viser til at Trump har levert inn over 50 søksmål og kun vunnet frem med ett av dem, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AP.

– Det trengs bevis som fastslår omfattende juks i en skala som kan endre hele resultatet. Det har de ikke lagt frem og tiden renner ut. Det nærmer seg «game over» for Trump, sier Landman til VG.

Den viktigste vippestaten i årets valg ble Pennsylvania, som Biden har vunnet med over 80.000 stemmer. Så langt har Trump møtt veggen i sine forsøk på å få resultatet fra Pennsylvania underkjent.

Men Trump har fortsatt et halmstrå å klamre seg til i søksmålet fra det republikanske kongressmedlemmet Mike Kelly. Han vil at alle poststemmer i Pennsylvania skal underkjennes. Det var disse som tippet valget i favør Biden.

EKSPERT: Professor i statsvitenskap, Todd Landman, instituttleder ved University of Nottingham. Foto: Privat

Nytt håp

Kellys argument er at Pennsylvanias delstatsgrunnlov ikke tillater stemmer levert per post. Saken har allerede vært oppe i Høyesterett på delstatsnivå, og blitt avvist med henvisning til at søksmålet først kom inn etter at valget var avgjort.

Kelly har klaget videre til Høyesterett på føderalt nivå, og der hadde delstatsmyndighetene i Pennsylvania opprinnelig fått frist frem til 9. desember på å gi sitt svar. Det ville betydd at svaret kom etter «safe harbour», og dermed ville vært for sent til å påvirke utfallet.

Men i helgen bestemte høyesterettsdommer Samuel Al. Alito Jr. at Pennsylvania må svare Kelly tirsdag morgen lokal tid. Det gir Trump-kampanjen håp, melder konservative Fox News.

