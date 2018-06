Løver, tigre og jaguar har brutt seg ut av dyrehage i Tyskland

Publisert: 01.06.18 13:17 Oppdatert: 01.06.18 13:42

UTENRIKS 2018-06-01T11:17:14Z

To løver, to tigre og en jaguar har brutt seg ut av en dyrehage i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland.

Hendelsen finner sted i byen Bitburg.

– Det er to løver, to tigre og en jaguar som har kommet seg fri, sier talsmann for distriktsadministrasjonen i Bitburg. Innbyggerne i området har fått beskjed om å holde seg innendørs inntil videre.

Südwestrundfunk , SWR, melder at rømningen skjedde i forbindelse med et kraftig uvær i området som har satt deler av dyreparken under vann. I tillegg til løvene, tigrene og jaguaren skal allerede en bjørn være skutt, melder SWR.

Det var i utgangspunktet uklart om dyrene hadde klart å komme seg ut av fra området til dyrehagen. Dyreparken har rundt 400 dyr - og mange av dem store kattedyr.

Det er slett ikke første gang ville dyr rømmer fra dyrehager. I 2009 ble en 17 år gammel mann ble drept og to brødre på 18 og 19 år ble alvorlig skadd av en rømt tiger i San Francisco 1. juledag.

De tre mennene satt på en kafé i San Francisco Zoo da den rømte tigeren kom løpende. Dyret gikk rett i strupen på 17-åringen som ble drept på stedet, mens de to brødrene ble påført alvorlige skader.

Politiet kom raskt til og skjøt og drepte tigeren, og dyrehagen ble stengt og evakuert.

Så sent som i januar måtte barnnvesenet politiet og hele dyrehagens mannskap rykke ut da 52 bavianer rømte fra innhegningen sin i en dyrehage i Paris.