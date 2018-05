TATT ONSDAG: Dette bildet av North Koreas Punggye-ri atomtestanlegg ble tatt 23. mai. Foto: DIGITALGLOBE/REUTERS

Nord-Korea hevder å ha ødelagt atomanlegget i Punggye-ri

Publisert: 24.05.18 12:37 Oppdatert: 24.05.18 13:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-24T10:37:52Z

Nord-Korea hevder torsdag at de har ødelagt atomtestanlegget Punggye-ri. Sprengningene ble foretatt med utenlandske journalister til stede.

Sprengningen av anlegget skjedde torsdag dypt inne i de avsidesliggende fjellene nordøst i Nord-Korea , melder nyhetsbyrået AP.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal etter planen møte president Donald Trump i Singapore 12. juni. Landet hadde lovet å ødelegge sitt anlegg for kjernefysiske prøvesprengninger og innstille tester av langtrekkende missiler før den tid.

Torsdag melder CBS News at deres korrespondent Ben Tracy var stede da flere større eksplosjoner fant sted på Punggye-ri anlegget.

Nord-Korea inviterte imidlertid ingen internasjonale inspektører til stedet, noe som gjør at nedleggelsen har begrenset verdi i form av en innrømmelse i forbindelse med nedrustningsdialogen.

Ifølge BBC er dette det eneste atomtestanlegget Nord-Korea har. Tre tunneler i det underjordiske anlegget, samt en rekke observasjonstårn i området rundt, skal ha blitt ødelagt.

Geologer mener anlegget uansett er i ferd med å bryte sammen, kom det fram i en rapport fra Kinas universitet for vitenskap og teknologi i slutten av april.

Dette skyldes trolig atomprøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte 3. september i fjor, som utløste et jordskjelv med en styrke på 6,3. Det skal ha fått flere tunneler i anlegget til delvis å kollapse.

Men Nord-Korea hevder ifølge CBS at to av tunnelene fortsatt var brukbare og at de kunne ha utført flere tester i disse. Men også disse tunnelene skal ha blitt sprengt.

– Møterom eller atomkrig

Tidligere torsdag gjorde Nord-Korea det klart at de ikke satte pris på kommentaren til USAs visepresident Mike Pence.

I en uttalelse fra den nordkoreanske viseutenriksministeren Choe Son Hui tidligere torsdag er det tydelig at de ikke likte at USA mener Nord-Korea kan komme til å lide samme skjebne som Syria.

– Jeg kan ikke legge skjul på at jeg er overrasket over de ignorante og idiotiske kommentarene som kom ut av munnen til USAs visepresident, sier Choe, som tidligere har hatt ansvaret for Nord-Koreas politiske dialog med USA.

Denne artikkelen handler om Nord-Korea

USA

Sør-Korea