PRESIDENT: USAs Donald Trump mener Russland og Vladimir Putin burde vært invitert til Canada denne helgen. Foto: LARS HAGBERG / AFP

Trump vil ha Russland tilbake i G7

Publisert: 08.06.18 17:33 Oppdatert: 08.06.18 18:11

UTENRIKS 2018-06-08T15:33:23Z

QUEBEC CITY (VG) Etter at Russland i 2014 ble kastet ut av det gode selskap gikk det fra G8 til G7. Nå ønsker Donald Trump, som mange mener er i ferd med å gjøre gruppen til G6 + 1, Russland tilbake.

– Enten man liker det eller ikke, og det er kanskje ikke politisk korrekt, men vi har en verden å styre, og G7, som pleide å være G8, de kastet ut Russland , de kan la Russland få komme tilbake, fordi vi burde ha Russland ved forhandlingsbordet, sa den amerikanske presidenten, til journalister i Det hvite hus like før han startet reisen til årets G7-møte i Quebec i Canada .

Det var i 2014 Russland ble kastet ut av gruppen for verdens ledende industriland etter annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya.

Donald Trump , hvis presidentkampanje er under etterforskning for muligens å ha samarbeidet med Russland før valget i 2016, fortsatte med å hevde at han har vært Russlands verste mareritt.

– Men når det er sagt, så bør Russland være med på møtet.

Allerede har USA etterretningsorganisasjoner konkludert med at Russland i 2016 forsøkte påvirke det amerikanske presidentvalget.

Får italiensk støtte

Samtidig som Trump ønsker Russland velkommen tilbake i varmen er forholdet hans til flere av de andre G7-landene uvanlig kjølig.

Bakgrunnen for dette er USAs innføring av skyhøye tollsatser for import av stål og aluminium. Dette har blitt dårlig mottatt av blant annet Canada og flere europeiske nasjoner. De har truet med mottiltak, og det er ventet at handel, eller handelskrigen som mange mener dette er, blir tema på G7-møtet.

FAKTA OM G7 * G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia (G6, 1975) og Canada (G7, 1976). * Den europeiske union (EU) møter dessuten som fast representant på G7s toppmøter. * Gruppen het tidligere G8 da Russland deltok, men landet ble ekskludert i 2014 på grunn av annektering av den ukrainske Krim-halvøya. * G7-landene møtes årlig for økonomiske og politiske samtaler mellom sine statsoverhoder, og mellom andre politikere og embetsverk. G7 er av noen, særlig kritikere, blitt kalt en «uoffisiell verdensregjering». * De årlige møtene er ofte mål for antiglobaliseringsprotester. *Årets møte er i Quebec i Canada 8. og 9. juni. (NTB)

Torsdag holdt Frankrikes president Emmanuel Macron og Canadas statsminister Justin Trudeau pressekonferanse sammen. Der var de tydelige på at årets G7-møte fort kan bli et «alle mot Trump»-møte , eller et G6 + 1-møte.

– De andre ledere av G7-landene må ikke være redde for å inngå avtaler uten Trump på det kommende toppmøtet, selv om enstemmighet alltid er å foretrekke, sa Macron

Trudeau reagerer også negativt på den amerikanske presidentens siste utspill. En talsmann for den canadiske statsministeren sier ifølge Reuters at Canada fremdeles ikke ønsker Russland tilbake i gruppen.

Italias statsminister Giuseppe Conte gir derimot sin støtte til Trump i dette spørsmålet.

Frykter demonstrasjoner

Samtidig som verdenslederne ankom Le Malbaie, to timer utenfor Quebec City – og der selve møtet skal avholdes -, forberedte den canadiske byen seg på demonstrasjoner.

En rekke butikker, kafeer og restauranter har spikret opp treplater foran vinduer og dører.

– Vi gjør det for å kunne sove bedre om natten, sier Jordan Pouches, som jobber på kafeen La Maison Smith i hjertet av byen, til VG.

Han forklarer at de i utgangspunktet tenker å holde åpent, men vil ha treplater spikret foran flere av vinduene hele døgnet de neste par dagene, og foran alle vinduene etter stengetid.

Over 8000 politifolk er utplassert i Quebec City, der man dermed forventer de største demonstrasjonene.