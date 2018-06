Slik driver han valgkamp fra fengselet

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 19.06.18 15:42

ISTANBUL (VG) Den terrortiltalte, kurdiske politikeren Selahattin Demirtas (45) må ta i bruk kreative metoder når han stiller til valg som Tyrkias nye president.

Fra innsiden av høysikkerhetsfengselet i Edirne, en by nordvest i Tyrkia , sitter presidentkandidaten og den tidligere partilederen av det prokurdiske partiet HDP og svarer på en Twitter-melding fra VG.

Selahattin Demirtas (45) Tyrkisk-kurdisk politiker fra Elazig i den østlige delen av det tyrkiske innlandet.

Gift, har to døtre.

Utdannet advokat, jobbet med menneskerettigheter.

Musiker og forfatter av novelleboken Seher, som ble gitt ut i fjor.

Leder av HDP (Folkets Demokratiske Parti) fra 2014–2018 sammen med Figen Yuksekdag.

Kom på tredjeplass i presidentvalget i 2014 med cirka 9,8 prosent av stemmene. HDP kom over sperregrensen under 2015-valget og fikk plass i parlamentet.

Fengslet siden 4. november 2016 sammen med Yuksekdag, tiltalt for terrorpropaganda og presidentfornærmelser. Risikerer 142 års fengsel.

Tusenvis av HDP-medlemmer sitter fengslet, blant dem ti parlamentarikere.

Presidentkandidat i nyvalget som avholdes 24. juni.

Det skjer ikke ved et tastetrykk, tvert imot: En rådgiver har samlet inn spørsmål fra journalister i en Twitter-kampanje og printet dem ut på papir som advokaten har brakt med til fengselet. Der inne er det forbud mot mobiltelefon og kamera. Demirtas må svare for hånd. Etterpå skriver rådgiveren svarene hans på Twitter.

– Hvordan skal du bli president når du sitter sperret inne i en fengselscelle? spør VG.

– Dersom jeg får nok stemmer, vil jeg bli president selv om jeg sitter i fengsel. Men jeg kan ikke drive valgkamp her innefra, siden jeg er et gissel. Det er problemet. Hvis jeg var der ute, ville det ha vært mye lettere for meg.

– Tror du den sittende presidenten ser på ditt kandidatur som en trussel?

– Ja, AKP og Erdogan er aller mest redd for meg, og det er derfor jeg er her.



1 av 2 FRA FENGSELET: Selahattin Demirtas sitter fengslet i byen Edirne. Bildet, som er tatt 4. mai, viser at han har tilgang til bøker og skrivesaker. HDP

Slik drives en valgkamp fra innsiden av murene. 24. juni vil Selahattin Demirtas utfordre Tyrkias sterke mann gjennom 15 år, president Recep Tayyip Erdogan (64). Men i motsetning til de fem andre presidentkandidatene , kan han ikke reise land og strand rundt for å møte velgere, kalle inn til pressekonferanse eller stille opp på intervjuer. Bare advokaten og nærmeste familie får besøke ham.

I november 2016 ble Demirtas pågrepet og tiltalt blant annet for å ha drevet propaganda for det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er terrorstemplet i Tyrkia. Siden har han sittet fengslet, stort sett på isolat. Demirtas har benektet at han står i ledtog med PKK. Han risikerer 142 års fengsel. I januar var VG til stede da han omsider ble stilt for retten, etter 435 dager bak murene. Saken er fortsatt ikke avgjort.

Demirtas er kjent som en karismatisk politiker med tilhengere blant særlig kurdere og på venstresiden. Erdogan kaller ham noe nedlatende «popstjernen» – Demirtas er nemlig musiker ved siden av politikerkarrieren, og har også gitt ut en novellesamling.

Valget i Tyrkia Tyrkia avholder både presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni . Valget skulle egentlig vært avholdt i november 2019.

Det er seks presidentkandidater . En av dem må få over halvparten av stemmene for å vinne valget. Dersom dette ikke skjer, vil de to med flest stemmer gå videre til en ny valgrunde 8. juli.

Regjeringspartiet AKP har gått sammen med MHP i en allianse i parlamentsvalget med Erdogan som felles presidentkandidat.

Tre av opposisjonspartiene (CHP, Iyi Parti, Saadet Partisi) har samlet seg i en motallianse, men har hver sine presidentkandidater.

Partiene må alene eller samlet over sperregrensen på ti prosent (verdens høyeste) for å kapre noen av de 600 setene i parlamentet.

Telefonvalgkamp

Hver 15. dag får Demirtas ringe kona si, Basak, i åtte minutter via en telefon i fengselet. Sist han ringte, 6. juni, benyttet han anledningen til å holde sin første valgkamptale. Seansen er filmet av HDP og delt på sosiale medier.

Kona Basak, som bor i familiens hjem i Diyarbakir sammen med parets døtre Delal og Dilda på 11 og 14 år, tar telefonen og setter på høyttaler.

– Først, hvor enn min stemme bærer sender jeg hilsninger og kjærlighet, begynner Demirtas i den andre enden.

Kona Basak smiler. Rundt henne i stuen sitter Demirtas’ foreldre med alvorlig mine, hans søstre og flere av hans nærmeste partikolleger.











1 av 4 VALGKAMP: Basak Demirtas snakker på telefon med mannen sin. Faren til den fengslede politikeren, Tahir Demirtas, lytter tankefullt. HDP

– Jeg har sittet ulovlig fengslet i nesten 20 måneder som et politisk gissel under en ulovlig tiltale. Jeg har ikke fått noen rettferdig rettergang. Rettssikkerheten er brutt på grunn av politisk styring av domstolen, fortsetter Demirtas.

– Hver dag, mens mine hender er bundet, fortsetter myndighetene sin hvileløse svertekampanje mot meg. Jeg kan ikke engang bruke min rett til å svare på deres grunnløse anklager, sier presidentkandidaten.

Det kraftig fremskyndte nyvalget 24. juni gjennomføres under unntakstilstanden som har vart siden det mislykkede kuppforsøket for to år siden. Over 60.000 personer er blitt fengslet og 150.000 er blitt avsatt fra jobbene sine etter anklager om enten å tilhøre eller støtte en terrororganisasjon.



1 av 2 DEMONSTRASJON: En HDP-tilhenger holder opp en plakat av Demirtas under en protest i Istanbul 1. mai. Osman Orsal/ Reuters

– Jeg er bare ett eksempel. Hele landet og folket er blitt ofre for urettferdighet. Hver dag, overalt, er vi vitne til urettferdig behandling. Hele Tyrkia er blitt forvandlet til et slags fengsel. De ønsker å bygge et samfunn, et imperium, basert på frykt. Men staten skal tjene, ikke skremme folket, mener Demirtas.

Der Demirtas er den presidentkandidaten i Tyrkia med flest begrensninger, er Erdogan den med færrest. Han er i ferd med å sikre seg nærmest uinnskrenket makt og dominerer pressen.

Den antidemokratiske politikken de siste årene har gjort Tyrkia til verdens mest pessimistiske og ulykkelige land, fastslår Demirtas.













1 av 5 DA HAN VAR FRI: Demirtas fikk gode resultater i 2014- og 2015-valgene, og reiste landet rundt for å møte velgere. Her i Istanbul i oktober 2015. DIMITAR DILKOFF / AFP

HDP omtales generelt som et pro-kurderparti. Demirtas understreker at han ønsker å bli en leder for alle de 81 millioner innbyggerne i Tyrkia:

– Jeg sitter innesperret bak fire vegger, men jeg vet at det finnes tusener av Demirtas-er der ute, sier han, og kommer med eksempler om at velgerne er både ung og gammel, kvinne og mann, tyrkisk og kurdisk, sunnimuslim og alevi.

– Demirtas er ikke han som sitter på en celle i Edirne. Demirtas er deg. Stem på deg selv. Vi kommer til å vinne, og vi vil møte friere dager, avslutter presidentkandidaten i sin telefonappell.