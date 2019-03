FORTSATT SAVNET: Madeleine McCann (4). Foto: AFP

Ny etterforskningsleder i Madeleine-saken

Portugisisk politi har utnevnt en ny sjef for etterforskningen av forsvinningen til fire år gamle Madeleine McCann.

Politiveteranen Paulo Rebelo erstatter Goncalo Amaral, som gikk av i forrige uke etter at han hadde beskyldt britisk politi for å ta parti for Madeleines foreldre.

Amaral beskyldte også foreldrene for å ha gitt falsk informasjon for å villede etterforskningen.

Fire år gamle Madeleine forsvant fra familiens feriehjem i Portugal for fem måneder siden. Saken har fått enorm medieoppmerksomhet, og en kjendistung internasjonal kampanje ble startet for å finne Madeleine. Britisk og portugisisk politi har samarbeidet om etterforskningen.

Portugisisk politi erklærte foreldrene, Kate og Gerry McCann, som formelt mistenkte i saken, uten at det er tatt ut noen siktelse mot de to.

